«Нас постоянно просили снять «колючку» с логотипа». Жизнь русскоязычного клуба в Канаде

ФК «Воркута» – удивительная команда. Базируется в Торонто, разговаривает по-русски, обладает кубком чемпиона канадской лиги. Корреспондент «Матч ТВ» пообщался с вице-президентом клуба Самадом Кадыровым о прохладном названии, подозрительных судьях, допинге и опасных районах города.

– Почему «Воркута»? – спрашиваю Самада.

– Когда создавали команду, я работал у одного известного в Канаде русскоязычного адвоката, Игоря Демичева. Он стал нашим главным спонсором на тот момент, выделял финансы, мы обували и одевали команду, платили за участие в лигах.

– И?

– Сам Игорь родом из Воркуты. Когда мы придумывали название команды, чего только не было: «СССР United» и все в таком духе. Тогда сумбурно предложили: давай назовем команду «Воркута» - в честь твоего родного города.

– Что Игорь? Рассказал в ответ пару прохладных историй?

– Поверхностное представление о городе у нас уже имелось. И о том, как раньше там было нелегко. Игорь уехал в Торонто и стал Адвокатом с большой буквы. Одним из самых известных в русскоязычной общине. Занимается недвижимостью и все эти годы остается нашим главным спонсором. Это человек, который, может быть, не сильно разбирается в футбольных деталях, но при этом в нем живет фанатичная любовь к футболу.

– В чем это выражается?

– Кто-то, знаете, изначально гонится за выгодой: только вложил деньги – тут же кого-то надо продать, заработать. Но в понимании Игоря наша команда – семья. И он делает все, чтобы мы играли, побеждали и получали удовольствие.

– Логотип у вас интересный…

– Поверите или нет, нарисовали за 10 минут. Причем в тот же самый вечер, когда придумали название. Один из парней в команде – веб-дизайнер по профессии – набросал макет на бумаге. Красный и белый цвет символизируют флаг Канады. Синий и белый – цвета Торонто. В центре – футбольный мяч. Сверху – «колючка» в память о Воркуте.

– О «ссыльных» традициях?

– Нас этим постоянно тыкают! Лет пять назад выходили на пару турниров. Организаторы, когда видели логотип, говорили: «О-о-о, Воркута – это русские». И просили снять «колючку».

– А вы?

– Ничего мы снимать не будем! Сказали: «Если хотите – не станем играть, участвовать в турнирах. Менять ничего не собираемся из принципа. Почему нужно стыдиться собственной истории?»

– Что в итоге?

– Они смирились. Вопросов больше не задают.

***

– Пройдемся по стереотипам. Продажное судейство в Канаде есть?

– Не могу на 100% утверждать, но были игры у нас, в которых, допускаю, присутствовал такой элемент.

– Рассказывайте.

– То, как нас судили в полуфинале Кубка, не лезло ни в какие рамки! В концовке судья чуть было не довел дело до грандиозной драки. Полевой игрок соперника вынес мяч с ленточки рукой! Мы в тот момент 0:1 проигрывали.

– А что судья?

– Молчит!

– Непонятно…

– Потом мы забиваем, а он зажигает «вне игры». Мы говорим: «Какой офсайд? У них мяч от своего отскочил!» - «Я не видел». Удаляют с поля капитана команды – Олега Керчу, человека, через которого строится вся игра команды. Такое наводит на мысли.

– Какие?

– О том, что кому-то было невыгодно наше присутствие в финале. Давайте скажем так.

– Допинг в канадском футболе есть? У нас часто футболистов проверяют.

– В нашей лиге таких проблем нет, потому что она еще не санкционирована ФИФА. Как только это случится, само собой, посыплются проверки.

– Штрафы в Канаде любят выписывать? В РФПЛ такая история: неправильная кричалка – штраф. Не тот баннер – штраф. Пиротехника – тоже штраф.

– За зрительскую активность не штрафуют. Тут на трибунах частенько, как говорится, «ты да я да мы с тобой». Штрафуют, если перед игрой не играет канадский гимн, он обязательно должен звучать.

***

– Когда родилась «Воркута»?

– Дело было в 2008-м. Мы собирались, играли в футбол и обнаружили, что у всех эмигрантов есть команды: у сербов, португальцев, итальянцев… Но русскоязычной команды не было. И мы загорелись идеей создать «Воркуту». Жизнь эмигрантов в Канаде нелегкая, а футбол – всегда отдушина, на которой можно отвлечься от повседневных проблем.

– С чего начинала команда?

– С самых низов. С местного любительского футбола. Заявились в даун-тауне в один из многочисленных турниров. Не знаю почему, но нас записали сразу в третий дивизион.

– Из скольких?

– Их всего пять было, если мне не изменяет память. Мы заявлялись в первый, но нас запихали в третий. Прошли его, не проиграв ни единого матча. Стали записываться в другие чемпионаты. Пошли кубки, победы…

– Что дальше?

– В какой-то момент понимаешь: надо расти. У меня есть очень близкий друг – Денис Янчук, сказал мне: «Если хочешь расти, надо делать что-то глобальное, наверное, пора прекратить топтание на месте и играть против «больших мальчиков».

– Сделали «что-то глобальное»?

