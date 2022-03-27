«Не менял бы вратарей после одной ошибки, роботы еще не придуманы». Андрею Новосадову — 50!

В канун юбилея «Матч ТВ» побеседовал с одним из самых колоритных голкиперов в российской истории, воспитанником ЦСКА, проведшем в этом клубе лучшие годы, чемпионом Европы-1990 (U-18), бронзовым призером чемпионата мира-1991 (U-20).

В канун юбилея «Матч ТВ» побеседовал с одним из самых колоритных голкиперов в российской истории, воспитанником ЦСКА, проведшем в этом клубе лучшие годы, чемпионом Европы-1990 (U-18), бронзовым призером чемпионата мира-1991 (U-20).

— Юбилей ваш выпал на непростое время. Торжества будут?

— Всем занимается жена. Начала еще до того, как возникли нынешние непростые обстоятельства, поэтому небольшой сабантуйчик, думаю, будет. Где и как, не знаю, жена ничего не говорит.

— Готовы к цыганам с медведями?

— Это вряд ли, ситуация не располагает. Но в том, что все пройдет хорошо, не сомневаюсь.

Андрей Новосадов / Фото: © Личный архив Андрея Новосадова

— Продолжаете работать тренером вратарей подольского «Витязя»?

— Как раз перед нашим разговором была встреча. В «Витязе» уже 15 лет, вероятно, в ближайшее время что-то изменится.

— В какую сторону?

— Продолжу работать с детьми, но в Москве, а не Подмосковье.

— Вы голкипер с именем, а работаете с юниорами. Все устраивает?

— Должен же кто-то тренировать детей. Многое зависит от материала: где-то практикуют просев, а где-то набор, как у нас в «Витязе». Нужно что-то из них лепить. Иногда получается, иногда нет, но с детьми у меня всегда хороший контакт.

— Есть амбиции воспитать будущего Новосадова или Акинфеева?

— Разве можно заниматься воспитанием и не мечтать? Просто так приходить на работу неправильно. Конечно, хочется вырастить кого-то с именем, спортивным будущим. Еще важней, чтоб людьми хорошими стали.

— Новое место работы как-то связано с ЦСКА?

— Нет.

— Родной клуб не призвал вас после завершения карьеры. Повод удивляться?

— Чему? Как начал работать в «Витязе», так и работал до сих пор. Сначала была первая лига, потом вторая, затем любители. Опускались не по спортивным — по финансовым причинам. Единственный, кто постоянно инвестировал в «Витязь», — президент клуба (Сергей Лалакин. — «Матч ТВ»). Он и сейчас вкладывает деньги в детскую школу, старается как-то поощрять наши труды.

С ЦСКА же не было ни конфликтов, ни размолвок. Просто так сложилось. Отношение к армейскому клубу уважительное, ничего плохого мы друг другу не сделали.

— Дмитрий Кузнецов говорил в интервью «Матч ТВ»: «Если не нужен ЦСКА, прошу снять со стен мои фотографии».

— Чтобы что-то снять, надо, чтобы оно там висело, а я о себе такой информацией не располагаю. Вообще, любая критика — личное дело критикующих. Ни разу не сказал про ЦСКА худого слова, искренне болею за команду, которая меня вырастила.

— Тем более что сейчас армейцы в порядке.

— Откровенно радуют, и характер появился. Думаю, заслуга братьев. Оба самолюбивые, харизматичные, всегда бились до конца, неспроста ЦСКА при них несколько побед добыл на последних минутах.

— Вратарское искусство в мире не стоит на месте. Доходят ли последние тенденции до детей и любителей?

— У нас практически каждый год проходят профильные конференции. Из-за пандемии одна перенеслась, а так регулярно. В последний раз собирались в Нижнем Новгороде. Встречаемся, обсуждаем, ребята делают доклады, слушаем, спорим. Очень большая организаторская заслуга в этом Виталия Кафанова. У тренеров вратарей есть свой чат, всегда можно спросить что-то у того же Кафанова или Вячеслава Чанова, обменяться мнениями, поспорить. Помогаем друг другу, получаем советы.

— Реально прожить на зарплату детского тренера вратарей человеку с семьей?

— Тяжело.

— Есть какой-то бизнес?

— Нет. Но вел две школы, «Витязь» и «Подолье». Вторая ставка меньше, так что не двойная выходила. А что делать?

— Лет десять назад заговорили о новом подходе к игре ногами, приводя в пример Мануэля Нойера. Дань моде или действительно революционное новшество?

— В современном футболе без ног вратарям вообще никак. И учить этому надо с детских лет, иначе потом сложно будет переучивать. Неправильное что-то заложишь в ребенка — укоренится надолго. Чтобы учеба шла впрок, ученик должен слушать и впитывать, но характеры встречаются разные, без стержня в воротах в принципе не играют. Значит, требуется убедить, достучаться, вложить в голову. Некоторые проявляют упрямство: «Мне так удобнее». Тут уже важнее, не какой ты в прошлом вратарь, а какой ты педагог.

— После нойеровских «ног» появилось вратарское веяние такой же значимости?

— Постоянно добавляется новое в организации обороны и начале атаки. В руки мяч после передачи от своего нельзя брать давно. Зато можно сделать короткую, среднюю, длинную передачу, и не абы куда, а точно по назначению, в требуемую зону, в удобную ногу. Значит, надо владеть этим элементом в совершенстве.

