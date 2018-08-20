10 лучших голов выходных. Выберите самый красивый!

Мбаппе, Агуэро или Гулиев. Кто автор лучшего гола уикенда?

Аарон Лейя-Исека – король. Сейчас вы все сами увидите.

А вот так Серхио Агуэро разрывает защиту «Хаддерсфилда».

Как вам проход Аяза Гулиева? Нам кажется, топовый.

Глядя на Гуляева, Мбаппе тоже захотел красоты.

Роскошная атака ЦСКА. Здесь все хорошо: пас Эрнандеса и гол Бистровича.

Штрафной Леандро Паредеса – блеск!

Еще один стандарт. На этот раз в исполнении Давида Сильвы.

Тему штрафных закрывает Киран Триппьер.

Еще один прекрасный момент выходных нам дарит Лукас Моура.

Андреа Чуканов забивает в стиле Зидана. Как тебе такое, Илон Маск?

Фото: globallookpress.com

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