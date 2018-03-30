«Гончаренко скидывал видео на флешку, чтобы я рос тактически». Самый прогрессирующий защитник РФПЛ

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов в интервью «Матч ТВ» - о том, как Семак делает из «Уфы» атакующую команду, как Гончаренко ставил дисциплину и как удалось пережить вылет «Динамо» в первый дивизион.

***

- До перерыва в чемпионате вы поучаствовали в одной голевой атаке. После – за три матча в четырех (три результативных паса и одна предголевая передача в игре с «Динамо»). Что изменилось?

- Просто хорошо провели зимние сборы. Поработали над завершающей стадией атаки. Это дало свои плоды.

- Вы стали чаще ходить в атаку. Это требование Семака?

- Да. Плюс у каждого игрока есть свои сильные стороны. Он помог показать их более отчетливо. Говорил, чтобы я агрессивнее играл, врывался в зоны. Так получается, что сейчас все это проходит. Пробовал так играть с осени, но поначалу было немного непривычно. Потому что до этого в «Уфе» я играл правого центрального защитника. Постепенно освоился.

- Со стороны Семак кажется тренером европейского формата. Это так?

- Я работал только с одним иностранцем – Петреску. С Семаком они абсолютно разные. Петреску постоянно повторял: «Aggressive, aggressive». Много кричал. По сути, как вел себя на бровке во время матчей, также было и в раздевалке, на тренировках. Семак более спокойный и рассудительный. Хотя, конечно, в каких-то моментах может «напихать».

- Он на тренировках приводит в пример какие-то европейский команды?

- Было пару раз. Когда объяснял, как мы должны выходить со своей половины поля, как при этом надо контролировать мяч, разыгрывая через вратаря. Именно это он от нас требует. И вот показывал нарезки двух команд, не помню точно каких. Одна играла против «Барселоны», вторая – итальянская. Не гранды.

- Есть впечатление, что при Семаке «Уфа» становится все более атакующей командой. Например, перед голом «Краснодару» было сделано больше 15 точных передач. Акценты смещаются?

- Да. Он от нас требует больше владеть мячом. Ставит такой атакующий футбол. Все те голы, которые мы забили, это не какая-то случайность, не то, чтобы кто-то кинул в зону, другой зацепился и что-то вроде бы получилось, нет. Все эти комбинации мы наигрываем на тренировках.

- Какая команда наибольшее впечатление произвела в этом сезоне?

- «Зенит». Мы попали на петербуржцев в тот момент, когда их все сделали чемпионами. Когда они «Спартак» и вообще всех крушили. Мы приехали, 0:3 проиграли – и, наверное, у нас ни единого шанса не было. Это в первом круге. Во втором впечатлил «Спартак».

- Болеете за красно-белых в Кубке России? Тогда шестое место станет пропуском в Лигу Европы.

- В подсознании сидит, что это большая команда, которая является фаворитом в Кубке. Но сами об этом почти не говорим.

- А про еврокубки?

- Тоже – нет. Может, прозвучит банально, но мы идем от игры к игре. Сейчас оторвались от середины таблицы. И выходим на каждый матч, получая удовольствие от футбола.

- Были ли летом 2016-го другие варианты, кроме «Уфы»?

- Были, но «Динамо» сначала планировало брать меня на сборы. А «Уфа», как мне сказали, очень хотела меня видеть. Лично звонило руководство клуба, а когда позвонил Гончаренко, у меня все вопросы отпали. Решил ехать.

- Тяжело дался переезд?

- Очень. Все-таки я воспитанник «Динамо», а тут - другой город, другая команда. Еще и семья осталась в Москве. Хорошо, что многих ребят в «Уфе» я знал. Плюс слышал, что здесь необычный коллектив, можно сказать, братский. Когда приехал, убедился в этом. Это не объяснить словами, надо быть внутри, чтобы понимать, но в Уфе действительно все стоят друг за друга – в любой ситуации. Поэтому и новички вливаются так быстро.

- Сразу было видно, что Андрей Лунев в порядке?

