Как «Зенит» обыграл команду Каннаваро

Корреспондент «Матч ТВ» – о том, что происходило во время заключительной встречи сине-бело-голубых на сборе в Дубае.

Таинственные китайцы

Игра «Зенита» с «Гуанджоу» неожиданно оказалась окружена атмосферой таинственности. Сначала по настойчивой просьбе китайской стороны ее перенесли с 16:00 на 18:00 местного времени. Затем уже на стадионе неоднократный чемпион Поднебесной наотрез отказался предоставлять свой состав для стартового протокола. Не появился он и на официальном сайте «Гуанджоу». Организаторам встречи неимоверными усилиями все же удалось добыть нужную информацию. Что ж, она того стоила: на матч с «Зенитом» китайский клуб внес 27(!) фамилий. Впрочем, громких, как, скажем, Халк или Витсель, не оказалось ни одной.

Два гола за две минуты

Манчини в свою очередь выставил точно такой же стартовый состав, что и в предыдущем спарринге с пражской «Славией». То есть с Кокориным (он вновь вышел с капитанской повязкой) и Заболотным в атаке и Кузяевым на правом фланге обороны. Как объяснил позже главный тренер «Зенита», последняя мера вынужденная – из-за отсутствия Ивановича (у него проблемы с глазом) и не лучшего самочувствия Смольникова.

Перед игрой Роберто Манчини и главный тренер «Гуанчжоу» Фабио Каннаваро вновь тепло поприветствовали друг друга. Правда, на сей раз легенды итальянского футбола общались не так долго, как в минувший четверг, когда встретились на стадионе «Мактум бин Рашид Аль Мактум» в пересменке между матчами.

Что касается первого тайма то стоит отметить, что…

Во-первых, забил Дриусси, который радовался этому голу как ребенок.

Во-вторых, забил Кокорин. Причем свой третий мяч на сборе. А заодно обогнал по этому показателю Заболотного. Новичок «Зенита» тоже мог отличиться до перерыва, но угодил в штангу.

В-третьих, между голами Дриусси и Кокорина прошло не более двух минут. А это значит, китайской команде оказалось трудно перестроится, когда в обороне «Гуанчжоу» что-то пошло не так.

И, наконец, стало понятно – этот матч первый для «Зенита» на сборе, когда на трибунах болеют не только за него. Что, впрочем, неудивительно. Китайских туристов, а также трудящихся в ОАЭ посланцев Поднебесной корреспондент «Матч ТВ» встретил за две неделе в Дубае не меньше, чем россиян. С другой стороны, поддерживающих «Зенит» было слышно гораздо чаще, поскольку соотношение опасных моментов можно оценить как 8:1 в пользу петербуржцев. К тому же изрядную долю переживающих за «Гуаньчжоу» составили все их 17 запасных.

Заболотный догнал Кокорина

Во втором тайме появились не только новые игроки в составах обеих команд, но и новые мячи. Опять же, по инициативе «Гуанчжоу»: сопернику «Зенита» оказалось принципиально заменить инвентарь, используемый в Лиге Европы, на тот, которым играют в чемпионате Китая.

Впрочем, организаторы вольно или невольно, но тоже вставили китайцам свою шпильку. Когда после фола на Дриусси красную карточку получил Линьпэн, тренерский штаб «Гуанчжоу» тут же решил выпустить вместо него Чанга, полагая, что в товарищеских матчах удаление происходит с правом замены. Однако местный рефери Ийаха Аль-Мулла четко дал понять выбежавшему к бровке Фабио Каннаваро: не положено, и все тут. В ответ главный тренер китайского клуба лишь саркастически улыбнулся. Добавим, что по ходу второй половины «Зенит» провел еще два мяча. Причем Заболотный все же догнал Кокорина. А на второе место среди бомбардиров вышел Денис Терентьев, который вновь забил гол-красавец. И хотя «Гуанчжоу» счет все же размочил, однако общая разница мячей между «Зенитом» и его противниками в Дубае выглядит впечатляюще: 14-2!

«Зенит» – «Гуанчжоу Эвергранд» – 4:1. Статистика матча

Фото: ФК «Зенит»