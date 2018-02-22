Митинг против спартаковцев в Бильбао чуть не перерос в драку. Сегодня надо быть очень осторожными

Болельщиков «Спартака» подставили, поэтому нельзя поддаваться на провокации.

Другой мир

Баски – очень гордый народ. Это проявляется в каждой мелочи. Например, ни разу пока в Бильбао не встречал испанского флага. Хотя обошел почти весь центр. Флаг Евросоюза был, Страны Басков – естественно (даже по три на один магазин вешают).

Кажется, и цвета, извините, ЛГБТ-движения мелькнули однажды. Но только не той страны, частью которой, пусть и против своего желания, является Бильбао.

Или другая деталь: баскский язык сильно отличается от испанского. Более того, он не входит ни в одну из известных языковых семей. Банальный ввод двух-трех предложений в гугл-переводчике пугает – слишком это непохоже на привычные нам формы. Очень странное сочетание вроде бы знакомых букв.

Баски – упертые. Поэтому они и в эпоху, где почти все можно описать словом «бизнес», умудряются следовать идеологии, которой доверились более ста лет назад. Последний иностранец играл за местный «Атлетик» до 1912 года. Дальше – только свои. Либо пусть не напрямую, но имевшие отношение к данному региону. Такого нет нигде.

И несмотря на падение результатов, народ гордится своей командой. Большинство уверены, что нельзя предавать убеждения ради трофеев, уж лучше – вылет. Местные с радостью фотографируются на фоне стадиона «Сан-Мамес», внешний экран которого выдает, сколько чемпионств у команды (8), сколько Кубков Короля (24). Или крутит яркую победу над «Спартаком».

Баски понимают, что трофеев не так много, как могло бы быть, зато они самые что ни на есть свои. Только представьте: каждый 30-й человек в Бильбао занимался в местной академии либо в одном из ее филиалов. Каждый 30-й!

По всему видно, как баски любят то, что их окружает. Эту горную местность, узкие улочки, заставленные мусорными баками для разделения отходов, маленькие бары и магазинчики. Возможно, поэтому они так остро восприняли новость, что к ним едут, как им показалось, самые громкие и буйные фанаты. Акцент именно на слове «показалось».

Митинг

Перед поездкой в Бильбао спартаковцев предостерегали: баски настроены зло. Местные решили, что из России на игру приедет толпа бритоголовых и отмороженных фанатов – и стали готовится к провокациям. Эти настроения подогревали некоторые баскские телеканалы, крутившие кадры из Марселя-2016, а также печатные СМИ, дававшие фотографии действительно сомнительных персонажей. Хотя было не очень понятно, при чем тут спартаковцы.

Истерия достигла такого уровня, что полиция города посоветовала в день матча отменить занятия в школах, которые находятся рядом со стадионом. А владельцам баров и кафе – убрать стулья с улиц, чтобы они не стали оружием при беспорядках. Когда даже власти беспокоятся, сложно оставаться равнодушным: в среду вечером около 1000 человек вышли на антифашистский митинг, что важно, направленный именно против фанатов «Спартака». В толпе попадались не только молодые, но и вполне зрелые люди. Все они последние недели ожидали увидеть ужасных спартачей. И решили действовать на опережение.

На справедливый вопрос «с чего вы вообще взяли, что российский фанаты – фашисты?» лидер собравшихся удивленно ответил: «А кто они? У всех движений есть свои взгляды. У нас – левые и антифашистские. А спартаковцы – правые. Об этом всем известно. Мы драться не хотим, но, зная русских, все возможно».

Спустя час после начала митинга, когда собравшиеся прошествовали больше двух кварталов, им навстречу попались около десяти российских болельщиков. Те зачем-то перед толпой решили спеть «Катюшу». Могло все очень плохо закончиться, но полиция сработала оперативно. Перегородила машинами путь двух групп друг к другу.

Вот все-таки какая же сила – стадное чувство. Только собравшись, баски были настроены вполне мирно. Показать себя, чтобы не было желания что-то устраивать в их родном городе, и все. Но чем дальше люди шли, тем агрессивнее становились крики.

Поэтому важно знать: в четверг они снова соберутся - перед матчем. В этот раз полиции надо бы действовать превентивно – и вообще не дать никому собираться в большие группы. Российских болельщиков в Бильбао тоже много – две-три тысячи, в центре повсюду слышна русская речь. Большинство, конечно, приехало только за футболом, но лучше все сделать наверняка и не подставляться.

А о футболе в Бильбао говорят мало. Шансов против даже такого «Атлетика» минимум. Каррера уверенно и местами дежурно отбился от вопросов на пресс-конференции. Единственный фактурный ответ он дал по поводу ситуации с Селиховым. Итальянец подчеркнул: «Никаких проблем с лишним весом у Александра не было». И он просто выбрал Реброва. Но завтра, скорее всего, шанс получит именно Селихов.

Фото: Артем Терентьев

Читайте также:

Массимо Каррера: «Селихов не играл в первом матче с «Атлетиком» не из-за лишнего веса»

Не надо винить во всем Кутепова. Из-за чего «Спартак» почти попрощался с еврокубками

«Спартаку» надо быть готовым к провокациям». Генич – об «Атлетике» перед матчем Лиги Европы