- Мне сразу понравился. Трудолюбивый, с техникой все хорошо. Молодец, что воспользовался шансом. Теперь основной в «Зените», один из основных в сборной.

- Каким запомнился Гончаренко?

- Сильный тренер, хороший человек. Тут они с Семаком похожи.

- Васин рассказывал, как Гончаренко чуть раздевалку не разнес, когда у игрока зазвонил телефон. Удивились?

- Нет. В плане дисциплины он строгий. Но там не совсем телефон зазвонил, это был будильник, чтобы не проспать теоретическое занятие на игру. Причем тот футболист был в составе, но в итоге пошел на трибуну. Хорошо, что мы матч выиграли – и все это сошло на нет. Через некоторое время игрок уже выходил на поле. А так, да, Гончаренко мог и любого с тренировки выгнать. Он сразу показал уровень строгости.

- Из-за чего выгонял?

- Это как раз было в начале сезона, он только пришел. В двусторонке одной из команд показалось, что мяч ушел за пределы поля. Помощник тренера сказал: «Играем». Но все остановились, и Гончаренко это не понравилось. Начались споры, а он просто дал задание: «Пробегите от штрафной до центра поля. Кто последний, тот уходит с тренировки». Ребята вместе демонстративно пробежали последними, он их и выгнал с занятия.

- При Гончаренко в схеме 3-5-2 вы играли в центре защиты – правым центральным. Сложно?

- Он все тактические моменты объяснил, показывал нарезки. Потом на флешку мне кинул файлы, как перестраиваться, куда выдергиваться в случае необходимости. Поэтому перестроился, стало получаться.

- Но комфортнее играть латерялем по всей бровке, как сейчас?

- Поначалу не до конца понимал, как играть. Но, привыкнув, могу сказать, что – да.

- В сборной сейчас как раз проблема с защитниками. Думаете, что могут вызвать?

- Вообще об этом не думаю. Мое дело тренироваться, а время покажет.

Новые факты о соперниках сборной России на ЧМ-2018. После них вам станет страшно

- Много ли изменил в построении игры в «Уфе» Семак?

- Думаю, да. Мы стали более атакующей командой, стараемся действовать с позиции силы, больше играть в контроль мяча. Схема осталась прежней, но рисунок игры поменялся.

***

- В 12 лет из футбольной школы в Дубне вы перебрались в «Локомотив». Почему именно туда?

- В то время нравилось, как играла команда. Тогда Сычев только вернулся из Франции, они стали чемпионами. Измайлов здоров играл. Понятное дело, что впечатлили опытные Лоськов, Хохлов, Евсеев. Можно сказать, в детстве переживал за эту команду. Ну и поехал на просмотр, через какое-то время пригласили в интернат.

- Тогда же там занимался и Александр Кокорин.

- Он постарше был, но все ребята тесно общались между собой. В холле стоял телевизор, где показывали Лигу чемпионов. Вот все возраста и собирались вместе. Был ли Кокорин главной звездой? Он всегда выделялся, очень много забивал. Наверное, ему было даже неинтересно играть на первенство Москвы.

- Каким тот молодой и еще незвездный Кокорин запомнился?

- А он таким же остался. Я тогда не замечал никакой звездности - и сейчас не замечаю. Ничего не изменилось. Мы вместе в «Динамо» были, сейчас переписываемся иногда. С днем рождения его поздравлял, после травмы тоже написал, поддержал. Порой на него вываливается в прессе всякое. Читаешь и думаешь: «Как такое может быть?» Многие на него наговаривают.

- Почему в 15 лет вы ушли в школу «Динамо»?

- Одна из причин: туда перешли директор школы «Локомотива» и тренер, с которым я работал. Правда, он возглавил другой возраст. Меня тоже позвали. Вот и ушел. Как оказалось потом, повезло. В «Локомотиве» появился другой тренер, и через какое-то время ушли все ребята, которые со мной играли. Никто не остался.

- Почему?

- Политику академий не знаю, но такое бывает. Возьмем, например, школу ЦСКА. В ней в течение сезона могло поменяться 10-12 человек. Играли против 94-го года – одни люди, спустя несколько месяцев – другие. И почти все - иногородние.

