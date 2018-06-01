Дирк Кейт завершил карьеру. Он изменил наше представление о возможностях футболиста

Уникальный игрок.

В тридцать четыре года Кейт стал открытием чемпионата мира. Всю жизнь отбегав в атаке, он по воле тренера ван Гала превратился в левого защитника и в первом матче плей-офф - с Мексикой - стал самым активным на поле, сменив три позиции. На последней минуте Кейт остановил Роббена, собравшегося бить заработанный им пенальти: «Ты устал. Отдай мяч Хунтелару». Голландия выиграла и дошла до полуфинала. «Кейт начал левым защитником, потом заиграл справа, а когда этого потребовала ситуация, побежал в атаку вместе со всеми. Команда должна быть счастлива, что у нее есть такой игрок, как Кейт, который может работать по всей ширине поля», - восхищался после игры с Мексикой Йохан Кройфф. На всех матчах бразильского ЧМ Дирка поддерживала с трибуны жена Гертруда. Они познакомились в начале нулевых, когда Дирк переживал смерть 21-летнего брата. Гертруда работала в больнице и ухаживала за отцом Дирка Герритом, боровшимся с раком. Потеряв отца в 2007-м, Дирк стал переводить половину зарплаты в фонд помощи онкобольным, а потом основал с женой еще один фонд, поддерживающий детей-инвалидов в Голландии, Бразилии, Непале и Гане.

Год назад Дирк простился с «Фейенордом» и большим футболом, но два месяца назад возобновил карьеру в своем первом клубе «Быстрые мальчики», чтобы помочь ему выбраться из четвертой лиги. Лишь в это воскресенье он провел в Роттердаме свой прощальный матч, в котором участвовали Стивен Джеррард, Робин ван Перси и другие его бывшие партнеры. Кейт никак не мог наиграться. Оно и понятно: его родители были настолько религиозны, что не давали играть по воскресеньям. Не пускали в другие команды, а ведь звали «АДО» и «Телстар», в котором раньше мелькали Луи ван Гал и Джимми Хасселбайнк. Кейт играл дома, в Катвейке, в тех самых «Быстрых мальчиках», и лишь в семнадцать лет получил от родителей разрешение распоряжаться своей судьбой. После шести матчей во взрослой лиге Дирк понравился «Утрехту» и уехал туда с партнером по атаке Хендриком ван Беленом.

Вскоре вратарь «Утрехта» Харальд Вапенар высмеял живот Кейта. Тот поразился. Живя в Катвейке, Дирк привык тренироваться три раза в неделю, играть по субботам и ежевечерне уплетать рыбу, выловленную отцом (с картошкой-то - милое дело), но выяснилось, что в профессиональном футболе такой режим немыслим. Дирк начал заниматься с фитнес-тренером, бывшим легкоатлетом Робом Дрюпперсом, и, даже согнав лишний вес, продолжил тренироваться дополнительно. «Я больше работяга, чем технарь. Но во всех командах меня окружали игроки с потрясающей техникой. Например, в «Ливерпуле» - Джеррард и Фернандо Торрес. В сборной - Роббен, Снейдер, ван дер Варт и ван Перси. Они были кирпичами, а я - бетоном, который скреплял их», - пишет Кейт в автобиографии.

Выпав из основы «Ливерпуля», Дирк собрался в «Фейенорд», из которого он в начале нулевых пробился сборную. Надеялся на пятилетний контракт и последующую работу в структуре клуба. Но «Фейенорд» страдал безденежьем и предложил лишь двухлетний контракт на скромных условиях. Кейт отказался и махнул в «Фенербахче», с которым на второй год выиграл чемпионский титул (первый для клуба за три года и последний - на сегодня). На излете третьего сезона в Стамбуле Дирк мог выбирать: остаться или ехать дальше, звали в несколько европейских клубов, Австралию и США. Всего: шесть вариантов. Он выбрал седьмой - вернуться в «Фейенорд», куда его и не приглашали. Не то чтобы не хотели - просто не верили, что потянут зарплату. В итоге Дирк сам напросился в «Фейенорд» через своего агента Роба Янсена. Жену больше привлекала Америка, но Дирку хотелось, чтобы дети учились и занимались спортом именно в Голландии.

И еще ему хотелось выиграть в конце карьеры что-то значительное.

