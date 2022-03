Судьба «Челси» теперь в руках следующего владельца. Но действия британских властей могут отпугнуть даже шейхов

Хроники лицемерия.

«Уходит эпоха Романа Абрамовича в «Челси», — писали спортивные СМИ всего мира на прошлой неделе. Вспоминали выигранные трофеи и крупнейшие трансферы клуба, перечисляли проработавших на «Стэмфорд Бридж» тренеров и ностальгировали по временам, когда мир вокруг казался более простым и безопасным местом, чем в 2022-м.

Но дело ведь не в том, что на страничке «Челси» в Википедии в графе «владелец» появится другая фамилия или название какой-нибудь компании.

Весьма вероятно, что с уходом Абрамовича завершается и эпоха успешного «Челси». Клуб ждет откат к состоянию до 2003 года.

Если все это кажется журналистским нагнетанием обстановки, то вот простой факт: функционирование «Челси» обходится в 50 миллионов фунтов в месяц. Убыток клуба в прошлом году составил почти 150 миллионов фунтов. И это не уникальный отпечаток эпидемии коронавируса — за последние пять лет «Челси» потерял 400 миллионов фунтов.

«Я не буду просить погасить какие-либо долги, для меня это никогда не было ни бизнесом, ни способом заработать деньги, а только чистой страстью к игре и к этому клубу», — писал Абрамович в заявлении о своем уходе.

Размер «каких-либо долгов» клуба перед владельцем составляет полтора миллиарда фунтов. Как вы считаете, много ли в мире столь же страстных любителей футбола, готовых купить «Челси» за 3 миллиарда фунтов и терять еще около ста миллионов фунтов в год на его содержание?

Английская премьер-лига — самый выгодный национальный футбольный турнир с точки зрения бизнес-инвестиций, но даже здесь не идет речь о честной финансовой конкуренции. Чтобы оставаться на плаву, топ-клубы тратят больше, чем зарабатывают.

Действия американских владельцев, которые бизнес ставят во главу угла, приводят к падению спортивных результатов — «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» как примеры. Иностранные (хотя вернее сказать, неанглоязычные) инвесторы, как правило, вступают в дело с другими задачами. Ближневосточные государства отмывают через клубы свой имидж, частные владельцы балуют себя дорогими игрушками и пробивают своему бизнесу дорогу в страну.

Предположим, «Челси» приобретет условный Тодд Боэли, совладелец «Лос-Анджелес Доджерс». Его мотивация в управлении футбольным клубом будет отличаться от мотивации Абрамовича. Как и многие другие его соотечественники, Боэли будет управлять футбольным клубом как бизнес-проектом. Со всеми вытекающими.

«В случае с «Челси» проблема заключается в том, что возможности нарастить прибыль исчерпаны. Телеправами управляет премьер-лига. У новых владельцев клуба должны быть очень глубокие кошельки, потому что регулярные расходы в «Челси» очень велики. Следовательно, нынешние игроки лондонцев могут уйти ближайшим летом», — заявил в интервью Sky Sports эксперт по футбольным финансам Роб Уилсон.

Все говорят только о текущей ситуации, в которой владельцем клуба остается Роман Абрамович, но он де-факто не может тратить деньги на содержание «Челси»:

нельзя продавать билеты на матчи или продлевать абонементы

нельзя совершать трансферы или подписывать новые контракты (они истекают у Рюдигера, Аспиликуэты и Кристенсена 30 июня)

можно тратить на организацию матчей, в том числе выездных, ограниченную сумму денег — много меньше, чем обычно

И продать клуб Абрамович может только без какой-либо выгоды для себя, да так, чтобы британское правительство одобрило сделку. Получается, интерес российского олигарха сейчас заключается только в двух вещах: сохранить свое доброе имя хотя бы для части болельщиков в Лондоне и сделать так, чтобы команда медленно деградировала, а не быстро была ликвидирована.

Впрочем, остается дополнительная опция, чтобы сохранить «Челси» в нынешней форме и не снимать с иглы дополнительного финансового стимулирования. Отдать клуб частному консорциуму из Саудовской Аравии во главе с Saudi Media.

Это дало бы возможность Абрамовичу еще раз продемонстрировать всему футбольному миру лицемерие британского правительства и руководства премьер-лиги.

Саудовская Аравия в 2015 году вторглась в Йемен и продолжает вести боевые действия по сей день. По разным подсчетам, жертвами военного конфликта стали десятки тысяч человек. Это не говоря уже про регулярные нарушения прав человека, зафиксированные всеми правозащитными организациями на Западе.

Но есть, как говорится, нюанс: Саудовская Аравия — союзник и партнер США и Великобритании. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.

Поэтому сделка по покупке «Ньюкасла» фондом, завязанным на правительство Саудовской Аравии, была принята премьер-лигой, несмотря на несогласие всех остальных 19 клубов чемпионата.

Это уже приводило к разрыву шаблона у журналистов The New York Times и The Guardian, где люди искренне верили в существование «хороших» и «плохих» парней. А потом оказалось (в который уже раз в истории человечества?), что геополитика существует вне этих категорий.

«Челси» может стать еще одним проектом Ближнего Востока в мировом футболе. И это даже позволит спасти нынешний состав и среднесрочные перспективы команды.

Вот только на месте владельцев «Ньюкасла», «Манчестер Сити», да хоть «ПСЖ» я бы напрягся и внимательно изучил весь процесс по выдавливанию Абрамовича из «Челси». Потому что когда окажется, что Океания всегда воевала с Остазией, все дорогие игрушки отберут очень быстро и без всякого сожаления.

