Прорыв Дриусси, травма Нобоа и костюм Семака

«Матч ТВ» приводит 7 главных фактов об игре, в которой «Зенит» крупно обыграл «Урал» (4:1) и сохранил единоличное лидерство в чемпионате.

Поздравления с 8:1

Как известно, три дня назад «Зенит» сделал, казалось бы, невозможное. Напомним, сине-бело-голубые в еврокубковом противостоянии с минским «Динамо» не только смогли отыграться после гостевых 0:4, но и разгромили бело-голубых - 8:1. Забив при этом 6 мячей в меньшинстве и 4 - в дополнительное время.

Однако петербургских зрителей на «Петровском» по решению УЕФА при этом не было. Поэтому перед матчем с «Уралом» диктор арены «Санкт-Петербург» Константин Анисимов обычную перекличку секторов превратил в поздравление «Зенита» с необычной победой. В итоге каждая трибуна сделала это лично и с большим удовольствием.

Дриусси, который не захотел уезжать из «Зенита»

Одним из главных героев матча против «Урала» стал нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси. На его счету два гола, забитых головой, и результативная передача на Артема Дзюбу. А с учетом игры с минским «Динамо» – это три гола в двух встречах.

Любопытно, что накануне воскресного матча с Дриусси оказалась связана одна история.

Она заключается в том, что, по данным «Матч ТВ», аргентинцем всерьез интересовалась «Сампдория». Настолько, что даже готова была заплатить за трансфер нападающего сумму, которая волне могла устроить «Зенит». Однако сам Дриусси отказался уезжать из Петербурга и дал понять, что хочет продолжать карьеру здесь.

Потеря Нобоа

На 59-й минуте с поля был увезен полузащитник Кристиан Нобоа. Причем весь стадион видел, как эквадорец корчится от боли и держится за колено. По данным «Матч ТВ», Нобоа сразу отвезли в одну из клиник Петербурга. В итоге травма оказалась серьезной. С очень большой долей вероятности, речь идет о разрыве крестообразных связок колена, в этом случае на лечение с восстановлением уйдет не менее 6 месяцев.

Четверо бывших против «Зенита»

В составе «Урала» в Петербург приехало сразу 4 игрока, имеющие отношение к «Зениту» или его академии. И именно они могли решить исход встречи.

Уже на 5-й минуте Юрий Бавин окрыл счет. Правда, праздновать гол не стал. Вернее, сделал это по-аршавински, приложив палец к губам.

Кто знает, как сложилась бы игра, забей почти тут же Владимир Ильин. У воспитанника «Зенита» был шикарный момент, который ему подарил Андрей Лунев. Однако Ильин не попал ворота.

В итоге «Зенит» не только быстро отыгрался, но и крупно победил «Урал». Поэтому Джамалдин Ходжаниязов хоть и провел на левом фланге обороны все 90 минут, уходил с поля грустным. Так же как и полузащитник Алексей Евсеев, который сменил Бавина за 10 минут до конца матча, но кроме желтой карточки ничем не запомнился.

Семак и пиджак

На матче с минским «Динамо» в Белоруссии главный тренер «Зенита» Сергей Семак был в спортивном костюме. В Казани и на ответном поединке с бело-голубыми на «Петровском» – в костюме цивильном. Пиджак он надел и на встречу с «Уралом». Примета вновь сработала? Посмотрим. Но факт остается фактом: после Минска три последних матча «Зенит» выиграл с общим счетом 13:1.

Два капитана

Любопытно, что в матче с «Уралом» у «Зенита» было на поле сразу два капитана. На встречу команду в этом качестве вывел Бранислав Иванович. Однако когда на 62-й минуте на замену вышел Александр Анюков, Иванович тут же отдал повязку именно ему. Выходит, и в этом плане два зенитовских капитана, о которых говорил ранее Сергей Семак, четко выполняют установку главного тренера.

«Две столицы – одно сердце»

Не секрет, что между фанатами «Урала» и «Зенита» дружеские отношения. Поэтому непременным атрибутом очных матчей их команд является общая кричалка: «Две столицы – одно сердце». Звучала она и сейчас. Но тише обычного. И не потому, что между петербуржцами и екатеринбуржцами пробежала кошка. Просто гостей на этот раз было непривычно мало – всего человек 50.

Фото: ФК «Зенит», РИА Новости/Алексей Даничев