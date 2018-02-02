Директор по безопасности «Зенита»: «Делаем все, чтобы на арене «Санкт-Петербург» людям было комфортно»

О ситуации с болельщиками на предстоящем матче Лиги Европы «Зенит» - «Селтик», системах наблюдения и контроля на домашнем стадионе сине-бело-голубых, а также о том, что будет здесь после ЧМ, рассказывает директор по безопасности петербургского клуба Юрий Федотов.

В Глазго собираются 500 болельщиков

- Через две недели матч «Селтик» - «Зенит». Вы тоже готовитесь?

- В первую очередь хочу сказать, что уже вовсю ведется подготовка к ЧМ. В том числе это относится и к нашей полиции. Причем работа идет довольно серьезная. Собираются данные по нарушителям, которые «проявили» себя во время выездов на международные матчи. Хочется, чтобы в преддверии игры с «Селтиком» в Шотландии наши болельщики это тоже понимали. В итоге некоторые из них могут столкнуться с тем, что в какой-то момент им просто откажут в европейской визе. Кстати, по итогам двух последних матчей в Норвегии и Испании за хулиганские действия 12 наших фанатов лишены права въезда в страны Шенгенского соглашения. Сейчас во всем мире органы правопорядка объединяют усилия по борьбе с нарушениями на матчах. И российский болельщик должен об этом знать.

- Сколько поклонников «Зенита» планируют поехать в Глазго?

- Порядка 500 человек. Мы серьезно к этому готовимся. Идет обмен информацией с шотландской стороной, в том числе со структурами, связанными с Интерполом. Цель одна — не допустить беспорядков как в Глазго, так и потом в Санкт-Петербурге.

- Взаимопонимание с коллегами из «Селтика» есть?

- Да. Рассчитываем на него и в дальнейшем. Помогаем друг другу и надеемся, что оба матча пройдут на хорошем организационном уровне.

На игре с «Селтиком» «вираж» могут занять дети

- В прошлом году УЕФА наложил дисциплинарные санкции на «Зенит». В чем они заключаются?

- Действительно на одном из последних домашних матчей группового этапа Лиги Европы на «вираже» стадиона «Санкт-Петербург» появился несанкционированный баннер, посвященный гражданину Сербии, который осужден Гаагским трибуналом. По итогам той игры дисциплинарный комитет УЕФА принял решение закрыть зону активного боления на ближайшей домашней встрече «Зенита». То есть как раз 22 февраля на ответном матче 1/16 финала ЛЕ с «Селтиком».

- Выходит, во время этой игры фанатский сектор будет пустовать?

- Клуб обязан выполнять решение УЕФА. Но мы не хотим, чтобы сектор пустовал. Сейчас «Зенит» рассматривает возможность размесить здесь на матче с «Селтиком» воспитанников Академии «Зенита» и ее филиалов. Все это в рамках программы социальной поддержки, направленной на то, чтобы на футбол ходило как можно больше детей.

- Правилам УЕФА это желание клуба не противоречит?

- Мы надеемся, что УЕФА поддержит наше предложение заполнить трибуны детьми. Разумеется, проход на игру с «Селтиком» для них будет бесплатным. А вообще, хочется верить, поводов для санкций в отношении наших болельщиков в будущем не окажется. Клуб достиг очень серьезных показателей в плане посещаемости домашней арены. На ней созданы комфортные и безопасные условия для зрителей. Поэтому рассчитываем, что и в дальнейшем «Зенит» продолжит лидировать по посещаемости матчей. А петербуржцы смогут получать удовольствие и от качества игры команды, и от пребывания на «Санкт-Петербурге».

Есть нарушители, отлученные от посещения матчей на три года

- На новом стадионе «Зенит» провел всю первую часть сезона. Без некоторых эксцессов, увы, не обошлось. Служба безопасности клуба может, что называется, назвать каждого нарушителя поименно, или кто-то выпал из ее поля зрения?

- Из-за действий таких псевдоболельщиков клуб несет серьезные имиджевые и экономические убытки. Каждое правонарушение на стадионе – это штрафы, накладываемые на «Зенит» РФПЛ и УЕФА. Это большие деньги. С другой стороны, радует, что после переезда команды с «Петровского» на новый стадион на футбол стало ходить вдвое больше людей. Как минимум. А мы при этом не отмечаем увеличения количества эксцессов. Более того, совместная работа службы безопасности и полиции плюс современные технические средства, внедренные на «Санкт-Петербурге», позволяют сказать: на сегодня ни один случай нарушения правил поведения на арене не остался безнаказанным.