- Впервые в главную команду «Динамо» вас позвал Петреску. Говорят, при нем были сумасшедшие нагрузки.

- На тот момент – да. Мне ведь было всего 17. Запомнилось такое упражнение: бежишь на ускорении определенный отрезок, 15-20 секунд отдыхаешь. И так, пока сам не сдашься, то есть лимита нет. Кто останавливался последним? Точно не помню, но мы с Ромой Зобниным были среди лучших.

- Молодые при Петреску прогрессировали: тот же Зобнин дебютировал, Соломатин. Ближе к основе стали Юсупов, Соловьев. Особенно ярко выглядел последний. Поняли, почему он пропал?

- Не знаю. Вроде он был доволен переходом в «Зенит». Но вот так сложилась судьба. Хотя играл сильно: настырный такой, трудолюбивый.

- Кто из звезд в том «Динамо» впечатлил больше всего?

- Каждый по-разному. Вальбуэна - стандартами. Что он с ними творил! Был отрезок из трех-четырех матчей, когда он, по-моему, шесть голевых отдал. Именно со стандартов. Кураньи удивил своим отношением к делу. На тот момент он был одной из главных звезд всего чемпионата. Но работал на полную. Когда еще с пацанами ходили просто посмотреть тренировки основы, это бросалось в глаза. Плюс если к нему подойти, всегда помогал советом или чем-то еще.

- Роман Зобнин поначалу боялся Черчесова. А вы?

- Было такое. Почему? Выглядел строго.

- Он рассчитывал на вас в будущем?

- Ну, раз вызывал в кабинет по поводу продления контракта, значит, наверное, рассчитывал.

- В то же время, когда у «Динамо» были проблемы с правым флангом защиты – травмировался Козлов, он ставил на эту позицию Ротенберга, Дугласа, переводил с другого края Бюттнера, даже Ионова пробовал в защите, - но не вас. Не обидно?

- На тот момент, думаю, мне еще рано было играть в РФПЛ. Даже не в игровом плане, а психологически. Команда все-таки боролась за Лигу Европы, было большое давление.

***

- Потом была очередная смена вектора развития, уход Черчесова и приход Кобелева, ввод молодых в состав. И начался тот сезон, как ни странно, довольно неплохо – команда шла в середине таблицы, были победы. Но в итоге «Динамо» впервые в истории вылетело. Что случилось?

- Даже не знаю. Одной причины нет. Конечно, повлияла смена руководства. И другие факторы тоже. Не то что молодые, даже более опытные ребята не понимали, куда все идет.

- По ходу того сезона болельщики часто встречались с командой. Трудно давалось?

- Болельщиков понять можно. Они переживают, болеют. Но вот так получилось. Нам ведь тоже было и стыдно, и тяжело.

- Самый пик недовольства болельщиков – это разговор с командой в аэропорту Краснодара? После поражения от «Кубани».

- Да. Ну, не считая, конечно, последней игры с «Зенитом», когда люди начали выпрыгивать во время матча на поле, проломили стекло на фанатской трибуне. Пришлось туда ОМОН пригнать.

- Страшно?

- На самом деле перестаешь концентрироваться на игре. Думаешь, как бы тебе чего в голову не прилетело или не спрыгнул кто-то. Во время матча ведь один раз выбегал болельщик, его ловили, потом – второй раз. Подбегали к игрокам, к тренеру – Чикишеву, который был тогда и.о. Поле игры кому-то вроде бы даже попало от болельщиков.

- А в аэропорту Краснодара до угроз не доходило?

- Пытались вывести на эмоции, но опытные ребята – Денисов, Габулов – успокоили ситуацию. Хорошо, что среди болельщиков были адекватные люди. Сказали: «Продолжайте бороться. Мы вас поддержим». По прилету в Москву еще там встречали. Пришлось автобус чуть ли не к самолету пригонять.

- В обычной жизни не донимали?

- Нет. По крайней мере молодых. Нас еще и не все в лицо знали, ну, обычные болельщики. Был же опрос в октябре 2015-го, по-моему: показывали фотографию молодых и спрашивали, кто это. Больше половины не назвали фамилий.

