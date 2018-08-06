У «Вест Бромвича» новый маскот. Простите, но это Водонагреватель

Хуже, чем вылет из премьер-лиги.

Сто лет назад «Вест Бром» в первый и последний раз в истории выиграл чемпионат Англии. С тех пор амбиции клуба слегка подужались, хотя удобным соперником «бэггис» никто не считал. Прошлый сезон команда начала с двух побед, а по ходу чемпионата обыграла «МЮ» (1:0) и «Тоттенхэм» (1:0). Этого оказалось мало для того, чтобы остаться в премьер-лиге, откуда «Вест Бромвич» не вылетал на протяжении восьми сезонов.

Новая жизнь в чемпионшипе началась с домашнего поражения от «Болтона» (1:2). Точнее, началась она в мае, когда клуб объявил о двухлетнем контракте с производителем водонагревателей. Логотип компании, чей офис находится в Халле, теперь красуется и на игровой, и на тренировочной форме футболистов.

По законам жанра маскотом «Вест Брома» тут же стал Boiler Man (Человек-Водонагреватель). Отличный вариант, чтобы пополнить команду супергероев из «Мстителей»! Все могло быть еще печальнее, ведь в компании ему придумали сначала имя Модный Винни.

Реакция болельщиков команды была предсказуемой: «Я просто сфотографировал это, чтобы убедиться – не обманывают ли меня мои глаза», «А какой маскот у вас? Наш – Лис. А у нас – Тигр. Ох… а мы тут типа с бойлером, к которому приделаны ноги». «Не задался день? Просто вспомните, что новым маскотом «Вест Бромвича» является водонагреватель».

Забавно, что роль маскота играет также один из фанатов «Вест Брома», который даже выступает за сборную болельщиков команды.

Англия. Чемпионшип. 2018-19. Тур 01

«Вест Бромвич» (Вест Бромвич) — «Болтон» (Болтон) — 1:2 (1:1)

Голы: Барнс, 45. — Магеннис, 18. Вильдшут, 89.

Фото: twitter.com/mattwilson_star

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