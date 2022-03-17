Левандовский вместо Месси и Роналду. Кто выиграл, а кто проиграл по итогам первого раунда плей-офф ЛЧ

Ла Лигу похоронили раньше времени.

Ла Лигу похоронили раньше времени.

Кто выиграл: Карим Бензема

По истечении 150 минут противостояния «Реала» и «ПСЖ» казалось, что успех от парижан уже никуда не денется — они вели 2:0 по сумме двух матчей. А затем за дело взялся Карим Бензема. Нападающий «Реала» сперва подкараулил ошибку Доннаруммы, а затем забил еще два мяча за три минуты. Шок, беснующийся «Бернабеу» и изменившийся статус самого игрока — Бензема сравнялся по числу забитых за «Реал» мячей с самим Альфредо ди Стефано. И кто скажет, что это не равные величины?

Кто проиграл: оба величайших игрока современности

Второй год подряд в четвертьфиналах Лиги чемпионов не будет ни Лео Месси, ни Криштиану Роналду. Мы привыкли называть их двумя главными символами футбольной современности, но, может, современность уже того, убежала вперед?

Криштиану на выходных оформил хет-трик в ворота «Тоттенхэма», но до этого забил лишь один раз за 10 матчей. Месси не забивает уже больше месяца — с 6 февраля. Оба GОАТа не перестали вдруг уметь играть в футбол, однако раньше своей сверхрезультативностью они компенсировали все недостатки, связанные с внедрением в командную игру. Теперь же они скорее тянут свои команды назад.

Кто выиграл: величайший игрок современности, которого незаслуженно оставляют в тени тех двух других

Пока обладатели дюжины «Золотых мячей» безыдейно слонялись по полю, польский бомбардир без «Золотого мяча» буднично совершал подвиг. К 23-й минуте ответного матча с «Зальцбургом» Роберт Левандовский уже оформил хет-трик, тем самым побив рекорд Марко Симоне. Поляк стал первым игроком в топ-5 европейских чемпионатов, забившим в этом сезоне 40 мячей во всех турнирах. А главное, никто в «Баварии» не задается вопросом: как же нам безболезненно встроить этого парня в игру команды?

Кто проиграл: инерция Алексиса Санчеса

«Интер» заслуживает аплодисментов за ответный матч с «Ливерпулем». После домашнего поражения со счетом 0:2 итальянцы собрались и выдали качественную игру против фаворита, причем как в атаке, так и в защите. Одним из лучших в составе был нападающий Алексис Санчес, не только затерзавший оппонентов в прессинге, но и отдавший голевую передачу на Лаутаро Мартинеса во втором тайме.

Увы, уже через минуту после забитого мяча Санчес въехал в ногу Роберто Фирмино, получил второе предупреждение и был удален. Повтор показал, что чилиец сыграл в мяч, а затем по инерции продолжил движение — контакт был неминуем. Вдесятером «Интеру» стало значительно тяжелее исполнять тактический план.

Кто выиграл: Унаи Эмери

В первом тайме ответной встречи с «Ювентусом» стратегия тренера «Вильярреала» — отсиживаться в обороне и ждать своего шанса — казалась самоубийственной. Но, учитывая, что матч завершился с разгромным счетом 3:0, стоит признать — Эмери знает свое дело. Впервые в своей славной карьере баскский специалист вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, и что характерно — с «Вильярреалом» (седьмое место в чемпионате Испании прямо сейчас), а не с «ПСЖ» или «Арсеналом». Может, ему просто забыли сказать, что это не Лига Европы?

Кто проиграл: вратарь «ПСЖ» в ответственный момент

На самом деле, камбэк «Реала» организовал не Карим Бензема, а Джанлуиджи Доннарумма. Итальянский вратарь «ПСЖ» завозился с мячом и фактически подарил его нападающему. Можно было бы съехидничать и написать, мол, зачем жадные французские гегемоны погнались за Доннаруммой, когда у них есть Кейлор Навас… но Навас ведь тоже отличался ляпами в решающие моменты. В полуфинале прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов костариканец проворонил простой навес Кевина Де Брюйне в штрафную, и мяч беспрепятственно залетел в сетку ворот.

Кто выиграл: Кристиан Пулишич

У «Челси» не так много поводов для радости в последние несколько недель, но форма Кристиана Пулишича — один из них. Пару недель назад американец забил гол в ворота «Лилля», ставший для него первым в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. В ответной встрече Пулишич вновь поразил ворота французов, и тем самым отличился три раза в четырех последних встречах.

Кто проиграл: нападающие «Аякса»

Статистика по ударам в матче «Аякс» — «Бенфика»: 16:4. По ожидаемым голам амстердамцы также обошли соперника — 2.14 против 0.64. И, тем не менее, дальше прошли португальцы, забившие один мяч. Эрику тен Хагу сложно обвинять команду в чем-либо, кроме расточительности у чужих ворот — из 16 ударов в створ прилетело лишь два. «Аякс» осенью рвал всех соперников, что в Нидерландах, что в Лиге чемпионов, но в таком турнире имеет значение только твоя форма здесь и сейчас.

Кто выиграл: любители чемпионата Испании

Перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов сразу три испанских клуба могли лишиться шансов на плей-офф. В итоге в Лигу Европы отправилась «Барселона», а «Атлетико» и «Вильярреал» чудом заскочили на подножку уходящего поезда. То, что в четвертьфиналах будут сразу три испанских команды — невероятное достижение, учитывая, что в соперниках у них были «ПСЖ», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Столько же команд в четвертьфинал делегировала английская премьер-лига, по одному представителю у Германии и Португалии. Франция и Италия — все.

Кто проиграл: Поль Погба

Мало того, что «Манчестер Юнайтед» лишился шансов на европейский трофей в ответной встрече с «Атлетико», так еще и один из лидеров команды потерял несколько ценных вещей в буквальном смысле. Во время матча в дом Поля Погба влезли воры.

«Преступники провели в нашем доме менее пяти минут, но за это время они отняли у нас нечто более ценное, чем любая вещь, находившаяся в доме. Это чувство безопасности», — написал Погба.

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