Каким Дзюбу запомнит «Зенит». Назад в прошлое – за две минуты

«Арсенал» вот-вот объявит о переходе нападающего Артема Дзюбы, права на которого принадлежат «Зениту».

Дзюба не прощается с Петербургом, а говорит до свидания. По информации СМИ, форвард до конца сезона на правах аренды отравляется в тульский «Арсенал». В текущем сезоне Артем забил один гол в 15 матчах. «Матч ТВ» предлагает поклонникам невского клуба дождаться официального сообщения за просмотром ностальгического ролика. Спойлер: видео о том, каким Дзюбу (на ближайшие полгода) могут запомнить в «Зените».

Фото: РИА Новости/Игорь Руссак