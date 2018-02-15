«Спартак» пропускает трижды еще в первом тайме и сильно рискует вылететь из Лиги Европы: голы и лучшие моменты

«Спартак» пропускает трижды еще в первом тайме и сильно рискует вылететь из Лиги Европы: голы и лучшие моменты

15 февраля 22:53

В первой встрече 1/16 финала Лиги Европы между московским «Спартаком» и «Атлетиком» из Бильбао удачливее были гости.

Факты о матче:

  • »Спартак» уступил на своем поле «Атлетику» из Бильбао (1:3).
  • Ответная встреча – 22 февраля в Испании.
  • Безвыигрышная серия «Атлетика» в чемпионате Испании составляла до этого пять матчей.
  • Начиная с декабря, баски потерпели лишь одно поражение во всех турнирах.
  • Стартовый состав «Спартака»: Ребров, Кутепов, Ташчи, Ещенко, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Зобнин, Промес, Луис Адриано.
  • Стартовый состав «Атлетика»: Яго Эррерин, Йерай Альварес, Иньиго Лекуэ, Де Маркос, Эчейта, Итурраспе, Микель Рико, Рауль Гарсия, Сусаета, Иньяки Уильямс, Адурис.

Лучшие моменты

Дальний удар Глушакова на угловой переводит Яго Эррерин.

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0:1. Кутепов проигрывает позиционную борьбу Адурису, и ветеран открывает счет, огибая Реброва.

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Попытка Луиса Адриано пробить красиво через себя – мяч уходит выше.

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Еще раз Глушаков прикладывается с дистанции. Штанга!

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0:2. Штрафной от Сусаеты приводит к тому, что мяч в результате двойного рикошета оказывается у Адуриса, и тот проводит уже десятый свой гол в этой Лиге Европы.

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Комбаров классно освобождается, навешивает на Глушакова, и Денис головой бьет рядо с крестовиной.

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0:3. Да что ж такое… Ребров не рассчетливо выходит, Уильямс подает вдоль линии, Кутепов выносит, но сам же ошибается, не сумев отбить толком мяч после добивания Рико.

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1:3. На исходе часа игры у москвичей проходит очередная отличная комбинация, которую после паса Глушакова завершает Адриано.

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Вышедший за замену Ханни падаает в штрафной, но судья невозмутим.

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Мерино не реализует выход один на один. Чуть ли не первый раз в матче баскам не везет в завершающей стадии.

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Лига Европы. Основной турнир. 1/16 финала

«Спартак» (Москва) — «Атлетик» (Бильбао) — 1:3 (0:3)

Голы: Адриано, 61 (ВИДЕО). — Адурис, 22 (ВИДЕО), 39 (ВИДЕО). Рико, 45 (ВИДЕО).

Текстовая трансляция и статистика

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев спартак

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