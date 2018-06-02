«Оставьте игру с Австрией в покое»! Семенов и Смольников отбиваются от журналистов

Баттл футболистов со СМИ на тренировке национальной сборной в Новогорске.

В субботу, 2 июня, национальная сборная России продолжила подготовку к чемпионату мира FIFA 2018, который пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля. Все 28 футболистов тренировались в общей группе на базе в Новогорске. Перед открытой для СМИ частью занятия подопечные Станислава Черчесова провели разминку в спортзале. После чего вышли на поле, сделали растяжку и приступили к работе с мячами. Позднее на вопросы журналистов ответили Игорь Смольников и Андрей Семенов.

Игорь Смольников: «Хочется, чтобы болельщики продолжали нас поддерживать»

Защитник сборной России Игорь Смольников отметил, что команда проведет работу над ошибками после поражения от Австрии в товарищеской встрече.

– Расскажите о вчерашнем закрытом занятии.

– Была небольшая беседа. А потом продуктивная тренировка. То, что было закрыто, – не могу передать.

– Черчесов вас упрекал в том, что вы плохо играли, или взял вину на себя?

– Думаю, кого-то персонально обвинять неправильно. Виноваты все вместе.

– Включая Черчесова?

– Более подробно поговорим сегодня на теоретическом занятии и разберем все ошибки.

– Вы сам какие ошибки видите?

– Что-то где-то не получилось. Самое главное – сделать правильные выводы и показать совсем другую игру в матче с Турцией, потому что это будет уже последняя репетиция перед ЧМ.

– Было похоже на то, что с Австрией на поле царил какой-то хаос.

– (После паузы.) Не сказал бы так. Где-то что-то не получалось. Я же говорю, нам вечером все покажут, объяснят…

– После того как сборная проигрывала Бразилии и Франции, все говорили: «Это потому, что мы играли с топами». А теперь проиграли нетоповой сборной. Есть опасения, что вы сейчас не готовы идти и раскатывать всех?

– Не согласен. Давайте смотреть на ситуацию после матча с Турцией, а непосредственно на чемпионате мира покажем, на что готовы. Надеюсь, нас удовлетворит результат.

– Волнуетесь, что что-то может не получиться?

– Мы об этом не думаем.

– Чувствуете потенциал для большого роста у сборной России?

– У нас очень хорошая молодежь, талантливая. Все покажет чемпионат мира. Судить по одной игре с Австрией – как минимум глупо.

– Но болельщики переживают после этого матча, в унынии все. Что можете им сказать?

– Хочется, чтобы они нас продолжали и дальше поддерживать. А мы постараемся оправдать их ожидания.

– Вспоминается ЧМ в Бразилии, когда перед стартовой игрой с Хорватией диджей выключил звук и трибуны пели гимн сквозь слезы. Кто-то из футболистов сборной России может заплакать, когда гимн нашей страны будет звучать на матче открытия в «Лужниках»?

– Наверняка что-то внутри дернется, но кто будет плакать – не знаю.

– Вас в сборной застала новость о назначении Семака.

– Это отличная новость. Могу поздравить Сергея Богдановича. Дай Бог нам всем побед.

– Семак Анюкова хочет вернуть.

– Здорово! Он теперь тренер – ему виднее.

Андрей Семенов: «Все переживают за свое место в заявке сборной России на ЧМ»

Защитник сборной России Андрей Семенов призвал не драматизировать ситуацию после поражения от команды Австрии в товарищеском матче.

– Есть внутренняя уверенность, что Черчесов все понимает и мы идем к победе?

– У нас нет никаких сомнений. Мы делаем все правильно. Если будем играть на ЧМ так, как первые 30 минут с Австрией, все будет хорошо.

– Но ведь за это время не было ни одного момента у ворот хозяев.

– Ну… Мы все равно хорошо владели мячом, и когда в таком ритме постоянно играешь, соперник начинает уставать, появляются зоны. Просто Австрия за полчаса еще не устала, а потом сказались сборы.

– Нет переживаний, что вы можете не попасть в итоговую заявку на ЧМ?

– Все переживают за свое место в заявке. Но сейчас личные интересы надо отодвинуть на второй план и думать о команде.

– Сидя на скамейке, что вы увидели в матче с Австрией?

— Не увидел ничего плохого. Просто подсели за 30 минут. Сказались сборы.

— Акинфеев говорит, что обращать внимание на сборы - бред. Что это никак не влияет.

— А мне кажется, влияет.

— Есть опасения, что команда не выйдет из группы?

— Никто не думает о таком, все настроены выйти из группы.

— С Австрией сыграли в два центральных защитника. Эксперимент не удался. Как-то после этого Черчесов ситуацию моделировал?

— Выбор в любом случае за главным тренером, но при обеих схемах нам удобно.

— Какое настроение было после матча с Австрией? Подавленное?

— Да оставьте вы уже игру с Австрией в покое! Это просто товарищеский матч после тяжелых сборов. Этот этап пройден. Думаю, с Турцией все увидят уже другую сборную.

Напомним, следующий матч в рамках подготовки к чемпионату мира сборная России проведет против Турции 5 июня.

Фото: Василий Пономарев/Эдгар Брещанов/Sportbox.ru

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