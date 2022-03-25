Бэйл — уникальный футболист. Вообще не играет за «Реал», но рвет соперников в сборной

Дубль против австрийцев.

Дубль против австрийцев.

Этот парень был из тех, кто просто любит Уэльс.

Гарет Бэйл вышел в стартовом составе национальной сборной против команды Австрии и оформил дубль. В середине первого тайма 32-летний нападающий идеально исполнил штрафной удар с острого угла, а через шесть минут после перерыва выцепил мяч у ворот соперника после углового и неотразимо пробил с разворота.

Человек, который не очень пристально следит за футболом, подумал бы: ну да, все верно, капитан сборной Уэльса, игрок «Реала», кому же еще тащить, как не ему?

Вот только Гарет Бэйл в «Реале» не играет, он там только присутствует — 77 минут на поле в нынешнем календарном году.

За последний год Бэйл отыграл в белой футболке 5 матчей (ни разу не провел на поле все 90 минут) и забил один мяч — в ворота «Леванте» в августе.

За тот же самый период за сборную Уэльса Бэйл провел 10 матчей (во всех отыграл минимум 84 минуты, лишь против Беларуси был заменен в перерыве, поскольку игра была сделана), забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач.

Когда в ноябре 2019 года улыбающийся Бэйл вместе с партнерами по национальной команде поднял флаг своей страны, на котором была написана меметичная фраза «Уэльс. Гольф. Мадрид. Именно в таком порядке», он не пытался подыграть шутке. Он был искренним.

Возможно, на вчерашние подвиги нападающего замотивировала колонка в центральном спортивном издании Marca. Называется она «Валлийский паразит», на заглавной иллюстрации Бэйл изображен комаром, ползущим по гербу мадридского «Реала».

«Паразит Бэйл прибыл из холодной и дождливой Британии. Он обосновался в Испании, в мадридском «Реале», где сначала изображал любовь и уважение, но вскоре его природа вынудила его высасывать кровь, не давая ничего взамен. Хотя, скорее, он высасывает не кровь, а деньги клуба», — так начинается полная ярких образов колонка.

Чтобы вы понимали, Marca — карманное издание президента «Реала» Флорентино Переса. Он использует газету в том числе, чтобы создавать давление на подчиненных.

Например, в ноябре 2015-го, перед класико, журналисты стали продавливать идею о том, что против «Барселоны» должны сыграть Бэйл и Хамес Родригес — Флорентино Перес видел в них будущих лидеров команды и вообще не любил, когда игроки с большими контрактами остаются на скамейке запасных. Тогдашний тренер Рафаэль Бенитес прогнулся, выставил обоих игроков в старте, получил закономерные 0:4 и был уволен.

Ситуация с Бэйлом в Мадриде давно прошла точку невозврата. Клуб не может избавиться от игрока, потому что никто в здравом уме не готов удовлетворить финансовые аппетиты валлийца. А сам он не стремится покидать клуб, где так хорошо платят. Мол, вы дали мне такое соглашение, вы не выпускаете меня на поле, вы не можете найти мне другой клуб — это ваши проблемы.

То, что где-то там внутри остался сильный футболист, Бэйл доказывает не только в сборной. В прошлом сезоне нападающего взял в аренду «Тоттенхэм», и Гарет наколотил 11 мячей за 20 матчей — столько же, сколько за три последних (включая нынешний) сезона в «Реале». К слову, в сборной за последние четыре года Бэйл забил еще больше — 12.

Кажется, Гарету доставляет особое удовольствие периодически напоминать футбольному миру, на что он по-прежнему способен. И предпочитать мячу клюшку для гольфа — это его личный выбор, а не иллюстрация профнепригодности.

Можно, конечно, упрекнуть игрока в отсутствии здоровых амбиций, но с другой стороны — чего Бэйл еще не достиг в карьере? Суммарно он провел почти 500 матчей в двух крупных европейских клубах. Он четыре раза выиграл Лигу чемпионов, и никто не скажет, что его вклад в эти победы был мизерным. В конце концов, он лучший игрок в истории своей сборной.

Наверное, если бы Бэйл не покидал английскую премьер-лигу, то мы бы все эти годы говорили о нем с восхищением и сожалением — все-таки регулярные травмы игрока никуда бы не делись. И Флорентино Перес ошибся, пытаясь разглядеть в Бэйле будущего лидера «Реала», и очень долго не хотел признавать эту стратегическую ошибку.

Бэйл смог стать лидером только в одной команде. В той, где его принимают любым.

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