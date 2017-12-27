«Сити» уходит в отрыв. Стерлинг забивает в Ньюкасле: гол и лучшие моменты

«Сити» уходит в отрыв. Стерлинг забивает в Ньюкасле: гол и лучшие моменты

27 декабря 22:15

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» проиграл «Манчестер Сити» (0:1).

Факты о матче:

  • Единственный мяч в первом тайме забил Рахим Стерлинг.

  • «Манчестер Сити» одержал 18-ю победу в АПЛ подряд. 

  • Отрыв от «МЮ» теперь составляет 15 очков.

  • Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Компани, Отаменди, Уокер, Данило, Сильва, Фернандинью, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Агуэро.
  • Стартовый состав «Ньюкасла»: Эллиотт, Манкильо, Дамметт, Мбемба, Лэскеллес, Йедлин, Диаме, Шелви, Мерфи, Аронс, Хоселу.

Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты

На первых минутах Агуэро попадает в штангу.

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Опасный выстрел де Брюйне выше ворот.

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Вратарь «Ньюкасла» спасает команду от гола.

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Агуэро вновь попадает в штангу.

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0:1. Рахим Стерлинг.

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А вот и ответочка «сорок». Отаменди выносит мяч из пустых ворот.

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Опаснейшая контратака гостей!

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Де Брюйне упускает верный шанс.

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Агуэро забивает, но из офсайда.

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Лэскеллес едва не срезал мяч в свои ворота.

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Фото: Alex Livesey/Getty Images Sport/Getty Images

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