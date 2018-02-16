«Интрига исчерпана». Вопросы Черданцева к Каррере после «Атлетика»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев объясняет, почему не оставляет шансов на успех «Спартаку» в противостоянии с «Атлетиком» после вчерашнего домашнего поражения со счетом 1:3.

- В декабре вы говорили, что российский полуфинал Лиги Европы вполне возможен. По состоянию на данный момент меньше всего шансов попасть втуда у «Спартака»?

- Говорил так из соображений поддержать наши клубы и желания нести позитив в массы. Но в своих прогнозах я с самого начала отмечал, что «Спартак» Бильбао не пройдет, «Зенит» одолеет «Селтик» с трудом, ЦСКА - под вопросом, а единственный, кто точно будет в 1/8 финала, это «Локомотив». Все в соответствии с моими высказываниями до начала матчей пока и происходит, разве что камбек «Локо» немножко удивил. При этом российский полуфинал действительно не исключен.

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- Болельщики «Спартака» всех собак вешают на Реброва и Кутепова, солидарны?

- Стараюсь быть корректным в оценках действий футболистов. Все мы люди, все можем обижаться на критику. Прибивать никого не хочется, но есть вопросы к главному тренеру. Мы все смотрели контрольные матчи, благо такая возможность была, и мне абсолютно непонятен выбор основного состава. Конечно, любой тренер возразит, что мы не находимся в тренировочном процессе и не знаем нюансов. Да, не знаем и можем только догадываться и додумывать, почему в стартовом составе появляется игрок, который, по ощущениям, не готов по разным причинам играть на таком уровне. Даже не касаясь персоналий, если проанализировать все неудачи «Спартака», то критикуют примерно тех же людей. Думаю, это неслучайно, и руководству клуба надо задуматься, почему всплывают одни и те же фамилии после принципиальных матчей? А речь идет не только о Кутепове или Реброве. Артему, наоборот, можно только посочувствовать, что он оказался в такой ситуации.

- Вы о выходе Селихова на первые роли?

- Когда вратаря начинают дергать - то он в основе, то нет, - любой поплывет. Лично с Ребровым не знаком, но, судя по тому, как он ритуально начинает и заканчивает матчи обходом штанг и перекладин, становится очевидно, что человек верит в приметы и наверняка психологически раним. Вряд ли вратарская чехарда способствует его уверенности. Насколько понимаю, Селихов вроде бы приболел на сборах, но раз он в заявке, то, значит, все-таки готов играть. На сборах мы видели совершенно потрясающего Зе Луиша - почему он начинает на лавке и выходит лишь на замену? Но я не тренер, решать только Каррере, у которого могли быть свои причины оставить форварда в запасе.

- Живот мог заболеть утром.

- Или спал плохо. О таких вещах не говорят прессе, и нам остается додумывать, однако подобных вопросов-то много. Да Кутепов, да Ребров, но голы-то пришли не из вратарской площади. Мяч же в ворота не с неба свалился. Гол – следствие коллективной ошибки команды. Когда атака начинается с потери на чужой половине, остается только удивляться: а где опорная зона? Что делает на поле Фернандо?

- Его все-таки будете критиковать отдельно?

- С легионеров совсем другой спрос – к ним мы можем предъявлять повышенные требования. Помню, когда он только переходил в «Спартак», все в штыки воспринимали мое недоумение тем, что футболист Фернандо совершенно не интересовал, допустим, клубы серии А или середняков чемпионата Англии. Согласен, он здорово выполняет штрафные и играет в пас, но с точки зрения работы в опорной зоне, где нужно выжигать и отбирать мячи, после каждого серьезного матча к бразильцу, к сожалению, возникают вопросы.

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- Раз легионеров готовы обсуждать, как вам вчерашний Промес?

- Никто не спорит, что он важный футболист, но критерий класса - Лига чемпионов и еврокубки, а никак не чемпионат России. У нас достаточно средний чемпионат, чтобы иметь звездный статус на основании удачной игры исключительно в нем. Что вчера показал Промес? Сколько он забил и отдал – все видели сами. Поэтому обвинять в неудаче одного-двух человек точно неправильно. Мы видим целую группу игроков, к которым вопросы были и раньше. Раз тренер продолжает им доверять – тогда ему и объяснять выбор состава.

- Те вопросы к Каррере, которые вы уже озвучили, не последние?

- Аанни и Максимович приобретались под Карреру. Он хотел игроков этих амплуа – ему купили. Почему Анни, пришедший из чемпионата, который на ходу, а значит, набирать форму ему не требуется, не вышел в основе? Мы говорим о футболисте, в последних трех матчах за «Андерлехт» забившем шесть мячей и завершившем свою карьеру в Брюсселе хет-триком. Его покупали, чтобы он в чемпионате России феерил или чтобы команда, которая впервые за много лет попала в плей-офф еврокубков, прошла по сетке как можно дальше? И я не думаю, что ответ главного тренера, какой бы он ни был, удовлетворит хоть кого-то. Анни оставил хорошее впечатление и по тренировочному матчу, и вчера после выхода на замену. Почему он тогда в запасе, можно понять? Мне кажется, нельзя.

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- Ситуация с Максимовичем с точки зрения важности еврокубка еще парадоксальнее.

- Вот именно. Человек заигран за «Наполи» и в Лиге Европы выступать не может. Это держали в уме, когда его арендовали? Или тоже брали, чтобы удержаться в зоне Лиги чемпионов в чемпионате России? Может, все-таки логичнее было бы заполучить игрока той же стоимости и квалификации (а Максимович далеко не звезда – обычный среднестатистический футболист, каких на рынке достаточно) с возможностью заявить его в Лигу Европы? Ведь очевидно, что Кутепов крайне нестабилен и в любой момент может подвести, что с ним, увы, регулярно происходит в серьезных играх.

Вот вам еще одна спорная история по трансферной политике клуба, ведь по большому счету в текущей части сезона для «Спартака» вчера был самый важный матч. Пусть дальше будет борьба с «Локомотивом» и другими претендентами на медали, но для поступательного развития, считаю, было необходимо сосредоточиться на поединках с «Атлетиком» и готовить состав к ним. А когда приобретаются два игрока и не выходят на поле, то логику трансферного процесса понять очень сложно.

- В 3:0 в Бильбао вы не верите даже с учетом выхода в основе Анни и Зе Луиша?

- Посмотрите результаты «Атлетика» на своем поле. «Реал» с «Барселоной» не всегда выигрывают в Бильбао, поэтому вопрос, думаю, закрыт. «Спартак» не та команда, которая может сыграть на ноль, а «Атлетик» не забивает дома редко. Так что интрига исчерпана.

Лига Европы. Основной турнир. 1/16 финала

«Спартак» (Москва) — «Атлетик» (Бильбао) — 1:3 (0:3)

Голы: Адриано, 61 (ВИДЕО). — Адурис, 22 (ВИДЕО), 39 (ВИДЕО). Рико, 45 (ВИДЕО).

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru