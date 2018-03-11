ЦСКА выигрывает в Грозном: онлайн и лучшие моменты

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию встречи «Ахмата» с ЦСКА.

Факты о матче:

ЦСКА опережает «Ахмат» на 12 очокв.

В матче первого круга победил «Ахмат» (1:0). Единственный гол был забит с нарушением правил – мяч покинул пределы поля перед тем, как была сделана голевая передача.

Стартовый состав «Ахмата»: Гудиев, Плиев, Мохаммади, Уциев, Исмаэл, Роши, Швец, Лео Жаба, Иванов, Митришев, Балай.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Щенников, Набабкин, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Головин, Муса, Витиньо.

Лучшие моменты

0:1. Рассыпалась оборона хозяева. Четыре подряд передачи прошли у армейцев на входе в штрафную – и Головин открывает счет.

«Ахмат» атакует не менее опасно, но пока не столь успешно. Похоже, нас ждет открытый футбол.

Витиньо мог удваивать счет, мяч пролетел рядом со штангой.

Какие два шанса у хозяев! Сначала мяч попал перекладину и его вынесли с ленточки…

…А буквально тут же едва не влетел почти такой же «верняк».

В ответ ЦСКА организаует контратаку, и Витиньо забивает второй! 2:0. Ну и сюжет.

За семь минут до перерыва гости могли забивать третий, но у Дзагоева поехала нога и он не попал в практически пустые ворота.

Текстовая трансляция и статистика

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

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