Весной 2015-го Кейт еще играл за «Фенербахче», поэтому директор «Фейенорда» Мартин ван Гел и юрист Йорис ван Бентхем приехали на переговоры тайно. Встретились в стамбульском доме Дирка. С ним-то договорились быстро, но была проблема: тренер «Фейенорда» Фред Рюттен собирался уходить, и вместо него поставили Джованни ван Бронкхорста, которому требовался опытный помощник. Кейт посоветовал Яна Воутерса, который как раз был под боком - тренировал стамбульскую «Касымпашу». В тот же день Воутерса позвали в дом Дирка и договорились о сотрудничестве. Получилось, что Кейт не только сам инициировал свое возвращение в «Фейенорд», но и помог сформировать там тренерский штаб. Логично, что после продажи Йорди Класи в «Саутгемптон» ван Бронкхорст сделал Кейта капитаном. Заодно Дирк стал фактическим советником директора ван Гела, часто заглядывая в его кабинет.

Но это потом, а сначала Кейт приехал на первую тренировку «Фейенорда» и слегка ошалел: «Раздевалка напоминала детскую площадку. Молодые ребята Тонни Вилена, Жан-Поль Боэтьюс, Элвис Ману и Анасс Ахабар спорили друг с другом и при этом совсем не контактировали с опытными игроками Лексом Иммерсом и Колином Казимом-Ричардсом. Сразу подумалось: боже, куда я попал?» - признался Дирк журналисту De Telegraaf Япу де Гроту. На австрийском сборе Кейт взялся за воспитание. Призвал молодых быть серьезнее и уговорил Вилену остаться в клубе до 2018 года (тогда это называлось - до чемпионата мира): «Ты можешь стать топ-игроком. Я помогу тебе». То же услышал и Боэтьюс, но после первой же товарищеской игры испугался конкуренции с Казимом-Ричардсом и собрался на выход. Первый совет Кейта директору ван Гелу: отпустить Боэтьюса и Элвиса Ману, которые хоть и талантливы, но недостаточно мотивированы.

Кейт стал посредником между игроками и руководством «Фейенорда»: сглаживал конфликт Вилены с директором и намекал тренеру, что Торнстра и Карсдорп страдают от недостатка внимания и с ними нужно больше общаться. Заодно Кейт успокаивал Иммерса и Казима-Ричардса, неожиданно для себя оказавшихся в запасе. Особенно бушевал Казим-Ричардс, которого вытеснил в запас Михил Крамер, взятый перед стартом сезона. За полчаса до конца матча второго тура против «Камбура» он уступил место Крамеру и со злости пнул ящик с водой. Через несколько минут Крамер забил победный мяч, а Казим-Ричардс продолжил злиться в раздевалке. Это плохо влияло на других игроков, и Дирк рассказал Колину случай из своего последнего сезона в «Ливерпуле». Попав в запас, он все так же лихо тренировался и дождался шанса в кубковой игре с «Манчестер Юнайтед»: вышел за пятнадцать минут до конца и забил победный мяч. Казим-Ричардс выслушал, но все так же дулся на тренера и в середине сезона уехал в шотландский «Селтик» (сейчас он в бразильском «Коринтиансе»).

Кейт и ван Бронкхорст шесть лет играли вместе за сборную, отдыхали на Арубе (дружили даже их родители), и однажды - вскоре после возвращения из Турции - Дирк перебил Джованни в раздевалке «Фейенорда», будто забыв, что тот уже тренер. Позже в личной беседе Джованни попросил не делать так больше перед всей командой, но продолжать делиться опытом. Еще один совет Кейта касался того, как молодые игроки «Фейенорда» проводили время до и после тренировки. Сам он сначала разминался двадцать минут, а после тренировки и обеда - полчаса потел в тренажерном зале. Фитнес-тренер «Фейенорда» Арно Филипс (тот самый, что готовил Россию к Евро-2008) рекомендовал всем брать пример с Кейта, но молодежь играла в дартс или просто бездельничала. Тогда Дирк предложил обязать игроков ходить в тренажерный зал после тренировки. Филипс был только за.

В декабре 2015-го я приехал в Роттердам на матче «Фейенорда» с открытием сезона «Хераклесом», вскочившим на четвертое место. Купил билет на центральную трибуну, прямо за тренерскими скамейками, но не увидел в нем ни ряда, ни места. Оказалось, садиться на одном из самых безбашенных стадионов Европы «Де Куйп» можно где угодно, да и вообще там разрешалось примерно все: топтаться на креслах, бросать под ноги пивные стаканы и дымить чем попало. Я этими удовольствиями побрезговал, сосредоточившись на том, чтобы не упустить двенадцатый гол Кейта в чемпионате.

Удалось.

