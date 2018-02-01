Кевин Кураньи: «Говорил, что Кокорин и Смолов вырастут в прекрасных форвардов, когда они только начинали»

Бывший нападающий сборной Германии, «Шальке» и московского «Динамо» Кевин Кураньи пообщался с журналистами на пресс-конференции, посвященной Кубку легенд, в котором немецкий футболист примет участие.

– Я очень рад снова находиться здесь и представлять сборную Германии. Искренне надеюсь, что в этом году мы, наконец, сможем победить Россию. Конечно, мы видели в какой качественный футбол играет ваша сборная, но и свои позиции мы укрепили, поэтому поборемся.

– Кевин, как болельщику «Динамо», очень интересно, чем вы занимаетесь последнее время, как жизнь?

– Продолжаю заниматься футболом, у меня много друзей среди директоров немецких клубов и не только высших звеньев. Всю жизнь был связан с футболом, стараюсь заниматься им по мере сил, повышать качество игры.

– Когда в следующий раз приедете поболеть за «Динамо»?

– Это была большая честь для меня, получить приглашение от важного для меня клуба (Кураньи приезжал в Химки на в ноябре 2016 года на матч ФНЛ «Динамо» – «Зенит-2», поединок закончился со счетом 0:0. – Прим. Sportbox). Всякий раз с огромным удовольствием приезжаю в Россию, у меня здесь много друзей, Россия стала для меня вторым домом. Если позовут снова – ни в коем случае не откажусь.

– Планируете ли посетить чемпионат мира?

– Конечно, я приеду. Буду присутствовать по поручению немецкого телевидения. Причина здесь такая: я родился в Бразилии, мой отец – немец, а мать из Панамы. И все три страны прошли квалификацию и представлены на чемпионате! С большим удовольствием буду следить за турниром, особенно за матчами с участием этих команд.

– Принимать участие в Кубке легенд приятно, но нет ли сожаления, что не играете среди действующих профессионалов?

– Я не играю на таком уровне уже примерно год, поэтому рад пригашению на Кубок легенд.

– Как оцениваете перспективы сборной Германии на чемпионате мира?

– Германия в течение последних лет уже показала, что способна уверенно занимать первое место в мире. Команда прекрасная, играет замечательно и должна как минимум доходить до финала.

– Следите ли за выступлениями «Динамо», что думаете по этому поводу?

– Конечно, слежу за выступлениями. Очень рад видеть в команде новые лица, у команды прекрасный новый тренер – мой друг. Мы с ним вместе много играли, и я уверено он будет двигать команду в нужном направлении. В последнее время в «Динамо» было множество изменений, перемен в клубном руководстве, финансовая подпитка уже не такая мощная, как была когда-то. Все это требует огромной работы, больших усилий. Уверен, они в итоге увенчаются успехом.

– «Динамо» скоро откроет новый стадион. Планируете приехать на открытие?

– Если пригласят, то с большим удовольствием приеду, хотел бы поучаствовать в этом.

– Кто, на ваш взгляд, главные конкуренты сборной Германии на чемпионате мира?

– Что касается конкурентов, то это, в первую очередь, сборная Франции, которая играет в очень качественный футбол топ-класса. Но, разумеется, нельзя забывать о Бразилии, Аргентине, Испании. Все эти команды также сегодня на подъеме.

– На что может рассчитывать Россия на домашнем турнире?

– На мой взгляд, у России – прекрасная команда с сильными исполнителями, которые находятся в очень хорошей форме. Многих из них я знал еще совсем молодыми, практическими начинающими футболистами. Я в частности еще тогда говорил, что Смолов и Кокорин будут прекрасными нападающими. Сейчас они это наглядно демонстрируют своей игрой и голами. Думаю, вашей команде по силам провести хороший чемпионат.

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