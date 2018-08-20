РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
live
12:05 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Хаддерсфилд" [0+]
12:05
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Хаддерсфилд" [0+]
14:05
Новости.
14:10
Профессиональный бокс. Бой за титул IBO в первом лёгком весе. Трансляция из Екатеринбурга. М. Курбанов - Ч. Манючи. Ш. Рахимов - Р. Кастельянос [16+]
15:55
Новости.
16:00
Все на Матч!.
16:30
Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Хетафе" [0+]
18:30
Новости.
18:35
КХЛ. Разогрев. [12+]
18:55
Тотальный футбол.
19:25
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Динамо" (Москва) - "Уфа"
21:25
Тотальный футбол.
21:55
Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль"
23:55
Все на Матч!.
00:30
Неугасающий. [16+]
02:35
Футбол. Чемпионат Англии. "Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" [0+]
04:35
Вратарь: жизнь и смерть в шрамах. [16+]
06:10
Десятка!. [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Тотальный футбол. [12+]
10:00
Футбол. Чемпионат Англии. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" [0+]
12:00
Новости.
12:05
Все на Матч!.
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

10 лучших голов выходных. Выберите самый красивый!

10:51
10 лучших голов выходных. Выберите самый красивый!
Мбаппе, Агуэро или Гулиев. Кто автор лучшего гола уикенда?

Аарон Лейя-Исека – король. Сейчас вы все сами увидите.

Открыть видео

А вот так Серхио Агуэро разрывает защиту «Хаддерсфилда».

Открыть видео

 

Как вам проход Аяза Гулиева? Нам кажется, топовый.

Открыть видео

Глядя на Гуляева, Мбаппе тоже захотел красоты.

Открыть видео

Роскошная атака ЦСКА. Здесь все хорошо: пас Эрнандеса и гол Бистровича.  

Открыть видео

Штрафной Леандро Паредеса – блеск!

Открыть видео

Еще один стандарт. На этот раз в исполнении Давида Сильвы.

Открыть видео

Тему штрафных закрывает Киран Триппьер.

Открыть видео

Еще один прекрасный момент выходных нам дарит Лукас Моура

Открыть видео

Андреа Чуканов забивает в стиле Зидана. Как тебе такое, Илон Маск?

Открыть видео

Фото: globallookpress.com

Смотрите также 

Прорыв Дриусси, травма Нобоа и костюм Семака

«Реал» перестал тратиться на звезд. Что вообще происходит?

«Милан» начнет сезон с новыми владельцами. Клуб возрождается?

«Спартаку» просто повезло. Новая схема Карреры тяжело приживается

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+