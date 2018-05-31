После этого видео станет ясно, почему Мбаппе едет на ЧМ-2018, а Марсьяль и Лаказетт - нет

Надаль без проблем вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»

«Спартак» получил право на выступление в чемпионате России на следующий сезон

Футбол

Станислав Черчесов: «Поболейте за нас, чтобы мы почувствовали себя хозяевами на этом празднике»