- Кобелева зря убрали за три тура до конца?

- Может, руководство рассчитывало, что смена тренера даст эмоциональный всплеск. Как это иногда бывает. Но тогда было такое состояние, что ничего не могло спасти «Динамо» от вылета.

- Андрей Ещенко после 0:3 от «Зенита» в Химках и вылета в ФНЛ ушел со стадиона пешком. Просто побрел куда-то. Как вы переживали случившееся?

- Сначала никто не мог в это поверить. Твое имя будет занесено в число тех, с кем «Динамо» впервые в истории вылетело из высшего дивизиона. Конечно, хочется, чтобы такие моментов никогда больше не повторялись.

- Ваш отец болеет за «Динамо» очень давно. Как он это воспринял?

- Мы даже не разговаривали на эту тему. И вообще – о футболе. Он понимал, какое у меня эмоциональное состояние. Я в какой-то абстракции летал. Это был самый сложный момент в карьере.

- Что помогло оклематься?

- Время. Начались сборы, опять пришло новое руководство. Началась эта неразбериха. Надо было думать, что делать дальше.

- Нет обиды на родной клуб?

- К клубу претензий нет. Для меня было все понятно, что и как. Просто сделал выводы по тем людям, который все это совершили. Которые официально говорили, что я пятый защитник в команде. Хотя нас было всего четверо.

- Не очень красиво.

- Сейчас даже благодарен, что так все получилось. Хотя сначала, конечно, было тяжело – в эмоциональном плане. Не хотелось уезжать – раз, родной клуб – два, близкие – три. Нет понимания, что и как – все-таки новая команда, новый город. Поэтому многие молодые и не хотят уходить даже в аренду, если это не Москва. Слышишь: «Нет, я лучше здесь буду ждать шанса».

- Но лучше все-таки уезжать?

- У меня пока все складывается хорошо. Но ведь не всегда так. Бывает, что люди уходят, а потом жалеют. Поэтому тут все индивидуально.

***

- Говорят, вы увлекаетесь большим теннисом.

- Правда. Иногда играю в свое удовольствие. Кто самый крутой из профи? Всегда нравился Надаль.

- Пытался найти вас в соцсетях. Не нашел.

- Не люблю их. По минимуму стараюсь ими пользоваться. Раньше, когда в интернате «Локомотива» жил, в «Одноклассниках» или ВК сидел. Теперь понятно, что номер один, наверное, инстаграм. Но меня там нет. Почему? Неинтересно.

- Самый памятный совет, который вам давали.

- Отец говорил: «Никогда не опускай голову. Стой на своем – и все получится».

- Нынче молодежь активно интересуется политикой. Вы ходили на выборы?

- Да. За кого голосовал? Выбор очевиден. По моему мнению, не вижу того, кто может быть лучше в этой должности, чем Путин. В команде этот вопрос вообще не обсуждали. Да я и не спрашивал, кто и за кого. А из тех, кого знаю, большинство – за Путина.

- Последняя книга, которую прочитали?

- Джек Лондон «Мартин Иден». Советовали ее как-то, но времени не было. А тут зашел в книжный магазин, а она сразу на глаза попалась. Очень понравилась.

- Что может вывести вас из себя?

- В футболе – несправедливость, которая частенько возникает. А в жизни я спокойный. Даже не вспомню, когда злился последний раз.

- Что помогает успокоиться?

- Семья.

- Цель в футболе.

- Думаю, у всех она одна: выступать за сборную России, играть в еврокубках.

Сергей Семак: «Конечно, хочется взять реванш у «Зенита». И у «Анжи» - тоже»

Массимо Каррера: «Услышав, что «Амкар» сыграет в Черкизово, не поверил, что такое возможно!»

«В фан-секторе «Челси», узнав, что я из России, бросились обниматься». Кто будет возвращать «Торпедо» в РФПЛ

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, РИА Новости/Павел Лисицын, РИА Новости/Илья Питалев, РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Виталий Тимкив, РИА Новости/Алексей Филиппов