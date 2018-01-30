Каким Дзюбу запомнит «Зенит». Назад в прошлое – за две минуты

Каким Дзюбу запомнит «Зенит». Назад в прошлое – за две минуты

30 января 18:36

«Арсенал» вот-вот объявит о переходе нападающего Артема Дзюбы, права на которого принадлежат «Зениту».

Дзюба не прощается с Петербургом, а говорит до свидания. По информации СМИ, форвард до конца сезона на правах аренды отравляется в тульский «Арсенал». В текущем сезоне Артем забил один гол в 15 матчах. «Матч ТВ» предлагает поклонникам невского клуба дождаться официального сообщения за просмотром ностальгического ролика. Спойлер: видео о том, каким Дзюбу (на ближайшие полгода) могут запомнить в «Зените». 

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

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