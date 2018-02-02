Миодраг Божович: «Вряд ли поверю, что Дзюба будет меньше говорить»

Главный тренер «Арсенала» рассказал «Матч ТВ» об обстоятельствах перехода в клуб на правах аренды нападающего Артема Дзюбы.

- В октябре мы с вами общались на базе «Арсенала», и на вопрос о Дзюбе в Туле вы ответили: «Нереально!» И вот спустя три месяца он у вас.

- Это же только аренда (смеется).

- Аренда не считается?

- Для нас большая удача, что так все сложилось.

- Принято считать, трансферы любят тишину, а тут еще за неделю до подписания вы все раскрыли. Почему так?

- У него были еще предложения, и Артем не скрывал: «Если не получится, приезжаю к вам». Я знаю, как он сказал – так и будет, поэтому мы просто ждали, получится ли с другим клубом или нет.

- Вы сами ему позвонили, когда узнали о проблемах в «Зените», или представители Дзюбы вышли на «Арсенал»?

- Я ему позвонил и сказал: «Дай бог, если у тебя будут предложения лучше, но если что, приходи к нам в аренду. Мы будем ждать».

- Раз футболист пошел на серьезное понижение зарплаты, то цель очевидна – возвращение в сборную?

- Думаю, да. Подобная мотивация и должна быть. Такой нападающий точно мог бы пригодиться сборной, а теперь все зависит от него самого.

- У вас хорошие отношения, мотивация игрока понятна, но чисто гипотетически, если что-то пойдет не так, сможете в данных обстоятельствах оставить его на лавке? Может, этот нюанс проговаривали?

- Ничего такого не обсуждали. Посадить его на лавку будет трудно, так как Дзюба один из лучших игроков России.

- Раньше вы озвучивали задачу попасть в десятку. Теперь планы поменялись?

- Посмотрим. Сказать сейчас, что мы будем в шестерке, было бы слишком оптимистично. Но никто нам не запрещает туда стремиться.

- Зато себе жизнь усложнили. С Дзюбой в составе от вас будут требовать большего.

- У нас в клубе руководители максималисты. Мы все хотим побеждать, но зачем поднимать шум. Если много говорить и ничего не сделать – какой в этом толк? Будем работать, и тогда появится шанс зацепиться.

- Но где Дзюба, там всегда шум.

- Да, однако на поле выходят 11 игроков. Если бы мы беседовали о теннисе, то мог бы сказать, что мы сто процентов будем в шестерке. Но это футбол.

- Да и сам Дзюба обещал меньше говорить и больше работать.

- В то, что он будет меньше говорить, я вряд ли могу поверить (смеется). А так, две тренировки они с Новосельцевым провели. Я доволен их работой, и коллектив тоже принял.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; arsenaltula.ru

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