Две недели «Зенита» в Дубае. Как это было

«Матч ТВ» подводит итоги первого сбора сине-бело-голубых, проходившего в Дубае и завершившегося в понедельник.

По дозированной системе

«По сравнению с Австрией на этом сборе все почему-то полегче переносится». Нечто подобное от игроков «Зенита» в Дубае приходилось слышать за минувшие две недели довольно часто.

Действительно, когда летом прошлого года Роберто Манчини только возглавил «Зенит» и повез команду в Альпы, там, как казалось со стороны, пот в три ручья тек с футболистов с первого и до последнего дня.

На сей раз тренировки тоже были весьма интенсивными. И поначалу у игроков, как всегда бывает после отпуска, болело все на свете. С другой стороны, было меньше бега, больше работы с мячом и в атлетическом зале.

Более того, нагрузку зенитовцам явно дозировали. И всем вместе, и каждому по отдельности.

– Понятно, в одинаковом состоянии все так или иначе быть не могут. На этом сборе как раз и работаем над тем, чтобы привести команду к общему знаменателю, – говорил по ходу дела в интервью «Матч ТВ» один из помощников главного тренера Анатолий Тимощук.

Добавим, что при этом футболисты даже пробегали больший или меньший километраж в зависимости от своих кондиций и состояния. Последнее, само собой, ежедневно фиксировались и тщательно анализировались. Однажды корреспондент «Матч ТВ» стал свидетелем того, как тренеры по физподготовке настоятельно попросили Кокорина и Кузяева закончить работу на поле и перейти к восстановительным процедурам. Правда, «выгнать» россиян с газона и оторвать от мяча оказалось нелегко.

В итоге, судя по контрольным матчам, уже после первых двух недель зимней подготовки «Зенит» находится в неплохой форме.

Быстрее, острее, результативнее

Что, собственно, и доказали спарринги в Дубае. Их было не так много, как в прошлом году здесь же при Луческу. Зато прослеживалась четкая система: все три встречи пришлись на вторую неделю сбора и игрались через два дня на третий. Причем с довольно приличными соперниками – «Копенгаген» и пражская «Славия», как и «Зенит», выступали осенью на групповом этапе Лиги Европы, а «Гуанчжоу» – чемпион Китая и победитель азиатской Лиги чемпионов.

Однако петербуржцы обыграли их с общим счетом 14:2. Как пошутил по этому поводу Александр Кокорин – ничего, мол, особенного: бывало, в Дубае в прошлые годы по 14 мячей и одной команде забивали. Другое дело, что это были любители из Африки.

В данном же случае «Зенит» оказался гораздо быстрее, острее, результативнее и надежнее в обороне трех вполне крепких клубов. Добавим, что качестве базовой Манчини использовал схему 4-4-2 и чуть реже 4-3-3.

Однако на данном этапе подготовки вариации с расстановкой наверняка были связаны с тем, что не обошлось без травм. Иванович из-за проблем с глазом сбор фактически пропустил и досрочно отправился лечиться в Петербург, а Кришито за пару дней до окончания тренировок уехал в Италию. Так и не вернулся в общую группу Нобоа. А вот Смольников хоть и не успел набрать нужные кондиции, но уже начал догонять партнеров и вышел на замену в двух последних матчах.

Спортивная наглость молодежи

В Дубай Манчини взял целую группу молодежи. Для 17-летнего Ильи Скроботова и 20-летнего Дмитрия Плетнева это, по сути, был первый опыт работы с главной командой в тренировочных лагерях. Андрей Панюков, Дмитрий Богаев, Денис Терентьев – бойцы, безусловно, гораздо более опытные, но тоже еще отнюдь не «старики». Так вот эта компания явно не ударила лицом в грязь ни в контрольных матчах, ни в рабочем процессе.

Особенно впечатляюще она выглядела в игре с «Копенгагеном», когда показала такую здоровую спортивную наглость, что наглухо закрыла свою штрафную и забила больше, чем вышедший на второй тайм состав, куда больше напоминавший основу.

Новая планка Манчини

По ходу осенней части сезона только ленивый не считал, сколько мячей на пару забивают Кокорин и Дзюба. Причина понятна: еще летом Манчини определил форвардам задачу-минимум – 35 голов за футбольный год.

Дзюбы, как и Шатова, на сборе в Дубае не было. И, скорее всего, не будет в главной команде весной. Во всяком случае именно такой вывод напрашивается, исходя из комментариев и интервью Манчини на сборе.

С другой стороны, после заключительной контрольной встречи с «Гуанчжоу» главный тренер «Зенита» обозначил новую планку: 30 голов на всю команду за 10 оставшихся матчей чемпионата. То есть в среднем получается по три мяча за игру. А кто именно забьет – не так важно. Что же, вести этот подсчет будет не менее интересно, чем в случае с Дзюбой и Кокориным.

Плацдарм для Заболотного

Поскольку этой зимой в «Зените» пока появился только один новичок, то и внимание к нему в Дубае было особым. И надо отметить, что Антон Заболотный довольно органично вписался и в состав, и в коллектив. Достаточно сказать, что в контрольных матчах он не отстал от Александра Кокорина – оба провели по три гола. Причем мячи форварды забивали весьма разноплановые. Что ж, первый плацдарм в «Зените» Заболотный взял, теперь надо на нем закрепиться. Но делать это ему предстоит уже на следующем сборе в Турции, куда команда отправится в пятницу после трех выходных.

Фото: ФК «Зенит»