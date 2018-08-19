«Милан» начнет сезон с новыми владельцами. Клуб возрождается?

Дальше должно быть лучше.

Кто ушел?

Прежний владелец Йонхан Ли, который был во главе «Милана» чуть больше года, этим летом покинул клуб. И это однозначно хорошая новость. За время своего правления китайский бизнесмен натворил следующее:

В первое трансферное окно потратил около 200 млн евро, но при этом топ-игрок пришел только один – Бонуччи

Ли не придумал, как компенсировать затраты на трансферы, – и за «Миланом» стал следить УЕФА на предмет нарушения финансового фейр-плей

Бизнесмен отказался продавать клуб предпринимателям из США и ОАЭ

Из-за долга в 30 млн евро вынужден был отдать клуб бесплатно американской компании Elliot, которая специализируется на проблемных активах. И вполне могла просто распродать команду, чтобы вернуть деньги

Но именно юристы Elliot спасли «Милан» от двухгодичного бана от УЕФА за нарушение финансового фейр-плей. Была предоставлена грамотная стратегия развития

Первые шаги новых владельцев

Главное, что сделали представители компании Elliot, – вернули «Милану» стабильность. Финансовую – раз. Это и предотвращение наказания от УЕФА, и логичный и понятный план развития, и новые качественные покупки. На фоне Ли, который все больше казался обычным шарлатаном с никому непонятным бизнесом, новые владельцы выглядят серьезными и правильными людьми. Несмотря на всеобщую убежденность, Elliot не стал распродавать команду, а сам вложился в клуб. Вероятно, основная их мотивация – за три ближайших года вывести «Милан» на новый уровень, чтобы затем выгодного с ним расстаться. Но это в любом случае плюс для красно-черных.

Второй момент: в клуб вернулись хорошо известные болельщикам менеджеры. Президентом «Милана» стал Паоло Скарони, который уже входил в управление клуба при Берлускони. Спортивным директором назначен Леонардо, приводивший в «Милан» Кака и Пато. На должность директора по спортивному развитию приглашен легендарный Паоло Мальдини.

Одним из самых острых вопросов на презентации Леонардо был про «Интер». В сезоне-2010/11 он работал там главным тренером.

– Мое прошлое в «Интере»? Понимаю болельщиков. Затронуты их чувства, это объяснимые эмоции. Я переживал что-то подобное, когда переходил в стан нерадзурри.

Качественные трансферы

Прежнее руководство выбирало игроков по странной логике, где, кажется, единственным важным условием была высокая стоимость. Большинство покупок обернулись провалом. Этим летом клуб поработал на рынке гораздо качественнее: приход топ-форварда – Игуаина, одного из самых талантливых защитников Италии – Маттиа Кальдара, удивительно выгодное расставание с Бонуччи (трансфер Кальдары, плюс удачная аренда Игуаина), появление опытного Пепе Рейны, перехват одного из открытий ЧМ – уругвайца Диего Лаксальта, аренда Тьемуэ Бакайоко из «Челси». С таким усилением можно делать следующий шаг в серии А.

Правда, пока не до конца понятен потенциал главного тренера – Гаттузо. Он вытащил «Милан» в Лигу Европы, но как покажет себя на второй сезон, вряд ли кто понимает. В СМИ активно фигурировали слухи о приходе Антонио Конте. Конечно, это был бы идеальный вариант для становления команды. Но Леонардо на первой же пресс-конференции выразил доверие Гаттузо.

Сезон для «Милана» предстоит непростой. Но это точно будет шаг вперёд.

Фото: globallookpress.com