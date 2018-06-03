Черчесов определился с окончательной заявкой на ЧМ-2018. Рауш и Нойштедтер пропустят турнир

Черчесов определился с окончательной заявкой на ЧМ-2018. Рауш и Нойштедтер пропустят турнир

15:11
Тренерский штаб сборной России определился с заявкой команды на домашний чемпионат мира-2018.

Состав сборной России:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург);

Защитники: Владимир Гранат («Рубин» Казань), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва);

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Александр Самедов («Спартак» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Краснодар»).

ЧМ пройдет в России 14 июня – 15 июля 2018 года. На групповом этапе команда Станислава Черчесова встретится со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

https://twitter.com/TeamRussia/status/1003242933464846336

Фото: Василий Пономарев

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