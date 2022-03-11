«Эвертон» тянет на дно, а «Ньюкасл» от этого дна оттолкнулся. Почему два похожих клуба поменялись местами за полгода?

Управлять футбольным клубом — это искусство.

Управлять футбольным клубом — это искусство.

У «Эвертона» и «Ньюкасла» много общего. Оба ФК расположены по британским меркам в северной провинции: Ливерпуль на северо-западе, Ньюкасл на северо-востоке. «Эвертону» провинциальности добавляет соседство с более успешным клубом. Болельщики этих двух команд говорят на региональных диалектах, которые с непривычки сложно понять.

Оба клуба демонстрировали большой потенциал в нулевые. «Ньюкасл» три сезона подряд завершал в топ-5 (2001/02 — 2003/04) и даже брал бронзовые медали. «Эвертон» два года подряд финишировал в топ-5 (2007/08 — 2008/09) и даже выходил в Лигу чемпионов.

В последние годы «Эвертон» представлял собой куда более амбициозный проект, команда была нацелена на попадание в еврокубки, тогда как в «Ньюкасле» думали лишь о сохранении места в премьер-лиге.

7 октября произошло знаковое событие — «Ньюкасл» был приобретен консорциумом, связанным с правительством Саудовской Аравии. На момент покупки «Эвертон» занимал пятое место в АПЛ, а «Ньюкасл» был предпоследним. Казалось, такая динамика сохранится до конца сезона. Но сейчас «Ньюкасл» находится выше в турнирной таблице.

Клубы двигаются в противоположных направлениях:

«Ньюкасл» выиграл шесть из последних семи матчей, а проигрывал последний раз 19 декабря

«Эвертон» проиграл семь из последних восьми матчей

Что же произошло с командами по ходу сезона?

«Эвертон» страдает от нетерпеливого владельца. Кризис нарастал давно, но в этом сезоне произошел коллапс

То, что происходит сейчас с «Эвертоном», — это не кризис одного сезона, а результат многолетней гибельной стратегии владельца клуба Фархада Мошири. Британо-иранский бизнесмен стал владельцем ливерпульского клуба в феврале 2016 года, а недавно увеличил свою долю в нем до 94%. Но все это время он фактически единолично принимал спортивные решения, игнорируя мнения своих советников.

За шесть лет при Мошири в «Эвертоне» проработали шесть тренеров: Роберто Мартинес, Роналд Куман, Сэм Эллардайс, Марко Силва, Карло Анчелотти и Рафаэль Бенитес. Фрэнк Лэмпард — седьмой.

Все это абсолютно разные по стилю специалисты, между ними нет никакой связи и наследственности. В «Эвертоне» то объявляют долгострой, то пытаются побеждать здесь и сейчас, то ориентируется на доминирующий атакующий стиль, то пытаются играть в прагматичный футбол.

Это отражается и на трансферах — каждый новый специалист покупает футболистов под свое видение. Единственное, что не может купить ни один из них, — это время. Из всех шести тренеров в эпоху Мошири дольше всех проработал Анчелотти — 67 матчей. Но итальянец, известный своим чутким отношением к работе футбольных функционеров, сбежал в Мадрид при первой же подвернувшейся возможности.

Трещина на потолке «Эвертона» стремительно разрослась за последний год:

в прошлом апреле владелец клуба на три года продлил контракт со спортивным директором Марселем Брандсом, хотя ранее неоднократно давал ему отказ в вопросе ключевых трансферных решений

летом Мошири назначил на пост главного тренера Рафаэля Бенитеса, хотя практически все его советники, включая Брандса, были против

к декабрю в клубе возник очевидный конфликт между Бенитесом и спортивным директором — владелец выбрал сторону главного тренера и уволил Брандса

Мошири продолжал поддерживать испанского специалиста и в других конфликтных ситуациях, например, согласился на продажу защитника Люка Диня в «Астон Виллу»

через четыре дня после истории с Динем Мошири уволил Бенитеса

Выбрав Лэмпарда в качестве преемника, владелец «Эвертона», похоже, впервые смирился с ролью своего клуба в пищевой цепи премьер-лиги. Может быть, он наконец-то готов дать новому тренеру время и поверить в молодежь, потому что память о ливерпульской команде, которая вот-вот войдет в элиту, давно померкла.

Финансовая пропасть, отделяющая «Эвертон» от английских топ-клубов, растет, а финансовый фейр-плей не дает возможности просто откупиться от нарастающих проблем. Клубы вроде «Брайтона» и «Брентфорда» обходят «Эвертон» благодаря прозорливым менеджерам, понятной организационной структуре и пониманию, что путь наверх занимает годы.

«Ньюкасл» все делает правильно — умеренное усиление команды и перспективный тренер

Что происходит, когда азартные зарубежные инвесторы получают в свои руки дорогую игрушку, мы могли в очередной раз наблюдать на этой неделе — президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи ломился в судейскую после матча с «Реалом». Его нашпигованная стомиллионными игроками команда опять не прошла далеко в Лиге чемпионов.

Как и «ПСЖ», «Ньюкасл» тоже государственный проект с Ближнего Востока — с его помощью Саудовская Аравия рассчитывает подправить имидж на Западе. Но саудиты грамотно проанализировали опыт предшественников и сделали умный шаг — нашли посредников.

Фактическим управлением клуба занимается Аманда Стэйвли — бизнес-вумен, которая одновременно хорошо знает Ближний Восток и английский футбол. В 2008 году именно она сопровождала сделку по продаже «Манчестер Сити» в руки владельцев из ОАЭ. Судя по тому, что происходит в «Ньюкасле» со времен покупки клуба, саудиты доверяют Стэйвли и ее советникам принимать финансовые решения в спортивных интересах. Почему это важно, можно вспомнить на примере «Валенсии», где сингапурский бизнесмен Питер Лим действовал вопреки руководящим на месте испанцам, из-за чего команда только катилась вниз по турнирной таблице.

«Ньюкаслу» повезло с тренером. Клуб не удержался от соблазна пригласить кого-то из статусных специалистов, но получил отказ от Антонио Конте, Брендана Роджерса и Унаи Эмери. Тогда в «Ньюкасле» обратили внимание на 44-летнего британского специалиста Эдди Хау, построившего шикарную команду в скромном «Борнмуте». Он больше соответствует текущим задачам клуба — удержаться в премьер-лиге и планомерно развиваться.

В зимнее трансферное окно «Ньюкасл» потратил чуть больше 100 миллионов евро, но футболисты брались исходя из тактических предпочтений тренера, а не из-за громких имен. Состав команды пополнили четыре англоговорящих игрока — защитники Киран Триппьер, Дэн Берн и Мэтт Таргет, а также нападающий Крис Вуд. Больше всего — 42 миллиона евро — было потрачено на бразильского опорника Бруно Гимараеша.

С одной стороны, «Ньюкасл» получил реальное усиление. С другой — тренеру не приходится иметь дело с капризными суперзвездами, чьи лучшие дни остались далеко позади. А самое главное — когда все заинтересованные стороны работают в одном направлении, результат приходит сам собой.

И хотя на старте сезона так не казалось, но сейчас «Эвертон» — это «Ньюкасл» курильщика. Или наоборот: «Ньюкасл» — это «Эвертон» здорового человека.

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