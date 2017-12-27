Моуринью идет к новому провалу. Кто в этом виноват?

Тренер «Ман Юнайтед» подготовил несколько убедительных тезисов.

Клуб. При португальском тренере «Ман Юнайтед» провел две масштабных летних трансферных кампании и потратил 350 миллионов евро. Но чтобы быть лучшими, этого недостаточно.

— Этого не хватает. Этого не хватает, — дважды повторил Моуринью, потеряв очки в игре с «Бернли». — «Манчестер Сити» покупает крайних защитников по цене страйкеров.

Команда Моуринью отстает от «Сити» на 12 очков, и после провала в игре с «Бернли» жалобы тренера бесят и болельщиков «Юнайтед», и хейтеров Моуринью. Но если анализировать факты, то так и есть. При португальце клуб потратил 350 миллионов евро, «Манчестер Сити» при Гвардиоле – более 460 миллионов евро. Они оба стартовали одновременно – летом 2016-го. Прошедшим летом «Ман Сити» купил двух крайних защитников (Бенджамена Менди и Кайла Уокера) за 110 миллионов евро, «Ман Юнайтед» отдал за форварда Ромелу Лукаку – 86. И если бы Моуринью тягался в АПЛ, например, с Унаи Эмери, его жалобы действительно выглядели бы смешно. Но Моуринью тягается с лучшим тренером мира, и каждый потраченный миллион тут действительно имеет значение.

История. Следующий аргумент Моуринью сомнителен. «Цена для больших клубов отличается от цены для остальных. Клубы с большой историей обычно наказываются на рынке за свою историю. Когда вы говорите о больших клубах, вы говорите о клубах с большой историей».

Моуринью снова возвращается к «Ман Сити», хотя и не говорит об этом прямо. Это намек, что тренерам «Ман Юнайтед», «Интера», «Милана», «Реала» сложнее получить нужного футболиста, чем их перспективному коллеге со стадиона «Этихад».

Амбиции. Фраза, после которой Моуринью сложно воспринимать всерьез. Тренер говорит, что на него и команду давит необходимость выиграть премьер-лигу.

— У «Тоттенхэма» нет такой ответственности, потому что у них нет такой истории, как у нас. У «Арсенала» нет такой ответственности, у «Челси» тоже нет.

Игроки. Два-три раза в месяц Моуринью открыто критикует команду – никогда раньше он не говорил плохо о своих футболистах столь часто. Возможно, по мнению тренера, это должно дополнительно мотивировать. Но все идет не так.

— Мы не победили, потому что упустили невероятные шансы, — говорил Моуринью после ничьей с «Лестером» (2:2). — У нас была огромная концентрация ошибок в обороне в простом для победы матче. В перерыве при счете 1:1 я сказал футболистам, что в этом матче просто победить. Но в итоге 2:2. Иногда ты делаешь ошибки, и тебя за это не наказывают. Нас наказали за наши ошибки. Мы сделали все для победы, но когда ты упускаешь отличные шансы… Мы по-детски теряли мяч. Так просто! По-детски играли в их штрафной, по-детски играли в своей штрафной. Нас наказали на два очка. Я себя чувствую неплохо. С одной стороны, я зол как тренер, с другой, я отлично себя чувствую как человек.

Гвардиола и судьи. После провала в матче с «Ман Сити» и драки в тоннеле Моуринью сказал, что его соперник играет в плохой футбол.

— Когда ты смотришь игру «Ман Сити», то ждешь, что они будут забивать красивые голы. А не эти два безобразных. Один – после углового, второй – после отскока. Игру сегодня решил двойной сейв их вратаря и судейское решение.

Контракт Моуринью рассчитан до лета 2019-го. По данным The Mirror (газета, которая под заголовком «Учебная площадка российских футбольных хулиганов» опубликовала кадр с празднования Масленицы), в «Ман Юнайтед» недовольны ни результатом, ни игрой команды и поэтому уже приняли решение не продлевать действующий контракт.

Фото: globallookpress.com

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