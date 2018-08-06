Да, на фото кубки в виде огурцов. Сейчас мы все объясним

О главном фетише «Леганеса» знает вся Испания.

Мадридский «Реал», как известно, не смог выиграть в прошлом сезоне все турниры, в которых принимал участие. В чемпионате путь к титулу преградила «Барселона», а в Кубке страны – соседи из «Леганеса», команды из пригорода столицы, где живет менее 200 тысяч человек.

Именно там в 1851 году была открыта первая в Испании психиатрическая лечебница. Именно там есть улицы, названные в честь групп AC/DC и Scorpions, причем на открытие первой приезжали сами австралийские рокеры. Табличку, оповещающую о громком названии улицы, украли раз, украли другой, пока в мэрии не плюнули и решили нарисовать ее на домах. Впрочем, наиболее известен Леганес выращиванием огурцов в промышленных масштабах. Уроженцев этого города называют «пепинерос» (огурцы), а в середине прошлого века это прозвище закрепилось и за местной футбольной командой.

В «Леганесе» работают люди, у которых с юмором все в полном порядке. В марте мы рассказывали, как СММ-щики клуба вздумали учить остальных английскому языку. Они же периодически рисуют совершенно выдающиеся афиши к матчам. Вот, например, кулинарный шедевр перед игрой с «Валенсией».

А здесь важна подпись. «Леганес» поздравляет «Севилью» с победой на «Олд Траффорд», но уточняет: мы-то знаем, какой стадион на самом деле является «театром мечты». Разумеется, намекая на свою арену.

Или же постер перед матчем с «Барселоной», где над домашним стадионом «Леганеса» возвышается облако, в котором угадывается силуэт Лионеля Месси, а подпись гласит: «О, нет! Это то, чего хочет Бог…».

Само собой, на афиши регулярно попадает и огурец, прорываясь порой самым бесцеремонным образом.

В позапрошлом сезоне огурцы, причем самые настоящие, добрались до гостевой раздевалки «Барселоны». Вот такую корзинку обнаружили каталонцы, когда прибыли на арену «Бутарке».

А в январе 2016-го «Леганес» вслед за ФИФА устроил собственное голосование за право получить «Золотой мяч». Простите, «Золотой огурец».

В эту субботу, 11 августа, «Леганес» дома сыграет матч с другой командой из столичного региона – «Райо Вальекано». Назвать товарищеской эту встречу язык не поворачивается, ведь на кону будет стоять Кубок огурца. Это по большому счету единственный шанс на трофей для обоих клубов. Проигравшему отдадут серебряный приз, победителю – золотой.

Уточнять, кто является маскотом у «Леганеса», было бы после всего этого излишним.

Но, посмотрев следующее видео, мы вправе задаться вопросом, не считался ли он в свое время пациентом той самой городской психушки. И не окажется ли там впоследствии напуганный игрок команды Габриэль Перес.

Фото: instagram.com/cdleganes

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