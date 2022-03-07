Роналду не сыграл с «Сити», улетев до матча в Португалию. Ему вообще есть дело до команды?

В «Ювентусе» через это уже проходили.

В «Ювентусе» через это уже проходили.

За последний месяц «Манчестер Юнайтед» выиграл только два матча из восьми во всех соревнованиях. Игра на «Этихаде» не была ключевой в плане турнирных раскладов, но, скорее, обостряла вопрос о динамике выступлений команды Рангника — готов ли «Юнайтед» упереться в битве против принципиального соперника?

Манчестерское дерби подтвердило предполагаемый расклад сил: «Сити» — основной претендент на чемпионство, «Юнайтед» — команда второго эшелона, которой предстоит грызть землю за последнюю путевку в Лигу чемпионов.

В этом определяющем матче «МЮ» не смог рассчитывать на одного из основных лидеров, на символ возвращения старых добрых времен — Криштиану Роналду.

За несколько часов до матча стало известно, что Роналду, как и его партнер по нападению Эдинсон Кавани, не попал в заявку на матч. Главный тренер это объяснил возникшими у португальца проблемами с бедром.

Как утверждала певица Шакира, бедра не врут. А вот Роналду на такое способен. Во всяком случае такое мнение выразил бывший полузащитник и капитан «Юнайтед» Рой Кин.

— В ситуации с Роналду не всё ясно. Тренер выходит и говорит про его повреждение, но этот человек — машина, он очень редко травмируется. [Криштиану] время от времени вспоминает про свое больное бедро, что-то тут не складывается, — заявил Кин.

Травмированные игроки, не попавшие в заявку, не могут находиться с остальной командой на скамейке запасных, но никто не мешает им появляться в раздевалке или на трибунах. Но во время стартового свистка Роналду не было на «Этихаде». Более того, его не было даже в стране.

Криштиану улетел домой в Португалию, где, видимо, пробудет до следующего матча команды — в субботу «Юнайтед» играть с «Тоттенхэмом». Если позволит бедро. Или Ральф Рангник выберет другую тактику на игру.

Не секрет, что Роналду находится в раздевалке манчестерской команды на особом положении. Когда Рангник в январе заменил Роналду за 19 минут до окончания матча с «Брентфордом», португалец отреагировал крайне нервно, хотя за несколько дней до этого не сыграл с «Астон Виллой» из-за того самого больного бедра.

В феврале, как стало известно британской прессе, во время встречи игроков с главным тренером Роналду публично озвучил свое пожелание — команда должна играть в два нападающих (естественно, один из двух нападающих — это он).

В дерби «Юнайтед» фактически сыграл без нападающих — в схеме 4–2–4 Бруну Фернандеш и Поль Погба исполняли роль «ложных девяток». Дело не только в недоборе нападающих (помимо Роналду и Кавани не мог сыграть и Мейсон Гринвуд), но и в желании навязать острый прессинг сопернику. То, что 37-летний португалец физически не способен прессинговать на уровне, необходимом в системе Рангника, всем давно известно.

— Мы решили, что подобная схема позволит нам играть так компактно, насколько только возможно, и создавать моменты во время перехода из обороны в атаку, — объяснял Рангник.

Что самое характерное, «Юнайтед» отыгрывал эту схему еще до того, как стало известно о проблемах Роналду с бедром. Что наталкивает нас на определенный вывод — Рангник дал понять португальцу, что тот не выйдет с первых минут, и Криштиану предпочел не играть вообще. Скажете, это на него не похоже? Его бывший тренер со времен «Ювентуса» Маурицио Сарри с вами не согласится.

По сведениям издания The Athletic, раздевалка «Юнайтед» болезненно отреагировала на неожиданное отсутствие лидера. Даже если бы Роналду не смог помочь команде, выйдя на замену по ходу игры, важен сам факт его присутствия на стадионе во время принципиального матча.

Криштиану Роналду не просто лучший бомбардир команды с большим отрывом от ближайшего преследователя (15 забитых мячей во всех соревнованиях), но и связующая нить с нулевыми — эпохой, когда «Юнайтед» еще сохранял место в элите не только английского, но и европейского футбола.

Болельщикам «Юнайтед» хотелось бы знать, что их кумиру не все равно, и он не повернулся к команде бедром.

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