Массимо Каррера: «Услышав, что «Амкар» сыграет в Черкизово, не поверил, что такое возможно!»

Сразу после вручения престижной итальянской премии «Золотая скамья» главный тренер «Спартака» дал интервью для сайта «Матч ТВ».

– Массимилиано Аллегри получил «Золотую скамью» как лучший тренер серии А минувшего сезона. Вас отметили за победу в чемпионате России со «Спартаком»?

– Именно так. В прошлом сезоне сразу пять итальянских наставников выиграли национальные титулы за пределами страны: Карло Анчелотти в Германии, Антонио Конте в Англии, Марко Росси в Венгрии, Роберто Бордин в Молдавии и я. Анчелотти и Конте на церемонии вручения не было, а мы трое получили по «Золотой скамье». Это не мой личный приз. Его бы не было без нашей команды, и я должен разделить награду со всем тренерским штабом.

– Насколько понимаю, в понедельник во Флоренцию приехали многие итальянские тренеры. С кем удалось пообщаться? Манчини, Спаллетти?

– Коллег и знакомых действительно было очень много. С Роберто и Лучано поговорили лишь накоротке.

– Какие-нибудь интересные подробности расскажете?

– Знаете, когда съезжается столько народу всего на несколько часов, длинных разговоров не бывает. Перекинулись несколькими фразами, ничего такого особенного. Видно, что тот же Лучано с теплом и уважением вспоминает годы, проведенные в Петербурге.

– Вы побывали в центре итальянской футбольной тусовки, ведь мероприятие было организовано вашей федерацией футбола. Понятно, что в кулуарах не могло не возникнуть разговоров о новом главном тренере сборной Италии. Насколько реальна кандидатура Роберто Манчини?

– Уже достаточно давно называются одни и те же фамилии, среди них и Манчини. Еще Анчелотти, Конте, Раньери, Ди Бьяджо, который в эти дни руководил сборной в товарищеских матчах. В кулуарных беседах опять звучали эти имена. Роберто многие включают в число приоритетных кандидатур, но пока не более того.

– Вы с ним на эту тему не беседовали?

– Нет.

– Кого бы вы лично назвали самым вероятным претендентом?

– Честное слово, не знаю. У всех перечисленных тренеров действующие соглашения с клубами, даже у Анчелотти. У того же Роберто контракт с «Зенитом». В итальянских СМИ пишут, что новый наставник сборной станет известен не раньше последней декады мая, когда все национальные чемпионаты завершатся. Поживем – увидим.

– С собой в Москву свою «Золотую скамью» не захватили?

– Нет, оставил дома, в Бергамо.

– Перейдем к российским делам. В каком состоянии «Спартак» выходит из мартовской паузы?

– Полную картину мы увидим непосредственно перед матчем против «Тосно», когда все приедут из сборных: тогда и будет ясно, кто в каких кондициях. Пока же можно с удовлетворением отметить, что вернулся в строй Тимофеев, в общей группе снова Боккетти, Зе Луиш, Таски, начал восстанавливаться Тигиев.

– Насколько в итоге серьезная травма у Зобнина?

– Хочется верить, что обошлось без неприятных последствий. Сегодня-завтра ситуация станет более ясной. Не исключено, что Зобнин будет готов даже к ближайшим матчам, но давайте не забегать вперед. К сожалению, надолго выбыл Джано, и мы, конечно, желаем ему скорейшего выздоровления. Как, разумеется, и Джикии.

– Если изучить расписание оставшихся туров, бросается в глаза, что у «Спартака» вполне благоприятный календарь для успешного финиша в чемпионате. Что вы на это скажете?

– Нам нельзя так думать! Как только мы позволяем себе расслабиться и примериваемся к роли фаворита, тут же наступает расплата. Наше дело – играть на победу в каждом конкретном матче, начиная с «Тосно». Затем нас ждет встреча на Кубок с «Крыльями» и так далее. Некогда размышлять о календаре, играть надо!

– Чемпионат возобновляется туром, в котором значится матч, вызвавший много пересудов. Как оцениваете ситуацию вокруг поединка «Амкар» – «Локомотив»?

– Признаться, в Италии ни с чем подобным не сталкивался. На нейтральное поле игры у нас переносились, но вот чтобы одна команда при наличии собственного стадиона взяла и поехала играть так называемый «домашний» матч на арену своего оппонента, это, конечно, уникально. Я сначала даже не поверил, что такое возможно. Потом мне объяснили, что регламент чемпионата России позволяет подобное развитие событий. На мой взгляд, это решение абсурдно само по себе, но если оно не идет вразрез с регламентом – что тут скажешь?!

– Значит, во всем виноват регламент?

– Тренеры тут точно ни при чем, а мой уважаемый коллега Юрий Семин по праву опережает всех в первенстве. Такие вещи определяются на уровне президентов клубов и руководства лиги. Странно, что это в принципе допускается, тем более речь о концовке чемпионата, где сразу несколько коллективов сражаются за медали, а внизу турнирной таблицы идет битва за выживание. Повторяю, лидерство «Локомотива» абсолютно заслуженно на сегодняшний день, эта команда реально близка к титулу, но другие ведь еще не сдались. В частности, наш «Спартак». И я думаю, что перенос этого матча из Перми в Москву не красит борьбу за чемпионство.

– Насколько реально отыграть столь солидный гандикап за короткий календарный отрезок?

– Не попробуешь – не узнаешь. «Спартак» ждет очень насыщенный и интересный финиш. Мы хотим порадовать и себя, и наших болельщиков максимально возможным результатом. Надо провести оставшиеся матчи так, чтобы за них не было стыдно, а потом…

-…что потом?

– Потом мы получим то, что заслужили: и в чемпионате, и в Кубке России. Хочется достойно завершить этот сезон и вновь сыграть в Европе. Разумеется, желательно опять в Лиге чемпионов.

– Вы уже знаете, где и когда «Спартак» начнет подготовку к следующему сезону?

– Она стартует в Москве во время чемпионата мира. Затем мы, вероятно, переберемся в Австрию. Ну, а там и первый тур нового чемпионата в конце июля не за горами.

– Планируете посмотреть вживую матчи ЧМ?

– Хотелось бы, конечно! Но еще рано что-то загадывать.

– Вы уже говорили, что в отсутствие сборной Италии будете болеть за Россию. Как оцениваете ее перспективы по состоянию на сегодня?

– Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оказался в непростой ситуации из-за целой череды травм. Желаю ему преодолеть эти трудности, а самим игрокам выложиться на первенстве мира не на 100, а на 200 процентов. Выложиться так, чтобы не в чем было себя упрекнуть. Прогнозы делать не буду. Главное, чтобы чемпионат мира в России стал праздником для всех. Не сомневаюсь, что вы проведете его на самом высоком уровне.

Текст: Георгий Кудинов, La Gazzetta dello Sport, специально для «Матч ТВ»

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