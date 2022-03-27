«Не менял бы вратарей после одной ошибки, роботы еще не придуманы». Андрею Новосадову — 50!

— Юбилей ваш выпал на непростое время. Торжества будут?
— Всем занимается жена. Начала еще до того, как возникли нынешние непростые обстоятельства, поэтому небольшой сабантуйчик, думаю, будет. Где и как, не знаю, жена ничего не говорит.
— Готовы к цыганам с медведями?
— Это вряд ли, ситуация не располагает. Но в том, что все пройдет хорошо, не сомневаюсь.
— Продолжаете работать тренером вратарей подольского «Витязя»?
— Как раз перед нашим разговором была встреча. В «Витязе» уже 15 лет, вероятно, в ближайшее время что-то изменится.
— В какую сторону?
— Продолжу работать с детьми, но в Москве, а не Подмосковье.
— Вы голкипер с именем, а работаете с юниорами. Все устраивает?
— Должен же кто-то тренировать детей. Многое зависит от материала: где-то практикуют просев, а где-то набор, как у нас в «Витязе». Нужно что-то из них лепить. Иногда получается, иногда нет, но с детьми у меня всегда хороший контакт.
— Есть амбиции воспитать будущего Новосадова или Акинфеева?
— Разве можно заниматься воспитанием и не мечтать? Просто так приходить на работу неправильно. Конечно, хочется вырастить кого-то с именем, спортивным будущим. Еще важней, чтоб людьми хорошими стали.
— Новое место работы как-то связано с ЦСКА?
— Нет.
— Родной клуб не призвал вас после завершения карьеры. Повод удивляться?
— Чему? Как начал работать в «Витязе», так и работал до сих пор. Сначала была первая лига, потом вторая, затем любители. Опускались не по спортивным — по финансовым причинам. Единственный, кто постоянно инвестировал в «Витязь», — президент клуба (Сергей Лалакин. — «Матч ТВ»). Он и сейчас вкладывает деньги в детскую школу, старается как-то поощрять наши труды.
С ЦСКА же не было ни конфликтов, ни размолвок. Просто так сложилось. Отношение к армейскому клубу уважительное, ничего плохого мы друг другу не сделали.
— Дмитрий Кузнецов говорил в интервью «Матч ТВ»: «Если не нужен ЦСКА, прошу снять со стен мои фотографии».
— Чтобы что-то снять, надо, чтобы оно там висело, а я о себе такой информацией не располагаю. Вообще, любая критика — личное дело критикующих. Ни разу не сказал про ЦСКА худого слова, искренне болею за команду, которая меня вырастила.
— Тем более что сейчас армейцы в порядке.
— Откровенно радуют, и характер появился. Думаю, заслуга братьев. Оба самолюбивые, харизматичные, всегда бились до конца, неспроста ЦСКА при них несколько побед добыл на последних минутах.
— Вратарское искусство в мире не стоит на месте. Доходят ли последние тенденции до детей и любителей?
— У нас практически каждый год проходят профильные конференции. Из-за пандемии одна перенеслась, а так регулярно. В последний раз собирались в Нижнем Новгороде. Встречаемся, обсуждаем, ребята делают доклады, слушаем, спорим. Очень большая организаторская заслуга в этом Виталия Кафанова. У тренеров вратарей есть свой чат, всегда можно спросить что-то у того же Кафанова или Вячеслава Чанова, обменяться мнениями, поспорить. Помогаем друг другу, получаем советы.
— Реально прожить на зарплату детского тренера вратарей человеку с семьей?
— Тяжело.
— Есть какой-то бизнес?
— Нет. Но вел две школы, «Витязь» и «Подолье». Вторая ставка меньше, так что не двойная выходила. А что делать?
— Лет десять назад заговорили о новом подходе к игре ногами, приводя в пример Мануэля Нойера. Дань моде или действительно революционное новшество?
— В современном футболе без ног вратарям вообще никак. И учить этому надо с детских лет, иначе потом сложно будет переучивать. Неправильное что-то заложишь в ребенка — укоренится надолго. Чтобы учеба шла впрок, ученик должен слушать и впитывать, но характеры встречаются разные, без стержня в воротах в принципе не играют. Значит, требуется убедить, достучаться, вложить в голову. Некоторые проявляют упрямство: «Мне так удобнее». Тут уже важнее, не какой ты в прошлом вратарь, а какой ты педагог.
— После нойеровских «ног» появилось вратарское веяние такой же значимости?
— Постоянно добавляется новое в организации обороны и начале атаки. В руки мяч после передачи от своего нельзя брать давно. Зато можно сделать короткую, среднюю, длинную передачу, и не абы куда, а точно по назначению, в требуемую зону, в удобную ногу. Значит, надо владеть этим элементом в совершенстве.
Вообще, тренер вратарей всегда работает в связке с главным тренером. Он полностью в курсе его задумок и обучает подопечных так, как это нужно команде, подстраивает их игру под общую тактику. Лепить что-то от себя — так в футболе не делается.
