Исход класико определили тренеры. Хави изменил менталитет «Барселоны», а Анчелотти перемудрил с тактикой и провалился

Президент «Реала» не забудет этот результат.

Президент «Реала» не забудет этот результат.

Нет, он не Пирло и не Лэмпард.

Назначение главными тренерами клубных легенд, выступавших на диспетчерских позициях, — это не гарантия возрождения команды. Для «Челси» и «Ювентуса» это был краткий период разочарования и перехода к проверенным специалистам.

Но «Барселона» остается «Барселоной» с ее стилистическим догматизмом и религиозной верой в наследие: и создал Ринус Михелс команду по образу и подобию своему, и передал знания Кройффу, а Кройфф — Гвардиоле, а Гвардиола — Хави.

Хави оказался не просто некромантом, он не только оживил мертвое, он вернул времена, которые казались сгинувшими безвозвратно.

Футболисты «Барселоны» на «Сантьяго Бернабеу» резвились и улыбались, заколачивая один гол за другим. Для игроков, которые впервые увидели друг друга пару месяцев назад, Обамеянг, Дембеле и Торрес демонстрировали удивительное взаимопонимание. Для команды, игравшей в Турции в четверг (у «Реала» предыдущий матч был в понедельник), «Барса» демонстрировала удивительную свежесть.

60% на 40% по владению. 10-4 — по ударам в створ. Ноль — миллионы по разбитым сердцам. В современной истории были, конечно, на «Бернабеу» и 2:6, и 4:3 и аналогичные 4:0 в ноябре 2015-го. Но вряд ли перед одним из тех матчей «Реал» казался настолько фаворитом.

Ведь дело не в том, чего добился Хави в одном конкретном матче. Включите любую встречу «Барселоны» ранней осени и посмотрите на лица футболистов, на их игру. Самое важное достижение в футболе для тренера — это не угадать со схемой, не раскрыть подопечного в новом амплуа и даже не выиграть Лигу чемпионов, а изменить менталитет команды.

Вот как Симеоне из вечных неудачников вылепил сборную Мадрида по вольной борьбе. Как Зидан из того же набора футболистов, что под руководством Бенитеса сливались в класико, сделал команду, которая не умеет проигрывать в ответственный момент.

Всего лишь несколько месяцев назад Марк-Андре Тер Штеген был растерявшим прежнее мастерство вратарем, Серхи Бускетс — заложником непривычной системы, Френки де Йонг — затычкой во все дыры, Жерар Пике — играющим владельцем «Андорры», Пьер-Эмерик Обамеянг — «сбитым летчиком», Ферран Торрес — запасным в «Сити», Даниэл Алвес — пенсионером без клуба.

Сегодня все они команда, которая размазывает четвертьфиналиста Лиги чемпионов и будущего чемпиона Испании на его поле со счетом 4:0. И делают они это потому, что при счете 4:0 Хави с ума сходит на бровке из-за того, что его команда теряет мяч на своей половине поля.

Исход вчерашнего класико не ограничивается сюжетом про восходящую звезду тренерского цеха, у которого впереди не только успехи, но и кризисы, поражения и серые будни.

Карло Анчелотти тоже многое сделал для итогового результата.

У итальянского специалиста была сложная задача — как-то заменить лучшего и системообразующего игрока своей команды Карима Бензема. Форвард пропускал матч из-за травмы.

Самый очевидный вариант — сохранить привычную структуру игры и поставить на острие кого-то другого — Луку Йовича или Мариано Диаса. Можно было выпустить туда не совсем профильного Марко Асенсио.

Анчелотти вместо этого решил преподнести «Барселоне» тактический сюрприз, но в итоге преподнес его «Реалу». В схеме 4–2–4 Кроос и Каземиро играли в опорной зоне, а прессинг впереди должны были обеспечивать Модрич и Вальверде, тогда как бразильские вингеры сохраняли ширину.

Каталонцы, мягко говоря, прессинг не заметили. В перерыве при счете 0:2 Анчелотти сделал двойную замену, убрав Карвахаля (ноги Феррана Торреса еще долго будут ему сниться) и Крооса, выпустив вместо них Камавингу и Мариано. После матча вратарь «Реала» Тибо Куртуа откровенно заявил, что команда «не поняла установок тренера».

Во втором тайме «Реал» какое-то время поиграл в три центральных защитника, быстро пропустил два мяча, перестроился обратно в четыре с выходом Лукаса Васкеса, и, по сути, матч дальше доигрывался.

Анчелотти зачем-то полез на чужую территорию. Он всегда признавал, что предпочитает отдавать многое на откуп своим футболистам, не слишком утруждая их мудреной тактикой. В этом нет ничего зазорного — аналогичные признания делал Зидан, хотя пандемийный сезон показал нам значительный прогресс Зидана как тактика. Суть в том, что оба специалиста стали очень успешными, не будучи гиками по части передвижения фишек на доске.

Зачем ломать то, что работает? Зачем впервые за столько времени давать футболистам мудреные установки, которые они не в состоянии воспринять? Ладно бы на «Бернабеу» приехал «Манчестер Сити», «Ливерпуль» или «Бавария». Это ведь только-только набирающая силы «Барселона». В обычном режиме у «Реала» было бы больше шансов.

Президент «Реала» Флорентино Перес ненавидит громкие поражения в класико — не по счету, а по игре. Однажды он уже выкидывал Анчелотти из клуба, когда итальянец завалил концовку идеально складывавшегося сезона. Вчерашний результат, можно быть в этом уверенным, подвел черту под работой Анчелотти в «Реале». Его вероятный сменщик в тот же день тоже разгромно проиграл в принципиальном матче.

«Реалу» предстоит найти своего идеального тренера. «Барселона» его уже нашла.

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