– Заявились в канадскую футбольную лигу, предоставили бизнес-план, банковские гарантии. Прошли нелегкую процедуру принятия, в ходе которой нам предстояло убедить клубы-члены лиги в том, что мы не команда-однодневка. Первый сезон сложился удачно – выиграли чемпионат, в полуфинале Кубка уступили «Скарборо Страйкерс» - 0:1.

– Внушает.

– Сейчас у нас четыре команды, выступают в разных дивизионах. Дай Бог, к концу этого года откроем детскую академию, работаем над этим в настоящее время.

– Сколько сейчас человек в системе «Воркуты»?

– Футболистов – примерно 90.

– И все – выходцы с постсоветского пространства? Разговаривают по-русски?

– Есть у нас в команде CSL (Canadian Soccer League) канадец, но он этнический хорват. А все остальные – русскоговорящие. В команде ФК «Воркута» Over-35 играют несколько человек, не знающих русский, но кое-какие словечки уже понимают.

***

– Как в Торонто с ценами? Квартиру снять дорого?

– Мы стараемся нашим ребятам сами жилье подбирать, а клуб все оплачивает. Приоритет по локации – 15 минут пешком до нашего стадиона.

– Удобно.

– Торонто поделен на квадраты, люди зачастую живут по национальному признаку. Есть греческий район, итальянский... Наши ребята живут в центре русскоязычного района. Там все на русском – магазины и так далее.

– Криминалитет присутствует?

– В целом город очень безопасный. Но есть квартал на пересечении улиц Джейн и Финч. Там продают наркотики, постреливают иногда…

– И у нас так случается. Потусоваться с ребятами выбираетесь?

– Если не выбираться – крыша поедет (смеется). Собираемся после матчей. Хорошо сыграли – пропустили по паре пива – домой.

– Хм…

– Еще можно куда-то поехать. У нас же тут Ниагара под боком: 150 километров - и уже водопад. 500 км до Монреаля, можно там погулять. Развлечений – куча. Озер несметное количество. Можно рыбачить, плавать, отдыхать со вкусом, но без фанатизма. Канада – страна с фантастически красивой природой и умением людей отдыхать культурно.

– То есть строго держите режим?

– Если сейчас скажу: да, да, да, конечно, мы же «спортики», кто ж в это поверит? (Смеется.) Само собой, бывают нарушения, но в пределах допустимого.

– Профессионально. А по устройству клуб насколько профессиональный? Есть аналитик, например, физиотерапевт?

– На данном этапе мы этого себе позволить не можем. У нас главный тренер – Сергей Заец – человек, который поиграл в киевском «Динамо» у Валерия Лобановского, чемпион Союза, был в молодежной сборной СССР.

– Серьезная школа.

– В этом году наше сотрудничество прервалось. Сейчас у нас должен появиться новый коуч. Его имя разглашать пока не буду. Был контакт со специалистом, который имел опыт выступлений за сборную России, становился чемпионом России в составе клуба. Общались месяц-полтора, но не сложилось

– Давайте-ка угадаю: это был Александр Мостовой?

– Нет. Но, как говорится: «Не Мостовой, ну и?»…

***

– Давайте нарисуем портрет среднестатистического канадца.

– Поймите, Торонто для Канады – уникальный город. По недавней статистике, 52% жителей здесь – эмигранты в первом поколении. Канадца порой и не встретишь. Проживает 180 национальностей, люди говорят на всех языках мира. Ребята, когда только приехали, спрашивали: «Слушай, тут по-английски говорят вообще?»

– Брайтон-Бич прямо. Только канадский.

– Для меня типичный канадец – тот, кто отпахал свой рабочий день в офисе, банке, на стройке – не важно, пришел домой, открыл три своих «Бадвайзера», пожарил сосиску и сел хоккей смотреть.

– Ну, хоккей с футболом мы не будем сравнивать. А можно сравнить футбол в Канаде с МЛС?

– У нас играют ребята с Украины, профессиональные футболисты, говорят, с любой американской командой «бодались» бы очень достойно. Думаю, уровень МЛС – даже не первая лига России. Игроков с футбольным интеллектом калибра того же Олега Керчу (полузащитник ФК «Воркута»), наверное, во всем МЛС можно пересчитать по пальцам одной руки.

– Чистое шоу?

– Да, чтобы зрители пришли, съели хот-дог, выпили пива. Есть звезды: в «Торонто», к примеру, играют Себастьян Джовинко и Майкл Брэдли, сейчас подписали Грегори ван дер Вила. По именам – все здорово, но сказать, чтобы какой-то высокий уровень футбола – нет, точно.

– Как вам идея совместной заявки на ЧМ-2026 от США, Мексики и Канады?

– Как любитель футбола, отношусь к идее крайне положительно. Но, по моему личному мнению, Канада абсолютно не готова к проведению ЧМ. Инфраструктура есть, но нет стадионов. Арена ФК «Торонто» при всем уважении – совсем не то. Стадион крайне неудобный и фактически один на всю страну. А когда смотришь на то, что построили в России, особенно на арену «Краснодара», думаешь: «Господи, хоть бы побывать там!» По-белому завидую россиянам в связи с ЧМ-2018.

– А ЧМ-2026 в Канаде кого-то волнует?

– Не забывайте, Канада – страна эмигрантов. И здесь детский футбол по популярности уже обогнал хоккей. Так что, в принципе, этот праздник ждут все.

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