«Юве», «Реал» и «Барса» хотят перезапустить Суперлигу. В прошлый раз она прожила 48 часов

Никто не делает больше для раскрутки нового турнира, чем УЕФА.

Никто не делает больше для раскрутки нового турнира, чем УЕФА.

В начале недели стало известно, что президент «Ювентуса» и один из главных идеологов Суперлиги Андреа Аньелли планирует объявить о перезапуске скандального проекта на саммите Financial Times.

Вчера вечером Аньелли действительно подтвердил, что планы по созданию Суперлиги никуда не делись, хотя никакой торжественной презентации не произошло. Это больше похоже на фиксацию мысли для общественности — пациент скорее жив.

«Суперлига не была провалом. В прошлом году мы услышали голоса не одного, не двух, не трех, а 12 клубов, которые выразили серьезную озабоченность существующей системой», — заявил Аньелли.

Главные проповедники создания Суперлиги — а помимо Аньелли это президенты «Реала» и «Барселоны» Флорентино Перес и Жоан Лапорта соответственно — сейчас напирают на два основных аргумента: нынешняя европейская футбольная система непременно приведет топ-клубы к финансовому краху, а Европейский союз с каждым месяцем теряет контроль над европейским же футболом.

Число неевропейских инвесторов и владельцев в ведущих чемпионатах Европы растет постоянно. На этом страхе перед властями Евросоюза и пытаются сыграть Аньелли и компания. Сейчас именно Европейский суд с подачи создателей Суперлиги пытается определить, можно ли считать деятельность УЕФА монополистской и не нарушает ли она закон о конкуренции.

Повод для оптимизма у «революционеров» есть — в прошлом году УЕФА не удалось подавить бунт через юридическую систему. Коммерческий суд Мадрида поддержал требование «Ювентуса», «Реала» и «Барселоны» прекратить дисциплинарные преследования за попытку создать альтернативный турнир. Именно решение Европейского суда может либо похоронить проект, либо стать спусковым крючком для запуска версии 2.0.

У новой Суперлиги точно будет новый формат по сравнению с тем, что задумывался год назад — идея о закрытом членстве клубов была встречена в штыки как ассоциациями, так и болельщиками. Если верить инсайдам итальянского издания Gazzetta dello Sport, сейчас Аньелли хочет представить лигу из двух дивизионов — по 20 команд в каждом. Между дивизионами работает лифт, как в национальных чемпионатах — можно вылететь, можно подняться.

Не совсем ясно, какая роль будет отведена национальным чемпионатам. Будут ли они служить квалификационным этапом для попадания в первый или второй дивизион Суперлиги? Будут ли самые топовые из топ-клубов застрахованы от вылета?

Один из главных противников создания Суперлиги, президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что «Ювентус», «Реал» и «Барселона» создадут условия, при которых смогут подмять остальных под себя.

«Мы все тут в национальных чемпионатах, видимо, тупые. Мы ведь всем хором сказали, что Суперлига вредит национальным турнирам. А эти трое говорят: «нет, нет, нет, не переживайте». Как по мне, это оскорбление. Они наносят большой вред», — высказался Тебас.

Не мог остаться в стороне и президент УЕФА Александр Чеферин, заявивший, что ему «тошно и противно» говорить о Суперлиге.

«Никто не запрещает им играть в своих соревнованиях. Но если хотят играть в своих, пусть не играют в наших. Они живут в параллельном мире. Это полный абсурд, и все понимают это, кроме них», — охарактеризовал «заговорщиков» Чеферин.

В прессе ходят слухи, что присоединиться к новой лиге готовы «Милан», «Интер», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси». По другим сообщениям, английские клубы после прошлогоднего фиаско не рассматривают вариант с присоединением к Суперлиге в обозримом будущем.

Удивительно, но для восстановления имиджа Суперлиги пока больше всего старается… сама УЕФА. В организации тоже озабочены падением интереса к футболу и финансовой составляющей, поэтому среди прочего изменили формат Лиги чемпионов с сезона–2024/25 — вместо нынешнего группового этапа будет единая лига с 36 клубами. Также активно рассматривается вопрос с проведением чемпионата мира по футболу раз в два года.

Но болельщики отвергали проект Суперлиги именно из-за собственного консерватизма. Их больше всего привлекает возможность оставить все как есть. А если все равно европейский футбол ждут реформы, то не все ли равно, кто их будет проводить — Чеферин или Аньелли? Но для этого «революционерам» нужно провести еще огромную работу и завоевать доверие не только коллег из топ-клубов, но и перетянуть на свою сторону общественное мнение. Сколько это займет?

Первая Суперлига просуществовала 48 часов. Вторая версия должна добиться более продолжительного результата. Ну, хотя бы недельку.

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