«Так судили в 90-е, когда было много произвола и мало порядка». Гаджи Гаджиев - о работе Вилкова

Экс-главный тренер «Амкара» комментирует судейские скандалы.

- Второй тур подряд после вашего ухода с поста главного тренера «Амкар» попадает в судейские истории. Ваше отношение к происходящему?

- Произошедшее в Петербурге – случайность. Жизнь изобилует случайностями, а игра тем более. Вчера же, конечно, ни о какой случайности речи не шло. Было преднамеренное судейство против «Амкара». Арбитр такой квалификации никак не может совершать подобные ошибки. Ладно бы Вилков не успел за ситуацией, но он стоит рядом с эпизодом, все видит. Так судили в 90-е, когда было много произвола и мало порядка.

- Многие в Перми восприняли извинения главы судейского корпуса Будогосского как фарс.

- Не согласен. Если кто-то так решил, то это ошибка. Знаю, что руководство клуба благодарно Будогосскому за его высказывания. Он однозначно заявил, что судья отработал плохо. Проще говоря – в пользу «Арсенала».

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- Теперь в ходу мнение, что «Амкар» со своими проблемами просто не нужен премьер-лиге. Может такое быть?

- Есть клубы, которых боятся. У них есть чем ответить футбольным органам. Административный ресурс, финансовый. «Амкар» к таким не относится. И очень жаль. Футболу в Пермском крае недавно исполнилось сто лет. Зайдите в клубный музей – он небольшой, скромный, но очень интересный и поучительный. Старые бутсы, старые майки, ретрофотографии - как, например, команда добирается на игру на грузовике. У региона своя хорошая, добрая история футбола. Нам надо ценить такие традиции, уважать их. Без традиций нет ничего. Все время в подобных ситуациях привожу слова Алекса Фергюсона.

- Интересно.

- В своей книге он пишет, что в клуб можно идти работать только в том случае, если у него есть традиции, деньги на трансферы и руководство, понимающее футбол. Единственное, чего не хватает Перми, – финансы. Но это глобальная проблема российского футбола: механизмы финансирования клубов не отрегулированы, на чем многие споткнулись.

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- Как относитесь к версии, что вы покинули «Амкар», поскольку в силу своего опыта понимали: ему будут ставить палки в колеса?

- Совсем нет. Команда находится в очень жестких условиях, поддержки нет – все это влияет в том числе и на достижение результата. К примеру, в начале сезона нам обещали помочь приобрести нападающего, но пробелы в атаке в итоге устранены не были. Такие моменты и повлияли на мое решение.

- Насколько высоко оцениваете вероятность, что «Амкар» продолжат «убивать» и дальше?

- Все-таки хотел бы верить, что это не организованное противодействие клубу, а просто эпизод, который случился, так как «Амкар» далеко не гранд. Если мы говорим о матче «Зенит» - «Амкар», то там единственной ошибкой судьи тот же Будогосский признал отсутствие красной карточки Зайцеву - но сейчас-то он говорит совсем по-другому. То есть люди, отвечающие за соблюдение правил игры, с проблемой согласны.

- Раз пермяки в состоянии отнять очки у «Зенита» в Петербурге, то при отсутствии организованного противодействия должны спастись?

- Абсолютно убежден в том, что «Амкар» по своим возможностям и в плане подготовленности не хуже шести-восьми команд премьер-лиги. Есть сложности в атаке, но с появлением Оланаре будет легче дышать. Через пару игр он придет в нормальное состояние, и это еще один плюсик. Если мешать не будут – верю, свои очки команда наберет.

И отдельно хотел бы обратиться к болельщикам. «Амкар» находится в сложном положении, и футболистам приходится очень непросто. Но они профессионально и добросовестно выполняют свою работу. Когда три месяца не платили зарплату, не слышал ни одного слова возмущения. Такое бывает сплошь и рядом, когда игрок приходит и говорит: «Не буду тренироваться, пока не заплатят». Ничего этого не было. В Перми нормальные ребята, которым очень нужна поддержка. Не с дворовыми же командами играют. И пусть болельщики не обижаются на вылет из Кубка. Да, многие уже видели «Амкар» чуть ли не в финале, но от первой лиги из розыгрыша выбыли все наши лидеры – «Зенит», «Локомотив», «Рубин». А мы еще и играли с «Авангардом» на замерзшем поле при «-20». Матч не должен был проходить в таких условиях. Там даже бегать было невозможно и разрушать, конечно, легче. «Авангарду», честь ему и хвала, удалось справиться. А пенальти не забивают даже великие.

«Если бы вы бегали спартаковскую максималку, давно бы умерли». Что за тренер Вадим Евсеев?

- Ваш сменщик Вадим Евсеев – молодой специалист. Как думаете, он готов к тому, что не всегда достаточно просто подготовить команду?

- Характера, волевых качеств, которые позволяют сохранять спокойствие в сложных ситуациях, у Вадима в избытке. Понимание игры, тактика – он уже давно в тренерской обойме, и ему с Карякой предоставлялась возможность проводить тренировочные циклы, матчи и, главное, принимать самостоятельные решения в игре и подготовке. Без ошибок, конечно, не обойдется, но грубых просчетов, думаю, Евсеев не допустит. А вопросы судейства - так Вадим отлично знает наш футбол со всеми его ляпами. Не думаю, что это станет проблемой. Важно только, чтобы организационные и финансовые вопросы были на уровне.

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев