«Для многих это решение покажется бессмысленным». Зидан покидает «Реал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан на пресс-конференции в четверг объявил об уходе с поста наставника команды.

https://twitter.com/SkyFootball/status/1002169501784428547

– Я принял решение не продолжать работу в качестве тренера клуба. Это странный момент, но этой команде нужны изменения для побед. Нужна другая методология работы. Именно поэтому я принял это решение, – сказал Зидан. – Люблю этот клуб и президента. Для многих это решение покажется бессмысленным, но для меня пришло время изменений. Хочу всех поблагодарить за поддержку. Благодарю также и футболистов, которые сражаются на поле. Им тоже нужны перемены, они уже в курсе моего решения. Я говорил с капитаном Серхио Рамосом. Это мое решение, может, я и ошибаюсь. Но после трех лет работы не вижу ясно, что мы продолжим побеждать. Наступил момент, когда лучше сделать изменения, чтобы не продолжить делать глупости.

45-летний специалист пришел в стан королевского клуба в январе 2016 года.

За это время он выиграл с коллективом чемпионат Испании, Суперкубок Испании, 3 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА и 2 клубных чемпионата мира. За два с половиной года в должности Зидан выиграл 9 трофеев, столько же суммарно взяли предыдущие 6 тренеров (Бернд Шустер, Хуанде Рамос, Мануэль Пеллегрини, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Рафаэль Бенитес) за 8 лет.

За послендние 2,5 года Зидан выиграл 9 трофеев.



Массимилиано Аллегри – 6 трофеев (Чемпионат Италии (3), Кубок Италии (3).



Жозе Моуринью – 3 трофея (Кубок Футбольной лиги, Суперкубок Англии, Лигу Европы).



Пеп Гвардиола – 2 трофея (Чемпионат Англии, Кубок Футбольной лиги).



Антонио Конте – 2 трофея (Чемпионат Англии, Кубок Англии).







Как отреагировал президент «Реала»?

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал решение главного тренера команды Зинедина Зидана покинуть клуб.

– После победы в Лиге чемпионов это решение стало неожиданностью. Это грустный день для меня, болельщиков и футболистов. Зидан знает, что я хотел видеть его в команде и как игрока, и как тренера. Я хотел, чтобы он остался навсегда, хотел убедить его в этом. Но я понимаю, что это его окончательное решение. Я лишь хочу напомнить ему, что этот клуб – его дом и семья. Хочу поблагодарить его за преданность и привязанность к «Реалу». Его поведение всегда было примером для подражания. Я не хочу, чтобы это стало нашим прощанием, я говорю «до свидания». Не сомневаюсь, что он вернется, – сказал Перес.

«Не собираюсь возглавлять какую-либо команду прямо сейчас»

Также Зидан рассказал о планах на будущее.

– Как сказал президент, возможно, мы действительно не прощаемся. Я буду рядом с этим клубом всю свою жизнь. Для многих это решение не имеет смысла. Но оно имеет его для меня. Пришел момент, когда нужны перемены. Думаю, это правильное решение для всех. Хочу поблагодарить всех болельщиков «Реала» за их любовь и поддержку. По ходу сезона у нас были непростые ситуации, когда не получалось демонстрировать свою лучшую игру, но фанаты поддавливали, и это сделало нас сильнее. Я считаю, что игрокам нужны перемены. Я должен поблагодарить их, ведь в конце концов это они бились на поле. В этом клубе большие ожидания. Мы всегда стремимся к большему, и я не мог требовать от своих игроков большего. Сейчас пришло время, чтобы они услышали в раздевалке новый голос. Тут не все так просто, чтобы просто взять и остаться. Если бы я остался, команде было бы сложно продолжать побеждать. Команда уже знает о моем решении. Я не общался с каждым игроком индивидуально, но все они получили сообщение и в курсе. Я пообщался с капитанами и с Серхио Рамосом. Вместе мы прошли через многое, и он уважает мое решение. Он пожелал мне удачи. Он лидер, капитан, я с удовольствием проработал с ним эти три года. Я не собираюсь возглавлять какую-либо команду прямо сейчас и не ищу какие-то варианты, – сказал Зидан.

«Зидан – одна из самых успешных глав в истории «Реала»

https://twitter.com/SergioRamos/status/1002156007852859393

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал уход Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского клуба.



– И игроком, и тренером вы решили уйти, находясь на вершине. Спасибо вам за эти 2,5 невероятных года. Ваше наследие никогда не будет стерто, одна из самых успешных глав в истории нашего любимого «Реала», – написал Рамос на своей странице в Twitter.

«Я горжусь тем, что был твоим игроком»

https://www.instagram.com/p/BjcVfOHFT32/?taken-by=cristiano

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду попрощался с главным тренером команды Зинедином Зиданом, который сегодня объявил об уходе из клуба.

»Я просто горжусь тем, что был твоим игроком. Большое спасибо, Мистер», – написал Роналду на своей странице в Instagram.

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Getty Images, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, РИА Новости/Стрингер

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