Я увидел одиннадцатую победу «Фейенорда» (в пятнадцати турах), а потом начался кошмар: ничья в Гронингене и семь поражений подряд. После каждой неудачи Кейт защищал тренера, выводя его из-под удара: молодой, развивается, виноваты все, не только он, его нужно поддержать. Но слов было мало - за два месяца команда скатилась со второго места на седьмое. В кабинете директора ван Гела Кейт услышал: «В тренерский штаб войдет Дик Адвокат. Что скажешь?» Дирк назвал эту меру полезной: ван Бронхорст играл у Адвоката в «Рейнджерс» и во время кризиса нуждался в опытном советнике. Пережидая паузу между «Сандерлендом» и «Фенербахче», Адвокат стал тренером-консультантом «Фейенорда» и посоветовал, например, перевести Кейта с правого фланга атаки на место центрального атакующего полузащитника. После семи игр без голов Дирк забил в трех матчах подряд, а главное - «Фейенорд» перестал проигрывать и вернулся в тройку лидеров.

Перед первым матчем с Адвокатом (четвертьфиналом Кубка против «Роды») Кейт попросил тренеров оставить его с игроками. Рассадив их перед собой, он сказал: «Я никогда не проигрывал столько матчей подряд. Никогда не достигал такого глубокого дна. Мы вместе в это вляпались и вместе должны выбираться». Кейт признался, что из-за серии поражений плохо спит и дико переживает. После этого предложил остальным поделиться эмоциями. Когда чувствовал, что кто-то недоговаривает, встревал: «Партнеры злятся на тебя. Они несправедливы или ты и правда не хочешь тренироваться?» Просидев так весь вечер, игроки открылись друг другу (Михил Крамер даже прослезился, рассказывая, как ему не хватает психологической поддержки), а потом расслабились и захохотали. «Анасс, ты мог бы стать лучшим из лучших, но посмотри на себя: ты слишком тяжелый», - сказал Кейт форварду Ахабару. - «Я едоголик, - заявил Анасс. - Если мне плохо, я ем». - «Пожалуйста, хоть какое-то время почувствуй себя плохо».

Спустя два с половиной месяца «Фейенорд» выиграл Кубок Голландии. В финале с «Утрехтом» Кейт отдал голевой пас, но потом повредил лодыжку и покинул поле на носилках. Назавтра - понедельник, дождь, но отпраздновать завоевание первого трофея за восемь лет вышли десятки тысяч болельщиков «Фейенорда». «Это фантастика, - говорил Кейту агент Роб Янсен. - Не лучше ли закончить карьеру именно сейчас? Чемпионом «Фейенорд» все равно не станет, и если ты продлишь контракт на год, прощание с футболом будет не таким эффектным, как сейчас». - «Я хочу остаться, чтобы выиграть чемпионат». Это не удавалось «Фейенорду» семнадцать лет, со времен Игоря Корнеева и Ежи Дудека, но Кейт рискнул и продолжил карьеру.

Через агента он вышел на бывшего спортивного директора «Ливерпуля» Дамьена Комолли и представил его руководителям «Фейенорда» Мартину ван Гелу и Эрику Гудде. Комолли посоветовали добавить к Кейту нападающего и вингера, способных забить на двоих двадцать пять мячей за сезон. Взяли Николая Йоргенсена из «Копенгагена» и Стевена Бергейса из «Уотфорда», обеспечивших в итоге двадцать восемь голов, а Кейт попросил ван Бронкхорста не менять его без особой нужды, потому что чаще всего он забивает именно в последние двадцать минут.

Тренер согласился, но уже во втором туре заменил Кейта на шестидесятой минуте. Дирк был в ярости. Посоветовавшись с женой и агентом, он назначил встречу ван Гелу и ван Бронкхорсту: «Я четко заявил, в каких условиях готов отыграть еще год. Мы договорились, что меня будут менять только при крупном счете в нашу пользу. 1:0 с «Твенте» - не тот случай. Если мои условия невыполнимы - никаких обид: разрываем контракт, и у вас еще будет время найти мне замену». В следующих матчах Кейт отыграл по девяносто минут: отдал голевой пас Кариму Аль-Ахмади во встрече с «Хераклесом», а потом забил два мяча «Эксельсиору». На поле Кейт делал и то, что незаметно широкой публике: помогал Йоргенсену скорее настроиться на игровой ритм, а Бергейсу - заново обрести уверенность после года без игровой практики в «Уотфорде».

