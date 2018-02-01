Смолов закрыл трансферное окно досрочно. Он вообще не уедет?

Зимой у нас принято открывать форточку в ожидании новогодних подарков, а на выход трансферное окно практически не работает. Это объясняется просто. В России действует лимит на легионеров, то есть их количество в клубах искусственно ограничено. При всех известных издержках это ведет к тому, что у нас не слишком много неустроенных иностранцев. Легионеров без постоянной игровой практики. Таких, с которыми расстаются спокойно. И вот движение вовне ощущалось только там, где с иностранцами был явный перебор: из «Рубина» ушли семеро.

До 22 февраля игроки еще могут переходить внутри России из клуба в клуб. Могут даже прибывать из-за границы неустроенные тамошние, свободные агенты и свободные радикалы. Но для переселенцев из РФПЛ Европа уже закрылась, и это значит, что из страны не уедут Федор Смолов, Куинси Промес и Леандро Паредес, мадридский интерес к которому был рассекречен в последний день открытого окна.

Смолов, Квинси, Паредес. Тройка самых видных, а потому и максимально ликвидных футболистов нашей лиги. В ней два иностранца, которых «Спартак» и «Зенит» видит своими важнейшими активами. Управлять ими мы каждый день умеем все лучше, и эти виртуальные сделки со стороны наших клубов будут очень взвешенными и продуманными.

И есть Смолов, игрок, который всегда на выданье. Интересно, что Александр Кокорин играет столь же ярко, но никто не задается вопросом, когда и куда он перейдет. А Смолова привыкли считать выставленным на витрину. Отчасти потому, что Федор и сам не скрывает мечты попробовать себя в европейской команде.

Но спекуляций вокруг него стало слишком много, и за семь с лишним часов до закрытия внешнего окна и более чем за три недели до того, как окно будет заклеено изнутри, Смолов выступил с заявлением на официальном сайте «Краснодара» и ответил даже на те вопросы, которые еще не были заданы.

Он дал понять, что при всем множестве переговорных линий главная из них не вела за рубеж, а проходила по территории страны. И нападающий лично решил ее перекрыть, когда понял, что «другой российский клуб» не заплатит «Краснодару» достойной суммы. Казалось бы, если основные переговоры шли внутри России, какой смысл сворачивать их настолько задолго до крайнего срока? Возможно, смысл в том, чтобы сохранить ценный образ игрока, который выбирает, который сам решает, который мало зависит от планов потенциальных покупателей.

«Зенит» потерял острую нужду в Смолове, когда купил Заболотного, и Заболотный стал забивать в каждом контрольном матче. «Спартак», при всех известных трудностях во взаимодействии с ним у «Краснодара», сохранил этой зимой всех игроков атаки, включая запасного Попова, и к тому же приобрел Софьяна Анни. Но Смолов не может и не должен становиться игроком, нужда в котором притупляется. И он профессионально играет на опережение.

Одновременно ведь он подтверждает всем интересующимся, что желание уехать у него сохраняется, именно из него он исходит. Это послание как внутренним добровольным помощникам будущего трансфера из числа болеющих за Федора душой журналистов, так и будущим внешним покупателям. Сигнал определенный: летом мы не просто будем готовы, мы ждем ваших предложений.

Оповещение и для болельщиков «Краснодара»: будущая весна – последняя в клубе для Смолова, лучшего российского нападающего последних лет. То есть в их интересах не пропустить ни одного из оставшихся домашних матчей.

Фото: ФК «Краснодар»