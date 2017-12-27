«Сити» уходит в отрыв. Стерлинг забивает в Ньюкасле: гол и лучшие моменты

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» проиграл «Манчестер Сити» (0:1).
Факты о матче:
- Единственный мяч в первом тайме забил Рахим Стерлинг.
«Манчестер Сити» одержал 18-ю победу в АПЛ подряд.
Отрыв от «МЮ» теперь составляет 15 очков.
- Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Компани, Отаменди, Уокер, Данило, Сильва, Фернандинью, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Агуэро.
- Стартовый состав «Ньюкасла»: Эллиотт, Манкильо, Дамметт, Мбемба, Лэскеллес, Йедлин, Диаме, Шелви, Мерфи, Аронс, Хоселу.
Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты
На первых минутах Агуэро попадает в штангу.Открыть видео
Опасный выстрел де Брюйне выше ворот.Открыть видео
Вратарь «Ньюкасла» спасает команду от гола.Открыть видео
Агуэро вновь попадает в штангу.Открыть видео
0:1. Рахим Стерлинг.Открыть видео
А вот и ответочка «сорок». Отаменди выносит мяч из пустых ворот.Открыть видео
Опаснейшая контратака гостей!Открыть видео
Де Брюйне упускает верный шанс.Открыть видео
Агуэро забивает, но из офсайда.Открыть видео
Лэскеллес едва не срезал мяч в свои ворота.Открыть видео
Фото: Alex Livesey/Getty Images Sport/Getty Images
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