Отказал «Барселоне», выиграл финал ЛЕ в 18 лет, а теперь сделал покер за 39 минут. Кто такой Йереми Пино

Рассказываем о восходящей звезде «Вильярреала».

Рассказываем о восходящей звезде «Вильярреала».

«Вильярреал» в воскресенье крупно победил «Эспаньол» — 5:1. Четыре мяча забил 19-летний вингер Йереми Пино. Все забитые мячи уместились в 39 игровых минут (первый на 14-й минуте, заключительный на 53-й)

Йереми стал первым футболистом в истории «Вильярреала», оформившим покер в матче чемпионата Испании

Лишь три футболиста в истории чемпионата Испании оформляли покер будучи моложе Пино: Хосе Ирарагорри (17 лет и 344 дня, 1930 год), Хайме Ласкано (19 лет и 42 дня, 1929 год) и Санти Мина (19 лет и 125 дней, 2015 год)

Йереми Пино родился на Канарских островах, в Лас-Пальмасе. До 11 лет он просто гонял мяч на улице вместе со сверстниками, которые также не занимались ни в каких футбольных академиях. Но как раз в этот период президент местного футбольного клуба закладывал фундамент для создания одной из самых современных молодежных академий в стране.

В июне 2015 года «Лас-Пальмас» запустил строительство «Сьюдад Депортива», огромного спортивного комплекса для талантливых футболистов. Взрослая команда тогда как раз вернулась в примеру впервые за 16 лет, и с ней работали известные в Испании специалисты — Пако Эррера и Кике Сетьен.

В этих условиях Пино вырос в перспективного футболиста, на которого обратили внимание большие клубы по итогам регионального турнира в 2017 году. На «Лас-Пальмас» с предложением о трансфере 14-летнего игрока вышли «Барселона» и «Вильярреал». Семья игрока сделала выбор в пользу менее именитого клуба — у «Вильярреала» тренировочный центр тоже на хорошем счету, а пробиться наверх в небольшом клубе проще.

Уже в 16 лет Йереми дебютировал за третью команду клуба — «Вильярреал C», выступающую в терсере, четвёртом дивизионе страны. А дальше пошли дебюты и рекорды: предсезонка с главной командой под присмотром Унаи Эмери, выход на замену в Лиге Европы и чемпионате Испании. Первый гол в ворота «Карабаха» — в октябре 2020-го.

Пино не назовешь звездой, которая взошла только на этих выходных. Вингер отыграл за «Вильярреал» 37 матчей в прошлом сезоне и даже вышел в основном составе на игру против «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы, побив рекорд Икера Касильяса — вратарю «Реала» на момент дебюта в финале еврокубкового соревнования было 19 лет и 4 дня, а Йереми 18 лет и 218 дней. Когда «Вильярреал» одержал итоговую победу, был побит и другой рекорд — Робина ван Перси, самого молодого триумфатора Лиги Европы (тогда еще Кубка УЕФА).

«Если честно, то я этого совсем не ожидал. Я просто старался выдавать максимум, а тренер Эмери давал мне шансы проявить себя. Когда у тебя много желания и страсти, и все получается, то рост происходит очень быстро. Наш тренер и клуб целиком много времени посвящают молодежной академии, и это дает свои плоды», — рассказывал Йереми в интервью изданию La Provincia.

После успешного дебютного сезона за взрослую команду Пино получил новый контракт. Для «Вильярреала» важно было как можно быстрее обезопасить себя от посягательств европейских топ-клубов — сумма отступных в контракте Йереми выросла с 35 до 80 миллионов евро.

За юношеские и молодежные сборные Испании Пино играет с 2018 года, причем со временем надел капитанскую повязку. В июне прошлого года вингер «Вильярреала» был впервые вызван во взрослую национальную команду после того, как Серхи Бускетс сдал положительный тест на коронавирус. Дебютировал за «Фурию Роху» игрок в октябре, выйдя на поле в полуфинале Лиги наций против сборной Италии.

Один из самых неприятных эпизодов в карьере молодого игрока произошел незадолго до чемпионата мира для футболистов не старше 17 лет, в 2019 году. В игровом эпизоде на тренировке Йереми получил удар бутсой в лицо от соотечественника из «Барселоны» Педри. В течение целого часа Пино ничего не видел. К счастью, угрозы для здоровья и карьеры удалось избежать, но турнир Йереми пропустил.

Йереми Пино предпочитает действовать на правом фланге. «Уличное» образование не отбило у парня желания идти в обводку один на один, но он хорош не только в подобных ситуациях, но и когда смещается в центр и наносит удар левой по воротам. В Испании его периодически сравнивают с Арьеном Роббеном по стилю игры.

«Йереми отличается, в первую очередь, своим характером. Чем сложнее вызов, тем больше он готов продемонстрировать свой потенциал. Он до сих пор играет в футбол так, как играл на улице ребенком. Он живет футболом», — говорил помощник тренера дубля «Вильярреала» Нандо Мартинес в интервью El Pais.

В нынешнем сезоне Йереми забил семь мячей (один из них в Лиге чемпионов — в ворота «Янг Бойз») и отдал четыре голевых передачи. Никто не сомневается, что покер в ворота «Эспаньола» — это только начало.

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