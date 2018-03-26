Испанский клуб учит конкурентов английскому языку. Выходит неплохо

Твиттер «Леганеса» – лучшее, что случалось с командой после успехов в первом круге примеры.

За два дня до последнего на данный момент матча «Леганеса» в чемпионате Испании клуб запустил английскую версию твиттера. С этим событием команду тут же поздравила лига.

Первым делом подписчиков познакомили с футбольным словарем – самыми важными словами в истории команды и их звучании на английском. Правда, перевод получился не совсем подстрочный.

Pepineros (прозвище клуба) так и остались «огурцами», а Leganes Ale – кричалкой «вперед, «Леганес».

Дальше уже интереснее. Butarque в переводе на английский означает «дом мечты», хотя все прекрасно понимают, что это лишь название домашнего стадиона команды.

Примерно так же обстоят дела с Victoria Pavon («королева») – так зовут президента «Леганеса», Asier Garitano («босс») – главный тренер команды и Champagne («вратарь») – фамилия аргентинского вратаря клуба (уточняется, что «шампанское» – неправильный перевод).

Вспомнили в клубе и тот факт, что Самюэль Это’О на старте карьеры был отдан «Реалом» в аренду именно «Леганесу». В клубном переводчике Eto’O означает «легенда».

После того как ликбез завершился упоминанием Sevilla («следующий соперник»), сверху постучали. Ну, в смысле откликнулся СММщик «Севильи», поприветствовавший коллег и отметивший, что фраза Gana el Lega («Леганес», побеждай» – дословно, «счастливый день» – в клубном словаре) не понадобится команде послезавтра.

Тем не менее, в воскресенье «Леганес» взял да и обыграл «Севилью» (2:1). Единственный гол гости забили уже в компенсированное время, будучи в меньшинстве. Начиная с февраля, это всего лишь вторая победа команды Асьера Гаритано. После выдающегося первого круга с серией из пяти матчей без пропущенных мячей наступили непростые времена. «Леганесу» нужна была встряска, и таковой стал легкий троллинг в твиттере.

Фото: globallookpress.com