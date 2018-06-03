Почему Черчесов отцепил Рауша и Ташаева? Отвечает Сергей Кирьяков

Экс-наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился мнением относительно окончательной заявки сборной России на ЧМ-2018

3 июня тренерский штаб сборной России определился с заявкой команды на домашний чемпионат мира-2018.

Не нашлось места в окончательном составе защитникам Константину Раушу и Роману Нойштедтеру, голкиперу Сослану Джанаеву, полузащитнику Александру Ташаеву, а также нападающему Федору Чалову. Экс-наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился мнением относительно такого решения тренеров российской сборной.

Вратари. Почему отцепили Джанаева?

Кто в окончательной заявке: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).

Считаю, вратарская тема для тренерского штаба была наименьшей проблемой. Все-таки Черчесов и Стауче в прошлом сами вратари очень хорошего уровня и в процессе работы удостоверились, кто выглядит лучше. Видимо, исходя из этого анализа, было принято решение отказаться от услуг Джанаева. Тот же Лунев, несмотря на недавнюю травму, провел очень неплохой сезон, стал основным стражем ворот «Зенита», до травмы провел несколько очень ярких матчей, где выручал команду. Габулов выиграл чемпионат Бельгии, невзирая на определенное количество пропущенных мячей, хотя сейчас это уже, наверное, мало кого интересует. По Акинфееву все и так ясно и понятно. То, что Джанаев - лучший игрок «Рубина» в минувшем сезоне, не может быть основным аргументом в его пользу. На ЧМ важен международный опыт, а Габулов в последнее время играл в европейском клубе, это сыграло важную роль.

Защитники. Минус Рауш и Нойштедтер

Кто в окончательной заявке: Владимир Гранат («Рубин» Казань), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва).

С этой линией сложная ситуация: все приблизительной одного уровня, вряд ли кто-то выделяется. Нойштедтер не очень удачно сыграл с французами, наделал достаточное количество ошибок. Рауш в последнее время тоже не здорово выглядел и в РФПЛ, и в играх за сборную. Скажем так: не оправдал надежды. Все, что было в прошлом, – хорошо, но свой уровень нужно постоянно доказывать. Константин «сорвался» в Россию из сильного чемпионата, брался с прицелом на чемпионат мира. Можно, конечно, сделать скидку на адаптацию к нашему первенству, но и в «Динамо» от него также ожидали намного большего, это факт.

Полузащитники. А как же Ташаев?

Кто в окончательной заявке: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Александр Самедов («Спартак» Москва), Денис Черышев («Вильярреал», Испания), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва).

С точки зрения вызова в сборную можно объединить персоны Ташаева и Чалова. Для них это было скорее авансом, нежели реально надеждой на попадание на ЧМ. Значит, ребята где-то не доказали, что способны уже сейчас играть на самом высоком уровне. Надеюсь, их отсутствие в основной заявке в негативном плане не скажется на дальнейшем развитии и прогрессе. За ними будущее нашей сборной, но сейчас, видимо, пока рановато.

Нападение. Без вариантов?

Кто в окончательной заявке: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Краснодар»).

Здесь как раз все логично и оптимально. Дзюба здорово провел последние полгода в аренде. Смолов также достаточно стабильно играл за свой клуб. На сегодняшний момент, исключая Кокорина по причине травмы, это наши лучшие нападающие, они-то и будут пределять игру сборной России в атаке на чемпионате мира.

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru , РИА Новости/Александр Вильф

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