- И цифры можете привести?

- По итогам первой части сезона 117 владельцев абонементов лишены возможности посещать футбольные матчи. 94 из них привлечены к ответственности за совершение противоправных действий, а на 59 человек судом наложен запрет на посещение стадионов в день проведения официальных спортивных мероприятий. Это новая норма в Административном кодексе, о которой не все еще знают.

- Надолго подобные нарушители отлучаются от футбола?

- Срок наложения административного запрета варьируется в зависимости от обстоятельств и составляет от полугода до 3 лет. Конечно, большинство нарушителей – таких сейчас 38 человек - получили по минимуму: 6 месяцев. Но те, кто нанес серьезный ущерб интересам клуба, создал опасность для жизни и здоровья окружающих, лишены решением суда права посещения официальный спортивных мероприятий на 3 года. Таковых шестеро. А вообще в качестве наказания за правонарушения на футболе предусматривается административный арест до 15 суток, а также наложение штрафа в среднем от 3 до 15 тысяч рублей. За прошедшие 20 туров чемпионата решением суда 63 человека были оштрафованы на различные суммы.

- Позволяет ли техническое оснащение арены сделать так, чтобы люди, которым суд запретил бывать на футболе, не смогли попасть на стадион, купив, скажем, билет по другим документам?

- Это очень серьезная проблема. Но она в первую очередь касается сотрудников полиции, которые обязаны следить за выполнением судебных решений. Сейчас мы не можем давать 100-процентную гарантию того, что человек, которому запрещен вход на стадион, не попадет на арену. Но хочу предупредить: если такого нарушителя задержат во время матча, то следующее наказание будет куда серьезнее. Человек должен понимать, к чему может привести его желание нарушить закон. Тем более система видеонаблюдения на «Санкт-Петербурге» самая современная в России. Она позволяет контролировать ситуацию и документировать даже попытки правонарушений. Поэтому те, кто приходит на стадион не поддерживать команду, а хулиганить, должны знать: сегодня созданы реальные условия для неотвратимости наказания за любое поведение не по правилам.

И еще. После окончания чемпионата мира по футболу клуб намерен использовать на арене «Санкт-Петербург» ту же систему видеоидентификации, что была установлена при проходе на «Петровский». А она дает практически 100-процентную гарантию, что ни один человек, попавший в нашу базу нарушителей, не сумеет даже под другими данными попасть на трибуну.

- Говорят, внутри арены система видеонаблюдения позволяет мгновенно зафиксировать ряд и место, на котором что-то пошло не так?

- Именно! Можно сделать фотографии и видеозарисовки самого правонарушения. После этого начинает работать машина правосудия: проступок документируется, устанавливается личность нарушителя, и соответствующим структурам дается команда на его задержание. Причем если этого не произошло после матча, расслабляться и думать, что все сошло с рук, не стоит. У нас были случаи, когда таких людей задерживали на следующем поединке, через игру и так далее. Повторюсь, задача службы безопасности и органов охраны правопорядка, с которыми мы работаем, заключается в том, чтобы создать все условия для неотвратимости наказания за нарушение.

- Вы сказали, что 117 владельцев абонементов в ближайшие полгода минимум не смогут посещать стадион. Может ли клуб продать билеты на эти места другим болельщикам?

- Если срок наложения запрета составляет меньше года – не может. То есть эти места будут какое-то время пустовать. Но и болельщик, в отношении которого действует запрет на посещение, должен понимать: даже по истечении срока наказания он абонемент на следующий сезон не купит.

- На арену «Санкт-Петербург» сейчас даже с Чукотки люди приезжают. Но ведь и среди приезжих могут быть хулиганы. Или такого нет?

