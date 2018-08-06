У «Вест Бромвича» новый маскот. Простите, но это Водонагреватель

Хуже, чем вылет из премьер-лиги.
Сто лет назад «Вест Бром» в первый и последний раз в истории выиграл чемпионат Англии. С тех пор амбиции клуба слегка подужались, хотя удобным соперником «бэггис» никто не считал. Прошлый сезон команда начала с двух побед, а по ходу чемпионата обыграла «МЮ» (1:0) и «Тоттенхэм» (1:0). Этого оказалось мало для того, чтобы остаться в премьер-лиге, откуда «Вест Бромвич» не вылетал на протяжении восьми сезонов.
Новая жизнь в чемпионшипе началась с домашнего поражения от «Болтона» (1:2). Точнее, началась она в мае, когда клуб объявил о двухлетнем контракте с производителем водонагревателей. Логотип компании, чей офис находится в Халле, теперь красуется и на игровой, и на тренировочной форме футболистов.
По законам жанра маскотом «Вест Брома» тут же стал Boiler Man (Человек-Водонагреватель). Отличный вариант, чтобы пополнить команду супергероев из «Мстителей»! Все могло быть еще печальнее, ведь в компании ему придумали сначала имя Модный Винни.https://twitter.com/ideal_heating/status/1025736287142207488?
Реакция болельщиков команды была предсказуемой: «Я просто сфотографировал это, чтобы убедиться – не обманывают ли меня мои глаза», «А какой маскот у вас? Наш – Лис. А у нас – Тигр. Ох… а мы тут типа с бойлером, к которому приделаны ноги». «Не задался день? Просто вспомните, что новым маскотом «Вест Бромвича» является водонагреватель».https://twitter.com/PaulSuartWBA/status/1025742828977233921 https://twitter.com/painkillerstome/status/1026408707549224960 https://twitter.com/wolves_1990/status/1025740127920971776 https://twitter.com/mattwilson_star/status/1025736832967946241
Забавно, что роль маскота играет также один из фанатов «Вест Брома», который даже выступает за сборную болельщиков команды.
Англия. Чемпионшип. 2018-19. Тур 01
«Вест Бромвич» (Вест Бромвич) — «Болтон» (Болтон) — 1:2 (1:1)
Голы: Барнс, 45. — Магеннис, 18. Вильдшут, 89.
Фото: twitter.com/mattwilson_star
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