Как и в предыдущем сезоне, Кейт выступал психологом запасных игроков - теперь уже Михила Крамера, Марко Вейиновича и Ренато Тапиа. Он рассказал им историю, услышанную от Рафы Бенитеса в «Ливерпуле». «Чех Владимир Шмицер никогда не играл у Бенитеса в основе, но круто тренировался. Бенитес вспомнил его рвение и выпустил вместо травмированного Кьюэлла в финале Лиги чемпионов-2005, когда «Милан» уже вел в счете. Шмицер забил фантастический гол, помог своей команде выиграть и навсегда стал героем «Ливерпуля». У вас тоже будет момент, когда вы понадобитесь команде, и вы не простите себе, если, погрязнув в обидах, упустите его».

«Фейенорд» начал чемпионат с восьми побед, вскочил на первое место, да еще и обыграл «МЮ» в Лиге Европы, но появились слухи, что Наблюдательный совет клуба не уверен, продлевать ли контракт с тренером ван Бронкхорстом. На очередной встрече с директором ван Гелом Кейт наткнулся на члена Наблюдательного совета Джерарда Хутмера и мигом выпалил: «Вы должны дать тренеру новый контракт. Он в порядке, прогрессирует, и нет причин отказываться от него. Мы лидируем, так давайте не будем создавать проблемы на пустом месте».

Руководство послушалось, но всего через несколько дней ван Бронкхорст не выпустил Кейта на игру с АЗ. Вообще, даже на замену. Это произошло впервые в чемпионате, и Дирк был в шоке. Перед этим прервалась беспроигрышная серия «Фейенорда» - умерла мать Тонни Вилены, вся команда поехала на похороны, а потом в ужасном настроении уступила «Гоу Эхед Иглс». Кейт, хорошо знавший родителей Вилены, рвался скорее вернуть команде вдохновение, и внезапная ссылка в запас вывела его из себя. Ван Бронкхорст не знал, что на продление его контракта повлиял именно Кейт, и просто устроил 36-летнему капитану передышку, но Кейт решил, что его задвигают, списывают и еще сильнее загрустил, когда в феврале на несколько недель выпал из стартового состава, уступив место плеймейкера Йенсу Торнстре. Тут уже пришлось оказывать психологическую помощь самому себе. Дирк вспомнил, что в заявку на один из его первых матчей за «Ливерпуль» не попал Стивен Джеррард. Не увидев свое имя даже среди запасных, тот спокойно собрал вещи, пожелал партнерам удачи в завтрашней игре и поехал домой. А наутро в отличном настроении приехал на тренировку и поздравил всех с победой.

Забыв обиду, Кейт сказал ван Бронкхорсту: «Я убираю свое эго в сторону. У нас общая цель: чемпионство». Став запасным, Кейт продолжал помогать команде. За два тура до финиша «Фейенорд» опережал «Аякс» на четыре очка. В предпоследнем туре оставалось обыграть другой роттердамский клуб, «Эксельсиор», тринадцатую команду лиги - и все, чемпионы. Футболисты начали обсуждать чемпионскую вечеринку и проезд по городу на автобусе, и Кейт сказал: «Я все равно не сыграю, так что организационные заботы возьму на себя, а вы сфокусируйтесь на матче». Дирк добыл билеты для родственников игроков («Эксельсиор» требовал по пятьсот евро) и пригласил на чемпионскую вечеринку голландского диджея Афроджека.

Итог - 0:3. Праздник отменили.

Через неделю - последний тур. Домашний матч с «Хераклесом». Капучино и яичница на завтрак. Массаж, чтение Библии в раздевалке - и на поле. Дирк - в стартовом составе. Впервые за месяц. Перед игрой он обратился к капитану соперников Марку-Яну Фледдерусу: «Я не прошу тебя сдавать матч, но дай мне выбрать ворота. Это мой последний матч, и во втором тайме я хочу играть рядом с фанатской трибуной «Фейенорда». Фледдерус согласился, а Кейт пообещал отдать ему свою майку после игры. В тот вечер Кейт забил три мяча, а «Фейенорд» победил 3:1 и впервые за восемнадцать лет стал чемпионом.

«Никогда не видел столько людей, плачущих от радости. Сам тоже хотел разрыдаться, но не смог. После финального свистка просто упал на колени. Я был абсолютно опустошен».

Фото: Laurence Griffiths/Staff/Getty Images Sport/Gettyimages.ru, Jamie McDonald/Staff/Getty Images Sport/Gettyimages.ru, Dean Mouhtaropoulos/Staff/Getty Images Sport/Gettyimages.ru