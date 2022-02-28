«Лидс» уволил Марсело Бьелсу. Что же такого гениального в этом тренере?

Для аргентинского специалиста процесс по-прежнему важнее результата.

Для аргентинского специалиста процесс по-прежнему важнее результата.

Марсело Бьелсу называют одним из самых важных тренеров современности, архитектором европейского футбола и просто гением. К Дню учителя подарки ему готовят Хосеп Гвардиола, Диего Симеоне и Маурисио Почеттино. Футбольные аналитики, рассуждая об игровом стиле Бьелсы, захлебываются от восторга.

Не очень знакомый с ситуацией болельщик может решить, что речь идет о тренере, который неоднократно выигрывал Лигу чемпионов. Ну, как минимум доминировал со своей командой в каком-нибудь престижном национальном чемпионате.

А реально у Бьелсы в XXI веке (можно использовать фактор не времени, а пространства — в Европе) один трофей — чемпионский титул во втором английском дивизионе с «Лидсом».

С тем самым «Лидсом», откуда его только что уволили через три с половиной года после назначения. И это рекордно долгий для аргентинского специалиста проект. В «Лилле» Бьелса проработал чуть меньше семи месяцев. В «Эспаньоле» — чуть больше трех. В «Лацио» — два дня.

Так почему же, спросит болельщик, Марсело Бьелса — гений? Если он такой классный, а его тренерские идеи столь передовые, то где же его победы? Почему его ни разу за карьеру так и не позвали в европейский топ-клуб?

А разгадка в том, что Бьелса процесс ценит выше, чем результат, и ради последнего не готов поступиться принципами. Но если из прежних клубов его выгоняло отсутствие процесса, то сотрудничество с «Лидсом» прекратилось иначе, по более классической причине — из-за отсутствия результата.

«Я пришел, чтобы стать частью организации, у которой есть цели. Мы понимаем, что цели есть у города и клуба, у игроков, болельщиков, у всех. Но я также не могу сказать, что победы — моя единственная цель. Меня также интересует, как мы будем выстраивать дорогу к победам», — говорил Бьелса после разгромной победы над «Вест Бромвичем» 1 марта 2019 года, за несколько месяцев до выхода в АПЛ.

На протяжении всей тренерской карьеры аргентинец искал клуб, в котором он сможет строить команду в полном контакте с руководством, без всякой подковерной борьбы. Чтобы ему покупали тех игроков, на кого он рассчитывает с тактической точки зрения, а не потому что их активно навязывают клубу известные агенты. Чтобы клуб вкладывался не только в трансферы, но и в инфраструктуру, постоянно работал над условиями труда футболистов и тренерского штаба.

Удивительно, что в итоге Бьелса обрел все это в клубе с ужасной репутацией. В начале нулевых, когда «Лидс» стал банкротом и маршрутом через Чемпионшип провалился в первую лигу, в Англии говорили, что этим клубом «невозможно управлять». Но ведь и Бьелса всегда считался «неуправляемым». Видимо, минус на минус дает плюс.

В Западном Йоркшире Бьелса получил полный контроль над всеми сферами жизнедеятельности клуба, взаимопонимание со спортивным директором и деньги на трансферы. Он собрал команду из футболистов, не котировавшимся в британской прессе, и заставил их играть в особой манере — используя не зонное, а персональное прикрытие в защите. У каждого игрока «Лидса» был оппонент в составе соперника, за кем нужно было тенью следовать на протяжении всех 90 минут матча.

Конечно, футбольные аналитики сходили с ума — по их меркам это было то же самое, как если бы на матч Чемпионшипа вдруг вышла команда, которая стала бы играть в австралийский или американский футбол. Но это работало — со второй попытки «Лидс» вышел в премьер-лигу, и в городе появилась улица Бьелсы — Marcelo Bielsa Way. Таков его путь, и он другим быть не может.

Конечно, премьер-лига — совершенно другой уровень. «Лидс» здорово смотрелся в первом сезоне и финишировал в десятке лучших, но в этом году команда просто выдохлась. Футбол Бьелсы очень требователен по части выносливости и самоотдачи. Из-за травм не смогли играть лидеры команды, и поражения посыпались одно за другим.

«Лидс» проиграл пять из последних шести матчей. Последние четыре поражения подряд — с общим счетом 2:17. До зоны вылета два очка. Это очень плохой результат, а в современном футболе плохой результат важнее хорошего процесса. Тем более когда оказывается свободен американский тренер Джесси Марш, а доля американских инвестиций в клубе увеличивается до 44%.

Улица Бьелсы в премьер-лиге оказалась тупиковой, но чтобы оценить, чего Бьелса добился в «Лидсе», нужно смотреть не в таблицу, а на трибуны стадиона «Элланд Роуд», где его имя скандировали даже при счете 0:4. Бьелса изменил ментальность клуба (как это сделал, например, Диего Симеоне в «Атлетико»), он доказал, что его «безумные» идеи могут быть востребованы и успешны на самом высшем футбольном уровне.

Самый выдающийся результат в новейшей истории АПЛ — это «Лестер». Но самый выдающийся процесс — это «Лидс» Бьелсы. Как группа Sonic Youth, ненадолго прорекламировавшая музыкальный андерграунд в топ-чартах США, этот «Лидс» растворится в истории, чтобы вдохновить еще одно поколение тренеров и команд на нестандартные тактические ходы и игровую смелость.

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