- Хороший вопрос. С одной стороны, мы действительно отмечаем положительную тенденцию увеличения интереса к «Зениту» в регионах. И клуб, конечно, в этом заинтересован - есть цель сохранить статус самой популярной команды в России. Поэтому необходимо объединять всех наших болельщиков в регионах вокруг клуба, знакомиться с этими людьми. Они тоже должны пользоваться преференциями и льготами в рамках существующих программ. С другой стороны, понимаем: на выезде все, кто оказался на гостевом секторе «Зенита», для остальных зрителей – питерцы. И если человек во время матча ведет себя неподобающе, никто не будет разбираться и делать скидку на то, что он приехал из другого места. Для всех он житель Санкт-Петербурга, а это уже пятно на имидже не только клуба, но и всего нашего города.

На футбол стали ходить семьями

- На стадионе «Санкт-Петербург» перед каждым матчем работает фан-променад, интересно развлекают болельщиков. Службе безопасности это добавляет сложности в работе?

- И да, и нет. Конечно, создание таких активностей - большая помощь структурам безопасности. Люди приходят на арену задолго до начала самого матча. Таким образом, мы уменьшаем очереди на вход, а прохождение досмотра проводится с сохранением всех необходимых мер безопасности. В итоге у болельщиков создается перед игрой позитивный настрой. Но надо понимать, что ужесточение контроля и меры безопасности всегда снижает степень психологического комфорта у человека, пришедшего на стадион. Поэтому мы должны найти золотую середину. И клуб предпринимает в этом направлении серьезные шаги. Помимо того же фан-променада это совершенствование транспортной логистики. Клуб, например, оплачивает шаттлы, доставляющие людей на арену в дни проведения матчей и потом обратно к метро. Все эти меры направлены на то, чтобы болельщики чувствовали: они важная часть клуба и команды.

- С переездом «Зенита» на «Санкт-Петербург» изменился контингент зрителей?

- На мой взгляд, после переезда поддержка команды стала еще лучше, грандиознее. За это следует благодарить наших фанатов, которые тщательно готовятся к каждому матчу. Так получается, что чаще всего мы говорим о тех, кто совершает противоправные действия, но таких меньшинство. Большинство же тратит свою энергию на организацию настоящего шоу на трибунах. Посмотрите, какие живописные баннеры создают болельщики – не ошибусь, если скажу, что практически все европейские сайты публиковали их фотографии. Это колоссальная поддержка, мы ей гордимся. Знаю, что некоторые приходят на стадион, чтобы посмотреть в том числе и на эти шоу нашего активного фанатского ядра, ощутить ту ауру, которая царит на арене во время игры. По итогам первой части сезона «Зенит» занимает первое место по посещаемости, и это неслучайно. Такой большой стадион строился прежде всего ради людей, ради того, чтобы каждый мог увидеть футбол вживую, а не по телевизору, потому что обстановка внутри арены и телекартинка существенно разнятся. Практически на каждом матче у нас более 45 тысяч зрителей независимо от того, топовая это игра или нет. Значит, людям интересно. А отвечая на ваш вопрос о том, изменился ли контингент, подчеркну главное: мы видим, что существенно увеличилось количество тех, кто приходит на стадион с детьми. Очень положительный момент для клуба: так он привлекает новых поклонников, которые будут любить и понимать футбол, поддерживать «Зенит» с детства. Это хорошо и для укрепления семейных уз, если хотите, ведь такие совместные походы создают положительную атмосферу в главной ячейке общества. Мы это поддерживаем и приветствуем.

- Впереди чемпионат мира по футболу, матчи которого пройдут и на «Санкт-Петербурге». Что вам останется в наследство?

- Клуб тоже очень серьезно готовится к ЧМ, да иначе и не могло быть, ведь огромное количество надзорных органов следит за тем, как мы обеспечиваем безопасность на стадионе. Мы нацелены сделать все, чтобы турнир прошел в комфортных и безопасных условиях, это важно всегда, а сейчас - с учетом политической обстановки вокруг всего российского спорта – особенно. И все положительное, что будет накоплено за время проведения чемпионата мира, используем в дальнейшей работе. Более того, рассчитываем, что проведение турнира даст свежий импульс в создании комфортных условий для болельщиков. Например, откроется новая станция метро, благодаря ей прийти и уйти со стадиона станет куда проще. Наша цель сделать так, чтобы у всех зрителей возникало желания возвращаться на футбол снова и снова.

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь; РИА Новости/Алексей Даничев; ФК «Зенит»

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