Абрамович хочет продать «Челси»? Что стоит за этими слухами

«Матч ТВ» разбирается, что ждет лондонский клуб в ближайшем будущем.

В чем суть слуха

Издание The Sunday Times на днях сообщило, что владелец «Челси» Роман Абрамович нанял базирующийся в Нью-Йорке инвестиционный банк Raine Group для продажи клуба. Говорится, что банк оценил стоимость «Челси» в 2 миллиарда фунтов. Три года назад эта же компания помогала «Манчестер Сити» продать 13 процентов акций клуба китайской группе Media Capital за 265 миллионов фунтов. Идет ли сейчас речь о продаже клуба полностью или же части его акций, неизвестно.

Газета пишет, что Абрамович отверг предложение купить часть акций от американской компании Silver Lake Partners (миноритарный владелец Tesla и Alibaba). Также есть напоминание, что в июне самый богатый человек Великобритании сэр Джим Рэтклифф предпринимал попытку приобрести «Челси» как раз за те самые 2 миллиарда фунтов.

Почему в это можно поверить

Абрамович купил «Челси» в 2003 году и со временем сделал лондонский клуб одним из самых богатых и успешных в Европе. Однако сейчас «синие» переживают не лучшие времена и даже в Англии уступают как минимум обоим манчестерским клубам по ключевым показателям. В мае на фоне политических санкций Великобритании в отношении России стало известно о свертывании планов по модернизации стадиона «Стэмфорд Бридж»; стоимость проекта составляла примерно 500 миллионов фунтов. Из-за проблем с продлением британской визы Абрамович пропустил финал Кубка Англии, в котором играла его команда.

Чуть раньше стало понятно, что «Челси» во второй раз за три года не смог пробиться в Лигу чемпионов, хотя ранее в эру Абрамовича имел постоянную прописку в этом турнире. Тренерская чехарда, уход не раскрывшихся в Лондоне звезд (Салах, Де Брюйне, Лукаку), которые сейчас отлично смотрятся у конкурентов, – все эти спортивные составляющие тоже играют на руку слухам о продаже «Челси» и тотальной перезагрузке клуба.

Что говорят заинтересованные лица

Британские СМИ, ссылаясь на свои источники в клубе, пишут, что в воскресенье слух опровергали и говорили, что со времен предложения Рэтклиффа ничего не изменилось. Официального заявления ни от Raine Group, ни от Silver Lake Partners пока нет. Агентство Reuters пообщалось с представителем Абрамовича в Москве, и тот заявил, что не комментирует «спекуляции на рынке».

Почему в сделку сложно поверить

Если продажа все же состоится, она в три раза превысит предыдущий рекорд. В 2005 году семья Глейзеров приобрела «Манчестер Юнайтед» за 790 миллионов фунтов. Сейчас порядок цифр должен быть иным – за «200+» миллионов покупают отдельных игроков, а в январе владеющая «Ливерпулем» Fenway Sports Group отвергла предложение шейха Абу-Даби продать ему клуб за 2 миллиарда.

Тем не менее есть основания полагать, что как минимум финансово «Челси» крепко стоит на ногах. Летом был подписан за рекордные для вратаря деньги (71,6 миллиона фунтов) Кепа Аррисабалага. В мае журнал Forbes оценил состояние Абрамовича в 8,6 миллиарда фунтов (140-е место в мире). И пусть эта цифра меньше, чем десять лет назад (11,8 миллиарда), с английскими активами олигарх расстается неохотно. Напротив, недавно он купил за 30 миллионов пентхаус недалеко от «Стэмфорд Бридж».

Фото: globallookpress.com

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