Вообще, тренер вратарей всегда работает в связке с главным тренером. Он полностью в курсе его задумок и обучает подопечных так, как это нужно команде, подстраивает их игру под общую тактику. Лепить что-то от себя — так в футболе не делается.

— Беседовал с Кафановым прошлой зимой. Спросил, помнит ли он пенальти, разыгранный, а не пробитый Смоловым и Мамаевым в 2016-м. Корифей поблагодарил, сказал, что станет заострять на этом внимание подопечных. Вы заостряете?

— Придется, хоть и не каждый день. Все-таки случай редкий, в голове держать надо, но не в ущерб прочей информации.

— Вы сторонник записок перед серией пенальти и вообще хитростей такого рода?

— Как напоминание — почему нет? Человек отыграл на стрессе 120 минут, тут что угодно вылетит из головы. Соперник приблизился к твоим воротам — пульс гарантированно повышается. Отдалился — чуть спокойней становишься. После такого лишний раз освежить память не помешает, даже если перед матчем выучил все назубок. Хуже точно не будет.

— Однажды вы рассказали Дмитрий Гончарову, как бьет пенальти Бахва Тедеев. И тот не забил.

— Помню такое. Нормальная ситуация в нашем деле, вратарская солидарность. Мы играли контрольный матч с «Аланией» на сборах, Бахва мне забил. А Димку как раз в первом туре календарь свел с «Аланией». Он позвонил, я рассказал, как и куда. Не утаивать же.

— Гончарову потом аукнулось, как он считает. Тедеев стал его главным тренером и постепенно задвинул.

— (Смеется.) Не думаю, что из-за того пенальти.

— Сейчас фолы в штрафной подлежат рассмотрению VAR, на подступах к штрафной — нет. Как это отразилось на игре вратарей?

— Мало что изменилось. Вот для атаки соперника разница есть. Могут смелее нырять на подступах, VAR не проверит. Правда, и раньше ныряли, только пенальти сейчас под микроскопом, а штрафные нет.

— Вратари, по-вашему, должны играть до ошибки?

— Зависит от характеров. У меня поначалу было до ошибки. Если два равных вратаря в команде, логика тут есть. Но очень важно, как человек себя ведет. Замкнулся — одно. Сохраняет настрой, разозлился, сконцентрировался — другое. По тренировкам видно все, психологическая устойчивость — решающий фактор. А ошибка ошибке рознь, согласитесь. Бывают ляпы, бывают профессиональные промахи. Я бы не менял после единичных неудач, все-таки роботы еще не придуманы. Если вторая, третья ошибка подряд — вопрос снимается.

— Знакомы с коллегой Сергеем Чепчуговым?

— Лично нет.

— Интригует в соцсетях.

— Прочитал пару раз, ничего не понял, потерял интерес. Видно, у парня что-то сломалось в голове.

Фото: © Личный архив Сергея Чепчугова

— Как относитесь к женскому футболу?

— Редко наблюдаю. На соседних полях в Подольске тренировалась женская команда, краем глаза что-то подмечал. Как-то не очень. Видно, уровень такой.

— Есть мнение: для женщин нужны мячи и ворота других размеров, поменьше.

— Представляете, сколько придется переделать по всему миру? Футбол должен оставаться футболом, с одинаковыми правилами.

— В баскетболе женский мяч меньше. И женщинам-вратарям лететь в дальний угол ворот дольше, чем мужчинам. Антропометрия не та.

— Согласен и все же придерживаюсь консервативных взглядов.

— Пальцы Кафанова можно фотографировать и отправлять на выставки бонсай. Как поживают ваши?

— Знакомая картина. Тоже выворачивались наизнанку, ноготь торчал с обратной стороны. Такая профессия, что поделать. Сломалось — зажило. Витальич, может, не сразу хватился, неправильно срослось. А вообще, вывихи, переломы, растяжения входят у нас в повседневный набор. Не знаю вратарей без сломанных пальцев. А если есть такие, значит, мячи не ловили.

— Вы всегда были мощным и при этом не робким, партнерам от вас порой прилетало. В неспортивной жизни попадался кто под горячую руку?

— Не припоминаю, не считая мелких аварий с какой-нибудь шпаной. Выйдешь из машины — люди успокаиваются, не хотят со шкафом связываться.

Андрей Новосадов / Фото: © Личный архив Андрея Новосадова

— Ваш сын учился на спортивного менеджера в РГУФК. Пошел в жизни по этой стезе?

— Пошел по другой, отцовской. Работает тренером вратарей в школе «Строгино», кажется, получается у него. Стажировался у меня, помогал, с удовольствием ездил. Потом прошел испытательный срок, и взяли его, достойно представляет фамилию.

— Как изоляция российского спорта скажется на юношеском и детском уровне?

— Жалко, что парни не смогут играть с зарубежными сверстниками. Вспоминаю себя в сборных СССР, выигравших чемпионат Европы и бронзу чемпионата мира, — эмоции до сих пор живы. У нынешних такого может не быть, не выплеснется что-то, не включится. Междусобойчики — нормально, но на топ-турнире все выдают максимум.

— Тройка лучших российский вратарей в данный момент?

— Акинфеев, Шунин, Сафонов.

— Главные ваши достижения за 50 прожитых лет?

— Победа на юношеском чемпионате Европы. Рождение сына. Серебро ЦСКА-1998 со вторым сумасшедшим кругом.

— Что, оглядываясь назад, сегодня сделали бы не так?

— Ничего не стал бы менять.

Читайте также: