За кого болеть на ЧМ-2018, когда… Ну, вы поняли

Все легионеры премьер-лиги, которые летом вернутся в Россию.

Иран

Кто вошел в заявку: Сердар Азмун («Рубин»), Саид Эззатоллахи («Амкар»), Милад Мохаммади («Ахмат»)

Защитник Милад Мохаммади стал одним из тех, ради кого от сборной отцепили чемпиона страны из «Персеполиса» Джалала Хоссейни. Большой кредит доверия получил Саид Эззатоллахи – игрок «Амкара» пропустит первый матч команды на ЧМ из-за дисквалификации (красной карточки в квалификации), тем не менее на него рассчитывают. Ну, а Сердар Азмун давно зарекомендовал себя в команде человеком, который буквально преображается, надевая форму сборной.

Польша

Кто вошел в расширенную заявку: Мачей Рыбус («Локомотив»)

В национальной команде Рыбус выходит на левый фланг защиты или полузащиты, а его конкурентами являются Енджейчик и Гросицки соответственно. Даже если Мачей не планируется тренерским штабом в стартовом составе сборной, он один из первых кандидатов на то, чтобы усилить игру, выйдя на замену.

Сербия

Кто вошел в заявку: Бранислав Иванович («Зенит»)

В середине марта 34-летний защитник лишился капитанской повязки в пользу Коларова, но его место в основе команды на чемпионате мира не подлежит сомнениям. В расстановке с тремя центральными защитниками Иванович играет правого центрального.

Нигерия

Кто вошел в расширенную заявку: Ахмед Муса (ЦСКА), Брайан Идову («Амкар»)

Тренерский штаб сборной омолаживает состав – средний возраст нынешней заявки чуть меньше 25 лет. Идову и Муса – 26 и 25 лет соответственно, но оба они, скорее, игроки ротации. Брайан впервые был вызван в национальную команду в 2016-м, отличился в дебютной же игре и подкупает своим универсализмом. Ахмед – первый-второй кандидат на смену или в дополнение к Ихеаначо.

Швеция

Кто вошел в заявку: Виктор Классон, Андреас Гранквист (оба - «Краснодар»)

Гранквист – капитан сборной, с ним все ясно. Как, впрочем, и с его напарником по центру обороны Линделефом, которого на родине считают главным талантом страны. А вот Классону место в основе, возможно, придется уступить Экдалу – здесь уже многое зависит от задач, которые будут ставиться на игру. Так или иначе, в действии мы увидим обоих легионеров «Краснодара», и не раз.

Хорватия

Кто вошел в заявку: Ведран Чорлука («Локомотив»)

В числе восьми игроков, которые не вошли в заявку, оказался спартаковец Марио Пашалич. Что касается Чорлуки, он стал одним из пятерых центральных защитников и на ЧМ-2018, разумеется, едет. В стартовом составе Ведран займет место рядом с таким же статным Домагоем Видой, хотя есть шансы также, что за основу поборется Деян Ловрен, сильно прибавивший во второй половине клубного сезона.

Португалия

Кто вошел в заявку: Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

В расширенной заявке на турнир находился еще один представитель «Локо» Эдер, но скорее как символ и напоминание о былых успехах сборной. Сезон у форварда, несмотря на «золотой» гол в РФПЛ, получился посредственным. Фернандеш же возвращается в сборную с расчетом на то, что будет выполнять там также и черновую работу. В заявке португальцев лишь один номинальный опорник Вильям Карвалью, которому понадобится помощь.

Исландия

Кто вошел в заявку: Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон, Бьорн Сигурдарсон (все – «Ростов»)

Ростов-на-Дону примет минимум один матч исландцев (против Хорватии), и очевидно, что симпатии местных болельщиков будут на стороне «викингов». Сразу три игрока «Ростова» представляют эту сборную, причем Ингасона и Сигурдссона можно назвать теми, с кем в первую очередь ассоциируется команда. Чего не скажешь о Сигурдарсоне. Кто знает, попал бы он в окончательный состав, если бы не травма форварда «Нанта» Сигторсона – второго бомбардира Исландии (22 гола в 44 матчах).

Фото: Srdjan Stevanovic / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru