Игры испанской примеры будут проводиться в Северной Америке. Английская премьер-лига – на очереди?

«Матч ТВ» изучает перспективы революционного решения проводить за океаном часть матчей одного из сильнейших чемпионатов Европы.

Вчера руководство испанской примеры заключило контракт сроком на 15 лет, согласно которому часть официальных матчей чемпионата будет проходить на территории Северной Америки, а именно – в Канаде и США. Это серьезный прецедент, за 89 лет ни один матч лиги не был сыгран за пределами Испании. Как пишет издание El Pais, пока речь идет о проведении одной игры этого сезона, почти наверняка – с участием «Барселоны» или «Реала». И это точно будет не их очная встреча.

Со стороны американцев договор подписала группа Relevent, базирующаяся в Нью-Йорке. Владеет ей миллиардер Стивен Росс. Именно Relevent занимается организацией так называемого Международного Кубка чемпионов – предсезонного турнира с набором товарищеских матчей европейских грандов. В этом году в Штаты отправилось 18 клубов, которые приняли участие в 22 играх. Главный такой матч прошлой предсезонки – суперкласико – был сыгран во Флориде, где у Росса тоже свой бизнес. Он владеет командой по американскому футболу «Майами Долфинс» и местным стадионом Hard Rock Stadium, где, собственно, и встретились «Барса» с «Реалом».

В рамках проекта было создано подразделение с незамысловатым названием LaLiga North America, оно будет осуществлять всю оперативную деятельность по проведению игр. Вся эта затея считается лишь одним из шагов по продвижению ЧМ-2026, который, как известно, пройдет в трех североамериканских странах. Испанцы, в свою очередь, получат доступ к футбольным академиям США, увеличат число выездных товарищеских встреч и в целом откроют для себя новые маркетинговые возможности.

Испанскому футболу в последние годы стало тесно на Пиренейском полуострове. Год назад президент лиги Хавьер Тебас обсуждал возможность проведения одного матча регулярного сезона в Китае, а на прошлой неделе в Марокко был сыгран Суперкубок Испании. Впервые за пределами страны.

Официально сделка еще должна получить одобрение ФИФА, но организаторы уверены, что с этим проблем не будет. Майами называется наиболее вероятным кандидатом принять первый подобный матч, так как во Флориде проживает очень многочисленная испанская община и даже ряд крупных газет выходит на испанском языке. Сложности могут возникнуть с профсоюзом игроков. Глава АФЕ (Association of Spanish Footballers) Дэвид Агансо уже высказался в том духе, что «лига вновь не стала принимать во внимание мнение игроков, не просчитала вероятные риски и не позаботилась о здоровье футболистов. Игроки – не валюта, их нельзя использовать в бизнес-интересах третьих лиц».

Через два года у канала beIN Sports истекает контракт, по которому он платит примере $120 миллионов в сезон за показ чемпионата Испании. Не исключено, что в дальнейшем телеправа получит как раз Relevent. Логично было бы предположить, что как только американцы полностью освоят испанский рынок (или наоборот, кому как удобнее), они возьмутся за английскую премьер-лигу. Уже сейчас этот чемпионат обходится им дороже – в 2015-м NBC договорился о трансляциях за $170 миллионов в год. Контракт был заключен на шесть лет, и общая сумма сделки превысила $1 миллиард.

Десять лет назад исполнительный президент (тогда – директор) АПЛ Ричард Скадемор всерьез вынашивал план так называемого «39-го матча». По задумке каждый клуб чемпионата должен был провести по одной игре на нейтральной территории – в Азии или Австралии. Тогда это начинание никто не поддержал, а с открытой критикой проекта выступили сэр Алекс Фергюсон и даже Зепп Блаттер. В конце этого года Скадемор покинет свой пост, и на данный момент особых предпосылок для агрессивного экспорта в Америку не наблюдается. Но многое будет зависеть от того, кто придет чиновнику на смену и как проявит себя на чужой земле примера. Что-то подсказывает, что следующее обсуждение заокеанских перспектив премьер-лиги состоится менее чем через десять лет.

Фото: Mike Ehrmann / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Читайте также:

«Мадриду нужно учиться жить без Роналду». СМИ – о главном трансфере лета

В американское турне отправилось 9 юных воспитанников «Реала». Кого из них ждать в основной команде?

Кронке выкупил акции «Арсенала» у Усманова. Болельщики негодуют

У «Вест Бромвича» новый маскот. Простите, но это Водонагреватель