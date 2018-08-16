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Без Роналду «Реал» уступил в дерби дважды. Это настораживает

Евгений Шуваев
00:56
Без Роналду «Реал» уступил в дерби дважды. Это настораживает
Репортаж «Матч ТВ» из Таллина, где «Атлетико» удалось войти в историю Суперкубка УЕФА, а Хулен Лопетеги упустил первую возможность взять трофей с «Реалом».

Никогда такого не было и вот опять. «Реал» и «Атлетико» определяют лучшего в одном отдельно взятом матче. Все уже привыкли к тому, что раз в два года эти команды стабильно встречаются в финале – в 2014-м в Лиссабоне, в 2016-м в Милане и вот теперь в Таллине. Формально Суперкубок УЕФА финалом назвать нельзя, но по своей сути это именно он.

История мадридского противостояния каждый раз обзаводится какой-то новой особенностью. Порой очень даже неожиданной. Так, впервые перед дерби трансферная стоимость игроков «Атлетико» оказывается… выше, чем у «Реала». В 2014 и 2016 годах «сливочные» вдвое превосходили соперника по этому показателю (519,8 миллиона евро против 288,9 миллиона евро; 761,6 миллиона против 352,2 миллиона). Это лето полностью изменило расклад. Команда Симеоне благодаря хорошему выступлению отдельных звезд на чемпионате мира и усилению состава выросла в цене до 858 миллионов, тогда как «Реал», лишившись Роналду, «подешевел» до 775,7 миллиона.

В истории дерби португалец, разумеется, оставил такой след, что отпечаток виден из космоса: 31 матч, 14 побед, 22 гола. При всем уважении к Бэйлу и Бензема, сложно представить, что кто-то из них приблизится к этим показателям, даже если выйдет теперь на первый план. Культовую «семерку» Криштиану тем более не валлийцу или французу не отдали. Планировали вручить Марко Асенсио, у которого в силу возраста куда больший запас для серьезных свершений, но в итоге испанец заявлен с прежними выходными данными, а седьмой номер, скорее всего, так и останется вакантным на этот сезон.

Мадриду (по крайней мере его белоснежной половине) нужен новый герой. Но болельщики пока не готовы забывать о старых. Внушительная часть приехавших в Таллин фанатов «Реала» – в майках с надписью Ronaldo на спине. Находятся и такие, кто уже успел обзавестись новой футболкой любимого игрока, пусть к мадридскому клубу эта история имеет весьма отдаленное отношение.

https://twitter.com/evgenshuvaev/status/1029763925548642304

А отдельные товарищи стараются, наоборот, «изжить» из себя Роналду, прибегая к проверенным способам.

https://twitter.com/evgenshuvaev/status/1029778332357980162

«Атлетико» тоже был близок к тому, чтобы потерять свою «семерку». Антуан Гризманн сделал из своего возможного трансфера в «Барселону» целый сериал – в том числе усилиями капитана каталонцев Жерара Пике. 

В итоге форвард все же продлил контракт до 2023 года, а мадридский клуб прописал там сумму отступных в 200 миллионов евро. В Таллине Гризманна ждал первый после того самого «Решения» матч. В дерби Антуан всегда чувствовал себя достаточно неплохо, даже на фоне сумасшедшей статистики Роналду: 17 матчей, 6 побед, 5 голов. В предыдущих четыре матчах против «Реала» у него было 4 забитых мяча, а главное – в еврокубках француз приложил ногу к пяти из последних восьми голов команды, в том числе оформив победный дубль в недавнем финале Лиги Европы.

Увы, в этом Суперкубке Гризманн исполняет роль Роналду – фактически отсутствует на поле, уступая одному нападающему (Косте) право открыть счет (0:1), а другому (Корреа) – место в атаке после перерыва. У «Реала» с движением мяча по центру тоже неважно, но – в отличие от «Атлетико» – работают хотя бы фланги. Бэйл с Асенсио периодически меняются позициями. Валлиец мчится электричкой справа, навешивает на Бензема и тот – о, чудо – умудряется не промахнуться (1:1). Буквально тут же отличиться может и Асенсио, едва не воспользовавшись ошибкой Сауля и прекрасным отбором Каземиро.

В середине августа обе команды ожидаемо сырые. Куча невынужденных ошибок на своей половине поля, обрезы, недопонимания в атаке. Уже к 10-й минуте и Лопетеги, и Бургос на ногах. Работают, объясняют, подсказывают. Второй, подменяющий дисквалифицированного Симеоне и делающий пометки на листах формата А4, в принципе, пребывает весь тайм исключительно в вертикальном положении.

Традиционно хороши разве что Коста и Рамос. Как в обожаемых ими мелких пакостях, так и действительно полезных действиях. Вот Диего хватается за лицо, получая от Серхио локтем. Второму с красно-белого сектора тут же популярно объясняют, чей он сын. Пройдет еще какое-то время, и оба испанца одновременно повалятся на газон, столкнувшись затылками и отдохнув от утомительных стычек на бровке. Классика жанра.  

https://twitter.com/evgenshuvaev/status/1029810099538329600

Рамос реализует пенальти и бежит праздновать, естественно, к сектору «Атлетико», в благодарность получая две запоздало брошенные бутылки с водой. Коста оформляет дубль, заталкивая «с мясом» второй мяч, и результативно борется в овертайме. По степени обожания собственными фанатами и репутации в глазах соперника – они оба вполне замена Криштиану в качестве главных героев этого вечера. Пусть победные голы и на счету полузащитников «Атлетико» Сауля с Коке.

В дополнительное время сказывается фактор чемпионата мира. Делегировавшие на турнир в России меньшее количество игроков «полосатые» свежее и острее. У соперника при потерявшейся игре не находится того, кто мог бы забить вопреки и вдруг. Как это нередко делал Криштиану. «Реал» проигрывает первый с 2000 года финал чего-либо вообще. «Атлетико» выигрывает свой третий Суперкубок из трех, чего раньше не удавалось сделать никому. Команда Симеоне действительно стала мощнее – не только в денежно-цифровом выражении. Насколько стал слабее «Реал» без Роналду, судить пока рано. Но первое напоминание на будильнике сработало.

Фото: Alexander Hassenstein / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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