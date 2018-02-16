Не надо винить во всем Кутепова. Из-за чего «Спартак» почти попрощался с еврокубками

«Спартак» провалил первый матч против «Атлетика» в 1/16 Лиги Европы - 1:3.

Кто не помог Кутепову

На 39-й минуте многим на «Открытие Арене» очень захотелось объявить перерыв. Часть болельщиков «Спартака» встала со своих мест и направилась в тепло подтрибунных помещений. Часть продержалась еще несколько минут, но только для того, чтобы окончательно погрузиться в шок – 0:3.

Обидно, что ничего особенного «Атлетик» не показал. В каждом из трех голевых эпизодов он делал то, что и должен был. Просто решал эпизод – без надрыва или сверхусилий. Будто на классе.

Обидно, потому что «Спартак» вновь выдал выдающийся перфоманс. Но чтобы он заиграл яркой картинкой в памяти, должен был приложиться и результат.

Бодро начав, «Спартак» пришел в итоге к 0:3. И не надо винить во всем Кутепова. Да, он так или иначе поучаствовал во всех пропущенных голах в первом тайме, но проблема явно структурная, а не только индивидуальная.

В первом моменте Кутепов очень легко упустил Адуриса – это, конечно, ошибка. Хотя 37-летний испанец по-прежнему в порядке, в этом сезоне он забил уже около 15 мячей. Но важно другое: форвард воспользовался хаосом защиты хозяев в целом. Сначала Комбаров дал спокойно отдать проникающий пас из вполне себе опасной зоны, затем Кутепов, разрываясь между двумя игроками «Атлетика», упустил Адуриса, а потом Таски не подстраховал - ни партнера по центру обороны, ни Реброва. Бинго!

Штрафной, после которого был забит второй гол, тоже сделал Кутепов. Но отмотайте немного назад: Глушаков обрезал перспективную атаку «Спартака» после геройства Ещенко, а Зобнин и Фернандо оставили Адуриса один в один в Кутеповым. Да, тот сфолил, но на один такой фол за матч любой защитник мира имеет право.

А случившееся после непосредственно розыгрыша штрафного - снова про коллективно-безответственное. Кто должен был следить за рывком Адуриса? Фернандо, стоящий рядом с ним в стенке? Ну а кто тогда будет прыгать, прикрывая угол? Знатоки, время пошло.

И третий гол. Тут ошибок просто море – и Комбарова с Глушаковым, которые упустили Уильямса, и Реброва, который, наверное, самонадеянно пошел на перехват, и опорников, наблюдавших, как Кутепов превратился в вратаря, а Рико вколачивал третий мяч.

Финиш.

Почему играл Ребров

Если вы внимательно следили за сборами, то первый тайм «Спартака» стал для вас менее неожиданным.

Во-первых, почему играл Ребров: Селихов почти весь второй сбор болел. Поэтому игры против болгарского ЦСКА и китайского «Хэбэя» пропустил, а с чешской «Спартой» появился только на второй тайм. Об этом мало говорилось, потому что тренировки красно-белых были закрытыми. И о болезни вратаря выяснилось из… интервью. Но факт: Селихов важную часть подготовки с командой не прошел. Каррера не стал экспериментировать, а доверился одному из главных своих принципов: играет тот, кто лучше готов на данный момент.

Второй момент: на сборах стало очевидно, что без Джикии защита «Спартака» стала очень ненадежной. Понятно, что игроки были под нагрузкой, а товарищеские матчи и нужны для того, чтобы проверять какие-то нюансы, устранять недочеты. Но функционально готовность команды росла, а ошибки никуда не пропадали. Это пугало. Потому что когда форварды софийского ЦСКА периодически разрывали построения Карреры, сразу вспоминался неувядающий Адурис. Проблему мог бы исправить новичок Максимович, который очень неплохо смотрелся в двух играх, но на Лигу Европы его заявить было нельзя.

Во второй тайме «Спартак» не рухнул окончательно – уже неплохо. Но главное сейчас без нервов. После своей замены капитан Денис Глушаков на эмоциях пошел сразу в раздевалку. Но Каррера успел его поймать для рукопожатия.

- Мы пожали друг другу руки, - объснял Каррера после матча. - И он пошел в раздевалку, потому что было холодно. Хочу сказать, что у меня есть уважение к Глушакову. Как и ко всем игрокам. А замены – это то, что я должен делать ради команды.

Ужасный первый тайм итальянец объяснил просто: «Мы допустили ряд индивидуальных ошибок. А такой нападающий, как Адурис, за это наказывает. Мы совершили три ошибки - и нам забили три гола».

«Спартак» еще, конечно, прибавит. В защите наверняка даст надежности Максимович, наберут форму лидеры, которые в четверг выглядели слабо: что Промес, что Фернандо, который совершил несколько опасных обрезов. Но перед поездкой в Бильбао шансов почти нет. На «Сан-Мамес» в этом сезоне примеры «Атлетик» проиграл только «Барселоне» и «Атлетико».

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Лига Европы. Основной турнир. 1/16 финала

«Спартак» (Москва) — «Атлетик» (Бильбао) — 1:3 (0:3)

Голы: Адриано, 61 (ВИДЕО). — Адурис, 22 (ВИДЕО), 39 (ВИДЕО). Рико, 45 (ВИДЕО).

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