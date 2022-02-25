Тедеско перестроил проблемный «Лейпциг». Теперь «Спартаку» играть против одного из главных фаворитов Лиги Европы

Знакомимся с новой командой хорошо знакомого специалиста.

Знакомимся с новой командой хорошо знакомого специалиста.

На стадии ⅛ финала Лиги Европы соперником московского «Спартака» будет немецкий «РБ Лейпциг»

С 9 декабря главный тренер «Лейпцига» — Доменико Тедеско. В течение полутора сезонов итало-немецкий специалист работал в «Спартаке» и привел команду к серебряным медалям РПЛ в сезоне–2020/21

Для «Лейпцига» Тедеско первый за несколько лет тренер не из системы Ральфа Рангника

«Лейпциг» не пережил очередную перестройку. Американец Джесси Марш завел команду в тупик

К декабрю один из флагманов немецкого футбола оказался в непривычной ситуации — 11-е место в бундеслиге и риск не выйти в весеннюю часть еврокубков. Впервые за шесть лет обитания «Лейпцига» в высшем футбольном дивизионе руководство решилось на замену тренера по ходу сезона.

Американец Джесси Марш должен был стать еще одним удачным продуктом на хорошо поставленном конвейере. Три года назад он работал в «Лейпциге» помощником главного архитектора проекта (а ныне главного тренера «Манчестер Юнайтед») Ральфа Рангника, после чего ушел на стажировку в де-факто фарм-клуб «Зальцбург», где выиграл два чемпионата Австрии подряд и заставил говорить о своей команде в Лиге чемпионов.

После ухода Юлиана Нагельсманна в «Баварию» Марш выглядел самым логичным кандидатом на замену. Однако специалист не справился с кадровой текучкой, весьма характерной для «Лейпцига».

Прошлым летом из «Ред Булл» в «Баварию» вслед за главным тренером ушли лидеры по игре Упамекано и Забитцер, Ибраима Конате перешел в «Ливерпуль», также покинули команду Серлот, Лукман, Клюйверт и Хван. Приобретения тоже были серьезными — Андре Силва, Илайш Мориба, Йошко Гвардиол, Мохамед Симакан, итого потрачено больше 100 миллионов евро.

Но оказавшиеся в распоряжении Марша футболисты не были готовы играть в фирменный футбол Ральфа Рангника — быстрый, атлетичный, с интенсивным прессингом и резкими атаками. «Лейпциг» при Нагельсманне играл сложнее, не чурался контроля мяча и длинных розыгрышей в центре поля.

Осознав, что первоначальный план не работает, Марш бросился искать другие схемы, перешел на игру в три защитника, но стабильности не добился. После трех поражений подряд его уволили.

Тедеско не был приоритетным вариантом для «Лейпцига». Но его адаптивность подошла клубу

Назначение Тедеско — это не просто тренерская перестановка, это показатель смены вектора развития «Лейпцига». Назначение Джесси Марша было последней попыткой вернуться к футбольной философии, сформулированной Рангником. Но Рангник уже несколько лет не работает в «Лейпциге», сейчас его место занял куда более гибкий и открытый к новым системам исполнительный директор Оливер Минцлафф.

Адаптивность — вот главное качество, которое он ценит в Доменико Тедеско, итальянце, выросшем в Германии. Экс-тренер «Спартака» не был первым вариантом для «Ред Булла», сначала рассматривались кандидатуры Роджера Шмидта и Рубена Аморима, но те не захотели бросать посреди сезона ПСВ и «Спортинг». И все же нельзя сказать, что за Тедеско сыграл только статус безработного.

Во-первых, у Тедеско в Германии по-прежнему хорошая репутация. Его помнят по локальным успехам в «Шальке», и итоговое увольнение не помогло гельзенкирхенцам выбраться из трясины, даже наоборот. Работу Тедеско в России немецкие СМИ преподносят как однозначный успех, несмотря на отсутствие больших побед. Фамилия итальянского специалиста всплывала в местной прессе, когда образовывались вакансии в «Вольфсбурге» и «Герте».

Во-вторых, Тедеско не является заложником какого-то одного футбольного стиля, он исходит из текущих кадровых возможностей. Руководители футбольных клубов, увольняя одного тренера, подспудно ищут на замену того, кто максимально не похож на предшественника. Полиглот и прагматик Тедеско, проживший всю жизнь в Германии — это так далеко от американского догматика Марша, как только возможно.

«Не сравниваю себя с Нагельсманном. Для меня очень важны эмоции. Вижу, какой у команды состав, какая структура, вижу новаторскую идею в концепции клуба. Оцениваю «Лейпциг» на 10 по 10-балльной шкале», — говорил Тедеско после назначения.

Сейчас «Лейпциг» — один из фаворитов Лиги Европы. И «Спартаку» будет нечем его удивить

Статистика «Лейпцига» при Тедеско: 12 матчей, 8 побед, 2 ничьих и 2 поражения. При этом одна из ничьих — с «Сосьедадом» — не повлияла на выход команды в следующий раунд Лиги Европы, а одно из поражений стало итогом матча против «Баварии» (2:3).

Тедеско принял команду на 11-м месте в чемпионате, сейчас она замыкает топ-4 и находится в четырех очках от третьей строчки. Еще лучше дела у «Лейпцига» в Кубке Германии — до четвертьфинала не добрались ни «Бавария», ни «Боруссия». 2 марта «Лейпцигу» предстоит сыграть против «Ганновера», а остальные его конкуренты за трофей не вызывают страха: «Унион Берлин», «Санкт-Паули», «Гамбург», «Карлсруэ», «Бохум» и «Фрайбург». У Тедеско есть реальный шанс завершить первый же сезон с кубком.

Амбиции «Лейпцига» в Лиге Европы столь же велики — аналитики из FiveThirtyEight, основываясь на индексе качества игры футбольных команд SPI, считают немецкую команду фаворитом соревнования наряду с «Барселоной».

Скорее всего, как и «Сосьедаду», «Спартаку» придется оба раза отдать мяч сопернику — в Сан-Себастьяне «Лейпциг» владел мячом 52% времени, хотя по ходу практически всего матча именно испанцам нужно было отыгрываться и искать счастья в позиционных атаках. При этом никто в бундеслиге не забил больше мячей с контратак, чем «Лейпциг». Не очень понятно, чем только-только входящие в сезон москвичи смогут удивить оппонента.

С «Лейпцигом» можно было играть в декабре. Но сегодня это однозначный фаворит противостояния, подхваченный и блестяще перестроенный специалистом, который и сам, при определенных обстоятельствах, мог бы по-прежнему работать в Москве.

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