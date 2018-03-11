ЦСКА выигрывает в Грозном: онлайн и лучшие моменты

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию встречи «Ахмата» с ЦСКА.Открыть видео
Факты о матче:
- ЦСКА опережает «Ахмат» на 12 очокв.
- В матче первого круга победил «Ахмат» (1:0). Единственный гол был забит с нарушением правил – мяч покинул пределы поля перед тем, как была сделана голевая передача.
- Стартовый состав «Ахмата»: Гудиев, Плиев, Мохаммади, Уциев, Исмаэл, Роши, Швец, Лео Жаба, Иванов, Митришев, Балай.
- Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Щенников, Набабкин, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Головин, Муса, Витиньо.
Лучшие моменты
0:1. Рассыпалась оборона хозяева. Четыре подряд передачи прошли у армейцев на входе в штрафную – и Головин открывает счет.Открыть видео
«Ахмат» атакует не менее опасно, но пока не столь успешно. Похоже, нас ждет открытый футбол.
Витиньо мог удваивать счет, мяч пролетел рядом со штангой.Открыть видео
Какие два шанса у хозяев! Сначала мяч попал перекладину и его вынесли с ленточки…
…А буквально тут же едва не влетел почти такой же «верняк».
В ответ ЦСКА организаует контратаку, и Витиньо забивает второй! 2:0. Ну и сюжет.
За семь минут до перерыва гости могли забивать третий, но у Дзагоева поехала нога и он не попал в практически пустые ворота.
Текстовая трансляция и статистика
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читайте также:
Как это будет: прогнозы Генича на главные матчи чемпионата России
Обнуленные снегом. Матч приблизил концовку чемпионата – уже хорошо
«Так судили в 90-е, когда было много произвола и мало порядка». Гаджи Гаджиев – о работе Вилкова