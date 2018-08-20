РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
live
09:30 Футбол. Российская Премьер-лига. [0+]
09:30
Футбол. Российская Премьер-лига. [0+]
11:30
Новости.
11:35
Все на Матч!.
12:05
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Хаддерсфилд" [0+]
14:05
Новости.
14:10
Профессиональный бокс. Бой за титул IBO в первом лёгком весе. Трансляция из Екатеринбурга. М. Курбанов - Ч. Манючи. Ш. Рахимов - Р. Кастельянос [16+]
15:55
Новости.
16:00
Все на Матч!.
16:30
Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Хетафе" [0+]
18:30
Новости.
18:35
КХЛ. Разогрев. [12+]
18:55
Тотальный футбол.
19:25
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Динамо" (Москва) - "Уфа"
21:25
Тотальный футбол.
21:55
Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль"
23:55
Все на Матч!.
00:30
Неугасающий. [16+]
02:35
Футбол. Чемпионат Англии. "Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" [0+]
04:35
Вратарь: жизнь и смерть в шрамах. [16+]
06:10
Десятка!. [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Тотальный футбол. [12+]
10:00
Футбол. Чемпионат Англии. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" [0+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Прорыв Дриусси, травма Нобоа и костюм Семака

Сергей Циммерман
09:29
Прорыв Дриусси, травма Нобоа и костюм Семака
«Матч ТВ» приводит 7 главных фактов об игре, в которой «Зенит» крупно обыграл «Урал» (4:1) и сохранил единоличное лидерство в чемпионате.

Поздравления с 8:1

Как известно, три дня назад «Зенит» сделал, казалось бы, невозможное. Напомним, сине-бело-голубые в еврокубковом противостоянии с минским «Динамо» не только смогли отыграться после гостевых 0:4, но и разгромили бело-голубых - 8:1. Забив при этом 6 мячей в меньшинстве и 4 - в дополнительное время.

Однако петербургских зрителей на «Петровском» по решению УЕФА при этом не было. Поэтому перед матчем с «Уралом» диктор арены «Санкт-Петербург» Константин Анисимов обычную перекличку секторов превратил в поздравление «Зенита» с необычной победой. В итоге каждая трибуна сделала это лично и с большим удовольствием.

Дриусси, который не захотел уезжать из «Зенита»

Одним из главных героев  матча против «Урала» стал нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси. На его счету два гола, забитых головой, и результативная передача на Артема Дзюбу. А с учетом игры с минским «Динамо» – это три гола в двух встречах.

Любопытно, что накануне воскресного матча с Дриусси оказалась связана одна история.

Она заключается в том, что, по данным «Матч ТВ», аргентинцем всерьез интересовалась «Сампдория». Настолько, что даже готова была заплатить за трансфер нападающего сумму, которая волне могла устроить «Зенит». Однако сам Дриусси отказался уезжать из Петербурга и дал понять, что хочет продолжать карьеру здесь.

Потеря Нобоа

На 59-й минуте с поля был увезен полузащитник Кристиан Нобоа. Причем весь стадион видел, как эквадорец корчится от боли и держится за колено. По данным «Матч ТВ», Нобоа сразу отвезли в одну из клиник Петербурга. В итоге травма оказалась серьезной. С очень большой долей вероятности, речь идет о разрыве крестообразных связок колена, в этом случае на лечение с восстановлением уйдет не менее 6 месяцев.

Четверо бывших против «Зенита»

В составе «Урала» в Петербург приехало сразу 4 игрока, имеющие отношение к «Зениту» или его академии. И именно они могли решить исход встречи.

Уже на 5-й минуте Юрий Бавин окрыл счет. Правда, праздновать гол не стал. Вернее, сделал это по-аршавински, приложив палец к губам.

Кто знает, как сложилась бы игра, забей почти тут же Владимир Ильин. У воспитанника «Зенита» был шикарный момент, который ему подарил Андрей Лунев. Однако Ильин не попал ворота.

В итоге «Зенит» не только быстро отыгрался, но и крупно победил «Урал». Поэтому Джамалдин Ходжаниязов хоть и провел на левом фланге обороны все 90 минут, уходил с поля грустным. Так же как и полузащитник Алексей Евсеев, который сменил Бавина за 10 минут до конца матча, но кроме желтой карточки ничем не запомнился.

Семак и пиджак

На матче с минским «Динамо» в Белоруссии главный тренер «Зенита» Сергей Семак был в спортивном костюме. В Казани и на ответном поединке с бело-голубыми на «Петровском» – в костюме цивильном. Пиджак он надел и на встречу с «Уралом». Примета вновь сработала? Посмотрим. Но факт остается фактом: после Минска три последних матча «Зенит» выиграл с общим счетом 13:1.

Два капитана

Любопытно, что в матче с «Уралом» у «Зенита» было на поле сразу два капитана. На встречу команду в этом качестве вывел Бранислав Иванович. Однако когда на 62-й минуте на замену вышел Александр Анюков, Иванович тут же отдал повязку именно ему. Выходит, и в этом плане два зенитовских капитана, о которых говорил ранее Сергей Семак, четко выполняют установку главного тренера.

«Две столицы – одно сердце»

Не секрет, что между фанатами «Урала» и «Зенита» дружеские отношения. Поэтому непременным атрибутом очных матчей их команд является общая кричалка: «Две столицы – одно сердце». Звучала она и сейчас. Но тише обычного. И не потому, что между петербуржцами и екатеринбуржцами пробежала кошка. Просто гостей на этот раз было непривычно мало – всего человек 50.     

Фото: ФК «Зенит», РИА Новости/Алексей Даничев

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+