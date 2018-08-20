«Реал» перестал тратиться на звезд. Что вообще происходит?

«Матч ТВ» – о новой жизни, которую пытается вести королевский клуб.

Накануне вчерашней игры «Реала» с «Хетафе», первой в чемпионате Испании для команды Лопетеги, главного тренера «сливочных» спросили, не считает ли он, что составу требуются усиления? Хулен тактично ушел от ответа, сказав, что будет говорить только о предстоящем матче. Однако уточнил, что «полностью доверяет» тем, кто есть у него в наличии прямо сейчас.

Пока это говорит нам, скорее, о том, что из «Реала» вряд ли уйдет кто-то из знаковых игроков (вроде Модрича), нежели о том, кто пополнит команду. Активнее всего идет обсуждение потенциальной замены Роналду – не качественно, конечно, а хотя бы количественно. Гарет Бэйл, Карим Бензема и Марко Асенсио в прошлом сезоне забили 44 гола на троих – столько же, сколько Криштиану в одиночку. Между тем их резервистами на данный момент можно считать только Борху Майораля, Рауля де Томаса, Винисиуса и Лукаса Васкеса. Не самые звучные имена, согласитесь.

В Мадрид сватают минимум трех нападающих, потенциально способных решить проблемы «Реала» в атаке. Это Тимо Вернер, которого мы очень хорошо рассмотрели на прошлогоднем Кубке конфедераций и по ходу клубного сезона в бундеслиге, но совсем забыли о нем на ЧМ-2018. Это Мауро Икарди, которого испанские и итальянские газеты давно «ведут» в сторону «Сантъяго Бернабеу». И это Родриго Морено, с возможностями которого отлично знаком Лопетеги, вызывавший форварда в сборную. По слухам фигурируют также имена Мариано Диаса из «Лиона» и Роберта Левандовски сами знаете откуда.

Напомним, помимо Роналду этим межсезоньем команду покинул полузащитник Матео Ковачич, а все приобретения можно уместить в одно такси: вратари Тибо Куртуа и Андрей Лунин, защитник Альваро Одриосола и юный бразильский плеймекер Винисус. Сразу после поражения «Реала» в Суперкубке Европы от «Атлетико» мадридское издание AS провело опрос на тему, нужны ли клубу дополнительные трансферы? 88% респондентов ответило на этот вопрос утвердительно.

Болельщицкие чаяния можно понять. Очень давно у «Реала» не было столь короткой скамейки. Если убрать за скобки Начо, Васкеса, Асенсио или Иско (кто-то один из них будет в основе), то главным кандидатом на усиление защиты окажется Вальехо с его 12 матчами в сезоне-2017/18 и подверженностью травмам. В полузащите ставку придется делать на Себальоса (9 игр в основе в прошлом сезоне). А в атаке рассчитывать либо на Винисиуса, которому еще расти и расти, либо на де Томаса, год назад выступавшего с «Райо» во втором дивизионе. Для сравнения, у Зинедина Зидана, тоже вроде как не особо активничавшего на трансферном рынке, в запасе сидели такие персонажи, как Пепе, Варан, Хамес и Мората. Почувствуйте разницу.

Начиная с лета 2014 года, «Реал» потратил на новичков всего 403 миллиона евро. Это не так уж и много, учитывая, что за этот же срок клуб заработал на продажах игроков 421,7 миллиона. На самом высоком уровне в клубном футболе такая ситуация крайне нетипична. Последний раз «сливочные» отдавали объективно большие деньги в 2013-м, приглашая Бэйла. Да, был также и солидный с финансовой точки зрения трансфер Хамеса (75 миллионов), но тем же летом клуб продал в «МЮ» Анхеля Ди Марию за схожие деньги.

Обыгравший «Реал» в Таллине «Атлетико» за те же самые пять лет выложил на укрепление состава на 164 миллиона евро больше, чем куда более богатые соседи. Что уж говорить про «Барселону», вдвое превзошедшую «Реал» по тратам на трансферы (807,74 миллиона).

Есть мнение, что Флорентино Перес в принципе меняет подход к делу. И выбор Лопетеги в качестве главного тренера – с его умением и опытом работы с испанской молодежью – можно считать первым этапом. С другой стороны, газета Marca пишет, что президент «Реала» располагает 300 миллионами и заинтересован в том, чтобы команду пополнил классный нападающий, но такого, что «за ценой не постоим», уже не будет. Если, конечно, зовут нападающего не Неймар…

Фото: globallookpress.com

Читайте также:

Без Роналду «Реал» уступил в дерби дважды. Это настораживает

Игры испанской примеры будут проводиться в Северной Америке. Английская премьер-лига – на очереди?