— Беседовал с Кафановым прошлой зимой. Спросил, помнит ли он пенальти, разыгранный, а не пробитый Смоловым и Мамаевым в 2016-м. Корифей поблагодарил, сказал, что станет заострять на этом внимание подопечных. Вы заостряете?
— Придется, хоть и не каждый день. Все-таки случай редкий, в голове держать надо, но не в ущерб прочей информации.
— Вы сторонник записок перед серией пенальти и вообще хитростей такого рода?
— Как напоминание — почему нет? Человек отыграл на стрессе 120 минут, тут что угодно вылетит из головы. Соперник приблизился к твоим воротам — пульс гарантированно повышается. Отдалился — чуть спокойней становишься. После такого лишний раз освежить память не помешает, даже если перед матчем выучил все назубок. Хуже точно не будет.
— Однажды вы рассказали Дмитрий Гончарову, как бьет пенальти Бахва Тедеев. И тот не забил.
— Помню такое. Нормальная ситуация в нашем деле, вратарская солидарность. Мы играли контрольный матч с «Аланией» на сборах, Бахва мне забил. А Димку как раз в первом туре календарь свел с «Аланией». Он позвонил, я рассказал, как и куда. Не утаивать же.
— Гончарову потом аукнулось, как он считает. Тедеев стал его главным тренером и постепенно задвинул.
— (Смеется.) Не думаю, что из-за того пенальти.
— Сейчас фолы в штрафной подлежат рассмотрению VAR, на подступах к штрафной — нет. Как это отразилось на игре вратарей?
— Мало что изменилось. Вот для атаки соперника разница есть. Могут смелее нырять на подступах, VAR не проверит. Правда, и раньше ныряли, только пенальти сейчас под микроскопом, а штрафные нет.
— Вратари, по-вашему, должны играть до ошибки?
— Зависит от характеров. У меня поначалу было до ошибки. Если два равных вратаря в команде, логика тут есть. Но очень важно, как человек себя ведет. Замкнулся — одно. Сохраняет настрой, разозлился, сконцентрировался — другое. По тренировкам видно все, психологическая устойчивость — решающий фактор. А ошибка ошибке рознь, согласитесь. Бывают ляпы, бывают профессиональные промахи. Я бы не менял после единичных неудач, все-таки роботы еще не придуманы. Если вторая, третья ошибка подряд — вопрос снимается.
— Знакомы с коллегой Сергеем Чепчуговым?
— Лично нет.
— Интригует в соцсетях.
— Прочитал пару раз, ничего не понял, потерял интерес. Видно, у парня что-то сломалось в голове.
— Как относитесь к женскому футболу?
— Редко наблюдаю. На соседних полях в Подольске тренировалась женская команда, краем глаза что-то подмечал. Как-то не очень. Видно, уровень такой.
— Есть мнение: для женщин нужны мячи и ворота других размеров, поменьше.
— Представляете, сколько придется переделать по всему миру? Футбол должен оставаться футболом, с одинаковыми правилами.
— В баскетболе женский мяч меньше. И женщинам-вратарям лететь в дальний угол ворот дольше, чем мужчинам. Антропометрия не та.
— Согласен и все же придерживаюсь консервативных взглядов.
— Пальцы Кафанова можно фотографировать и отправлять на выставки бонсай. Как поживают ваши?
— Знакомая картина. Тоже выворачивались наизнанку, ноготь торчал с обратной стороны. Такая профессия, что поделать. Сломалось — зажило. Витальич, может, не сразу хватился, неправильно срослось. А вообще, вывихи, переломы, растяжения входят у нас в повседневный набор. Не знаю вратарей без сломанных пальцев. А если есть такие, значит, мячи не ловили.
— Вы всегда были мощным и при этом не робким, партнерам от вас порой прилетало. В неспортивной жизни попадался кто под горячую руку?
— Не припоминаю, не считая мелких аварий с какой-нибудь шпаной. Выйдешь из машины — люди успокаиваются, не хотят со шкафом связываться.
— Ваш сын учился на спортивного менеджера в РГУФК. Пошел в жизни по этой стезе?
— Пошел по другой, отцовской. Работает тренером вратарей в школе «Строгино», кажется, получается у него. Стажировался у меня, помогал, с удовольствием ездил. Потом прошел испытательный срок, и взяли его, достойно представляет фамилию.
— Как изоляция российского спорта скажется на юношеском и детском уровне?
— Жалко, что парни не смогут играть с зарубежными сверстниками. Вспоминаю себя в сборных СССР, выигравших чемпионат Европы и бронзу чемпионата мира, — эмоции до сих пор живы. У нынешних такого может не быть, не выплеснется что-то, не включится. Междусобойчики — нормально, но на топ-турнире все выдают максимум.
— Тройка лучших российский вратарей в данный момент?
— Акинфеев, Шунин, Сафонов.
— Главные ваши достижения за 50 прожитых лет?
— Победа на юношеском чемпионате Европы. Рождение сына. Серебро ЦСКА-1998 со вторым сумасшедшим кругом.
— Что, оглядываясь назад, сегодня сделали бы не так?
— Ничего не стал бы менять.