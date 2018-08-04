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Тренерский дебют Лэмпарда спас игрок, принадлежащий «Челси»

Евгений Шуваев
4 августа 19:12
Тренерский дебют Лэмпарда спас игрок, принадлежащий «Челси»

Свои в беде не бросают.

Два месяца назад Фрэнк Лэмпард возглавил «Дерби Каунти». Карьера эксперта особо не устраивала ни его, ни зрителей. Говорили, что Фрэнки часто играет в Капитана Очевидность и говорит в микрофон само собой разумеющиеся вещи. С Лэмпардом-тренером скучно, скорее всего, не будет. По крайней мере, дебют внушает.

В мае «Дерби» совсем немного не хватило, чтобы выйти в высший дивизион. В стыках команда уступила «Фулхэму», выиграв первый матч, но пропустив два мяча во втором тайме ответной встречи. Сейчас цель – естественно, возвращение в премьер-лигу.

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Положа руку на сердце, футбол «баранов» в новом сезоне пока далек от того, чтобы эти задачи решились легко и без проблем. Тренерскому штабу пока не удается перестроить игру под свое видение и схему 4-3-3. Через полчаса после начала выездного матча первого тура чемпионшипа с «Редингом» команда Лэмпарда владела мячом 70 процентов времени, однако центральный защитник соперника пол Макшейн при этом коснулся мяча всего пять раз. Ему не надо было ни вступать в единоборства, ни совершать перехваты, ни стелиться в подкатах. Болельщики хозяев на трибунах скандировали издевательское «Boring, boring Derby» («Скучный-скучный «Дерби»), а вскоре после перерыва «Рединг» вышел вперед.

В предыдущем сезоне игроки «Дерби», вышедшие на замену, забили 12 голов. Однако Лэмпард для начала принял решение сделать игру своей команды более прямолинейной – с вертикальными передачами и большим количеством ударов из любых позиций. Ставка на последние сработала. Полузащитник Мейсон Маунт выстрелом с левой из-за штрафной в нижний угол сравнял счет. Мы много раз видели нечто подобное в исполнении самого Лэмпарда. К слову, 19-летний Маунт в «Дерби» лишь в аренде, права на него принадлежат «Челси», а в прошлом сезоне юноша, также будучи арендованным «Витессом», забил 14 голов. За Мейсоном уже следят в национальной сборной Англии – еще одной команде, которую можно считать знаковой для Фрэнка.

https://www.instagram.com/p/BmB7z8THUzf/?taken-by=dcfcofficial

Преимуществом, тем не менее, по-прежнему владел «Рединг», создававший больше моментов и выглядевший опаснее на чужой половине поля. Дело шло к ничьей, но на четвертой добавленной минуте замена все-таки сыграла: Мейсон Беннет сделал навес с правого фланга, а Том Лоуренс головой отправил мяч в сетку, перехитрив позиционно сразу двух защитников.

После финального свистка оба тренера признали, что «Дерби» победы не заслуживал. «Нам еще много в чем нужно прибавлять. Нужно действовать быстрее и острее, - отметил Лэмпард. – Каждую неделю такое не будет повторяться, но сейчас я испытываю фантастические чувства. Вы можете понять, что эта победа значит для нас, если видели, как мы радовались. Сложно сказать, какое место эта игра занимает во всей моей карьере, но забыть такое нельзя».

https://www.instagram.com/p/BmCD92qHzDd/?taken-by=dcfcofficial

Англия. Чемпионшип. 2018-19. Тур 01

«Рединг» (Рединг) — «Дерби Каунти» (Дерби) — 1:2 (0:0)

Голы: Бёдварссон, 52. — Маунт, 60. Лоуренс, 90.

Фото: Dan Mullan / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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