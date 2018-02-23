«Спартак» побеждает в Бильбао, но прощается с еврокубками: голы и лучшие моменты

Москвичи были сильнее в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы, но борьбу в турнире продолжит «Атлетик».
Факты о матче:
- «Спартак» в гостях выиграл у «Атлетика» – 2:1.
- В первом матче в Москве красно-белые проиграли со счетом 1:3, пропустив три гола еще в первом тайме.
- В 1/8 финала Лиги Европы пробился три российских клуба – ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит».
- Стартовый состав «Атлетика»: Яго Эррерин, Эчейта, Йерай Альварес, Саборит, Де Маркос, Рауль Гарсия, Итурраспе, Сусаета, Микель Рико, Иньяки Уильямс, Иньиго Лекуэ.
- Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски, Комбаров, Пашалич, Глушаков, Ханни, Зобнин, Промес, Луис Адриано.
Лучшие моменты
Таски, пытаясь сделать подкат, получается повреждение и уже на 7-й минуте вынужден уступить место на поле Кутепову.Открыть видео
Игроки «Атлетика» залезают в офсайд, но даже так не в состоянии переиграть Селихова.Открыть видео
Промес направляет мяч рядом со стойкой ворот.Открыть видео
Мощнейший удар Зобнина с линии штрафной – Яго Эррерин успевает выбросить руку.Открыть видео
Промесу не хватает совсем чуть-чуть, чтобы мяч оказался в углу под дальней штангой.Открыть видео
0:1. И все-таки гости своего добиваются! Перед самым перерывом Комбаров навешивает на Луиса Адриано, и бразилец вновь забивает баскам.Открыть видео
1:1. Хозяева отвечают похожим голом – навес слева и удар головой. Отличается Эчейта.Открыть видео
1:2. За пять минут до конца основного времени Мельгарехо красиво подсекает мяч под перекладину! Есть еще время…Открыть видео
Лига Европы. Основной турнир. 1/16 финала
«Атлетик» (Бильбао) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (0:1)
Голы: Эчеита, 57 (ВИДЕО) — Адриано, 44 (ВИДЕО). Мельгарехо, 85 (ВИДЕО).
Текстовая трансляция и статистика
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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