ФИФА меняет правила аренды. Это борьба против фарм-клубов и легких денег для грандов

«Аталанте» придется что-то придумывать.

«Аталанте» придется что-то придумывать.

Что нового в правилах?

В ФИФА в рамках реформ трансферной системы, инициированных еще в 2017 году, решили планомерно снижать число как арендованных, так и арендуемых футболистов в клубах. С июля сдавать или брать в аренду можно будет до восьми игроков. В сезоне–2023/24 планка снизится до семи игроков, а с сезона–2024/25 — до шести.

Но есть и исключения — ограничения будут касаться только игроков старше 21 года. Также можно сколько угодно сдавать в аренду воспитанников клуба (то есть тех, кто провел несколько лет в молодежной команде).

Формально ФИФА может регулировать только международные трансферы, но всем национальным ассоциациям будет строго рекомендовано шагать в ногу с новыми стандартами. На это будет отведено три года.

Еще один важный нюанс — ограничение срока аренды до одного года. Ситуация с нападающим «Реала» Браимом Диасом, который отыграл два сезона подряд за «Милан», больше не повторится.

Число арендных соглашений между двумя клубами будет также ограничено — только три футболиста за один сезон. В сезоне–2009/10 испанская «Гранада» арендовала у итальянского «Удинезе» сразу восемь игроков — оба клуба принадлежали одному и тому же владельцу.

Ратифицировать новую систему должны в марте на заседании совета ФИФА. Эти изменения должны были войти в силу еще перед сезоном–2020/21, но дело было отложено из-за пандемии коронавируса.

Зачем нужны изменения?

Реформирование трансферной системы ФИФА объясняет желанием помочь развиваться молодым игрокам, сохранить баланс сил и пресечь оптовые закупки футболистов «на всякий случай».

Проще говоря, есть топ-клубы, которые ежегодно сдают десятки игроков в аренду, и есть маленькие клубы, состоящие чуть ли не наполовину из арендованных футболистов.

Почему это плохо? Во-первых, топ-клубы нашли способ делать хорошие деньги, не заботясь о развитии игрока. Допустим, покупается талантливый 17-летний парень за небольшие деньги, проходит предсезонку с клубом и отправляется по трем-четырем арендам подряд. После этого его продают в какой-нибудь середняк с наценкой, ведь это футболист из топ-клуба. Минимум затрат на обучение и содержание, максимум прибыли.

Возьмем яркий пример — один из главных талантов поколения Мартин Эдегор, которого «Реал» приобрел за 3 миллиона евро, а продал в «Арсенал» за 35 миллионов евро. За шесть лет норвежец провел в футболке испанского гранда 11 матчей, а до «Арсенала» помариновался в «Херенвене», «Витессе» и «Сосьедаде».

По новым правилам он бы попал под лимит лишь накануне перехода в «Арсенал», поскольку ему на тот момент уже было 22 года. Предыдущие аренды с точки зрения ФИФА — это игровая практика для молодого футболиста. После 21 года — уже стагнация в финансовых интересах топ-клуба.

Какие клубы это затронет?

Чемпионы по сдаче игроков в аренду — итальянцы. В топ-10 сразу семь итальянских команд: «Интер» (26) и его дубль (22), «Парма» (23), дубль «Ювентуса» (29), «Сассуоло» (30), «Дженоа» (38) и «Аталанта» (65).

Да, здесь нет опечатки. В данный момент «Аталанта» сдала в аренду 65 футболистов, почти шесть команд, которые можно выставить на поле. Младше 21 года из них только 17 игроков. Вот такие клубки ФИФА и хочет распутать.

Когда речь заходит о сдаче в аренду, часто в разговорах всплывает «Челси». Лондонская команда тоже обожала такой прием — в сезоне–2018/19 клуб Романа Абрамовича командировал сразу 49 футболистов. Впрочем, в клубе загодя готовились к изменениям, и сейчас «Челси» сдал в аренду 21 игрока. Теперь что у «Челси», что у «Манчестер Сити» (тоже больших любителей аренд) нет проблем с тем, чтобы вписаться в новый лимит — большинство арендованных игроков либо младше 21 года, либо считаются воспитанниками.

Не будет страшен новый лимит и для российских клубов. Двузначное число отданных в аренду игроков (с учетом молодежных команд) сейчас лишь у ЦСКА (16), «Ростова» (15) и «Урала» (10), но во всех случаях число футболистов, попадающих под лимит, не превышает семи.

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