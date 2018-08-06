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Фанаты «Атлетико» забрали кресла со старого стадиона клуба. Их даже высылали с курьером

Евгений Шуваев
15:32
Фанаты «Атлетико» забрали кресла со старого стадиона клуба. Их даже высылали с курьером

Некоторым не пришлось платить за сувениры.

В мае прошлого года стадион «Висенте Кальдерон» принял последний в своей истории матч, а в октябре там провели последние экскурсии. Болельщикам разрешалось даже выйти на поле и исполнить серию пенальти, фактически – нанести последний удар на легендарной арене. С прошлого сезона «Атлетико» переехал на более современную «Ванда Метрополитано».

Согласно планам, «Висенте Кальдерон» будет разрушен, а на его месте появится парк «Парк Атлетико Мадрид». Однако решение о сносе старого стадиона вызвало негодование среди фанатов. «Это позор, что они уничтожат арену, «Кальдерон» всегда будет нашим домом», - примерно такой тон высказываний недовольных. Вряд ли их акции уже на что-то повлияют, но сохранить частичку арены, где команда выигрывала пять чемпионатов страны, семь Кубков и где она проводила свои лучшие еврокубковые матчи, у них уже получилось.

https://www.instagram.com/p/BkuryqRAbqD/?hl=ru&taken-by=atleticodemadrid

В числе преимуществ «Ванда Метрополитано» – сидения от компании, которая поставляла кресла на «Альянц Арену» и «Маракану». Они на 9 процентов шире тех, что были на старом стадионе, их спинка на 15 процентов выше, а глубина – на 18 процентов больше. В компактном виде эти кресла занимают все 22 сантиметра, а расстояние между ними составляет полметра. Все эти «тактико-технические данные» были выложены на официальном сайте «Атлетико». Но одними цифрами душу не успокоишь.

Поэтому руководство с июля этого года запустило акцию – держатели абонементов могли бесплатно забрать домой по одному креслу (тому самому, которое зарезервировано за конкретным болельщиком) с «Висенте Кальдерон». К каждому сидению, помимо подарочной упаковки, прилагался сертификат с именем болельщика, сектором, рядом и номером кресла. Те, кто не успел подсуетиться до 25 июля, могли в дальнейшем приехать в один из трех клубных магазинов в Мадриде и купить там сидение за 49.95 евро. Для болельщиков без абонементов цена была на 30 евро выше.

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В итоге, со стадиона в течение месяца «ушло» 22 тысяч кресел, из которых 2400 были высланы курьерской доставкой. Один из таких болельщиков установил сидение у себя на террасе в Вашингтоне, другой приделал ножки, третий поменял компьютерное кресло.

https://twitter.com/English_AS/status/1026180375415074816

«Никто не в состоянии представить, что это значит для нас, - говорят Анхель и Алек Пейнадо в интервью AS, отец и сын, 12 лет посещавшие матчи на «Висенте Кальдерон». – Это словно возвращает нас в те дни, когда клубу приходилось через многое пройти. Двери старого стадиона уже никогда не откроются, и это печально».

Фото: twitter.com/English_AS

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